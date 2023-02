Logitechi kapsliga juhtmevabad kõrvaklapid on hoopis teistsugused, kui tavaliselt. Karbist välja võttes leiab laadimiskapsli, klapid, USB kaabli ja USB C adapteriga USB adapteri. Klapid näevad omamoodi välja – neil on tavalisest palju suurem pehme silikoonist ots, mis katab kogu kõrvaaugu esise ava või süvendi, nagu topiks nätsu sinna. Kuid hiljem selgub, et kuju muutev pehme silikoon on üsna geniaalne lahendus.

Kuid see pole veel mingi näitaja, kuidas klapid alguses kõrvas püsivad. Kõrvas hakkab kohe pinisema hääl, mis käsib alla laadida G Fits äpi, mis hakkab klappidega juba otsustavalt edasi toimetama. Bluetoothi ühenduse loomisega pole probleemi, aga äpp peab veel klappe vormima hakkama.

Hoopis põnevam ja täiesti eriline on silikoon-otsikutega klappide sobitamine kõrva kujuga. Nimelt soovitatakse need suruda kõrva nii, et bassid kõige paremini kostaksid, siis aga käivitab äpp silikooni üles-soojendamise. Kõrvas läheb natuke kuumaks, aga pigem meeldivalt, mitte ebamugavalt. Välja ei tohi "nätse" võtta. Sellega peaks nüüd silikoon kohanduma kõrva kujuga. Üks kord tehes saab selle kuju paika. Tegemist on vormimistehnoloogia Lightform, mis tagab klappide ideaalse sobivuse. Kui nüüd G Fits kõrvast võtta, ongi pehme vedelavõitu silikoon täiesti jäigaks muutunud. Logitech teenib ilmselt nüüd lisaraha ka sellega, et kui ikkagi ei tundu sobivat see kuju, võib uued "vedelad" otsikud osta ja need taas kuumutades kõrva kuju järgi tahkeks lasta. Või kui tahad mitme kasutajaga kuulata, tuleb teise kasutaja järgi ka silikoon kõvaks lasta.

Nii käib silikooni kõrva kuju järgi vormimine - LED-ide abiga. Foto: Logitech

Edasi võib lisaks Bluetoothile ühendada arvuti USB A pessa (või adapteriga, mis kaasas, ka USB C pessa) adapteri, mis juhib heli radio teel kiiremini ja veel väiksema viitega klappidesse, mis mängimise jaoks on otsustava tähtsusega. Selleks, et ühendus Lightspeed oleks sada protsenti kiire ja kindel, soovitatakse adapterist vähemalt mitte kaugemale kui 60 cm jääda.

Äpist saab ekvalaiseri valmis-seadeid valida, saab ka täiesti ise sagedusalasid kruttida ning oma ekvalaiseri seaded salvestada.

Ise saab äpist ka seda seadistada, mida teevad vasaku-parema klapi üks või kaks puudutust. Saab panna näiteks helivaljust reguleerima või arvutist mikrofoni sisse-välja lülitama või pausile-mängima. Kolm puudutust peaksid vahetama Bluetoothi ja juhtmevaba ühenduse vahel üle USB adapteri, kuid selgub, et telefonist tuleb enne ikkagi klapid lahti ühendada. Niisama ei taha need USB adapteri raadioühendusele ümber lülituda.

Klappide heli ise on selline keskmine. Ei midagi kõrva kriipivat, aga ka midagi eriti puhast ja sügavat ka ei kostu. Kindlasti küll harju keskmine, aga sama (kõrge) hinnaklassi teistele klappidele võib isegi natuke alla jääda. Kuid, nagu Logitech ise ütleb, võib helile esitada hoopis teistsuguseid tingimusi kui nõudlik muusikakuulaja vajab ning need tagavad "mänguri vajadusi rahuldava tasemega helielamuse". Mis see mänguri vajadus on? Võib-olla siis see, et äpis on erinevate mängustiilide jaoks erinevad eelseadistatud ekvalaiserid. Ja mikrofon on ka, ehkki ka see on üsna tavalise keskmise kvaliteediga.

