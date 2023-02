Ülemaailmne Hiina päritolu tehnoloogiabränd HONOR teatas HONOR Magic5 Lite´i EL-is turuletoomisest. HONOR Magic5 Lite on taskukohase hinnaga universaalne nutitelefon, mis pakub oma klassi üht parimat 120 Hz OLED-ekraani, 5G-d ja mõistlikku jõudlust. HONOR Magic5 Lite on saavutanud DXOMARKi globaalses akude testi edetabelis esikoha skooriga 152, mis teeb sellest seni testitud kõrgeima aku skooriga nutitelefoni.

"HONOR Magic5 Lite jõudis meie akude edetabeli tippu, saavutades parmima laadimise ja tõhususe," viitas DXOMARK oma ülevaates: "Selle akukestvus oli üks parimaid, mida oleme seni testinud, aku kestab rohkem kui 3 päeva, kui kasutada mõõdukalt. Autonoomia intensiivsel kasutamisel oli samuti muljetavaldav