Nööpkõrvaklapid Logitech G Fits mängivad nii personaalarvutis, Macis, Playstationis, Nintendo Switchis kui mobiilsetes seadmetes.

Kuularite akud peavad vastu päris hästi: kuni seitse tundi kuulamisaega, millele lisandub laadimiskarpi kasutades Lightspeedi kaudu veel kaheksa tundi, see lubab kasutajal päev otsa mänge mängida, muusikat kuulata ning filme vaadata. Bluetoothi kaudu ühendatud kõrvaklappe saab kasutada 10 tundi ning laadimiskarp lisab veel 12 kuulamistundi.

Iga inimese kõrvad on ainulaadsed – nagu sõrmejäljed. Kuna enamik nööpkõrvaklappidest on valikus ainult mõnes üldises suuruses, siis on paljude erilisema kujuga kõrvadega inimeste jaoks täiuslikult sobivate nööpkõrvaklappide leidmine peaaegu võimatu. Logitech G Fits patenteeritud tehnoloogia Lightform tagab kasutajale vaid 60 sekundiga täpselt sobiva kontuuriga nööpkõrvaklapid. Lightform ja mobiilirakendus Logitech G Fits käivitavad rea sisseehitatud LED-tulesid, mis muudavad kõrvaklappide geeliga täidetud tipud jäigaks vastavalt kasutaja kõrva kontuuridele. Vastavalt kasutaja kõrvadele vormi võtvad kõrvaklapid püsivad mugavalt kõrvas, ei kuku välja ning loovad tihendi, mis blokeerib müra ja tagab oma klassi parima passiivse heliisolatsiooni efekti.

Aktiivset mürasummutust küll pole, aga selline kõrva järgi vormuv tihend annab tavalisest parema passiivse summutuse. Kuigi see ei pruugi muidugi olla nii hea, kui aktiivne müraeemaldus, piisab sest enamasti täiesti, kui just väga lärmakasse kohta ei satu.

Kokkuvõtteks on need klapid mitte just muusikagurmaani ja audiofiili unistuseks, kuid rohkem ikkagi mängurile, mida Logitech ise ka kinnitab. Aga kui mängur tahab ka väga hea kvaliteediga muusikat kuulata, siis võivad tunduda need klapid ehk kallivõitu. Või sobivad hoopis reisijale, kes tahab pikal lennureisil väga mugavalt väga kaua nööpkuulareid kõrva sees hoida. Lisaks Bluetoothile, mis võib olla ebakindel, saab arvutist muud moodi USB adapteriga kiire ja täpse heli kõrva saata ilma viite ja katkestuseta.

PLUSSID

+ kuju muutev silikoon sobitub ise kõrva kujuga

+ pikk akuaeg

+ ühendus nii tavalise Bluetoothi kui kiire USB-adapteriga juhtmevabalt

MIINUSED

- niisuguse hinnaga võiks olla helikvaliteet keskmisest oluliselt parem, mitte natuke parem

- silikoon vormub vaid ühe kasutaja järgi, teise kasutaja jaoks tuleb osta uued otsikud ja need uuesti vormida (või kui esimeste otsikute vormimine läks natuke aia taha)

TEHNILISED ANDMED

Kõrvaklapid Logitech G Fit

Hind: 240-300 eurot

Sagedusala: 20-20k Hz

Mikrofon: Dual beamforming

Mikrofoni sagedusala: 100-8k Hz

Ühendused: Lightspeed via USB-A (+ USB A to USB C adapter), Bluetooth (vähendatud viitega), versioon 5.2

Aku: Lightspeediga 7 tundi kuulamisaega + 8 tundi lisaks laadimiskapsliga, 4,5 tundi kõneaega + 5 tundi lisaks laadimiskapsliga; Bluetoothiga vastavalt 10 tundi + 12 tundi ja kõneaega 6,5 tundi + 7 tundi

Laadimine: USB-C kaabliga (kaasas, laadijat ennast pole kaasas)

Kaal: 7,2 grammi kumbki kõrvaklapp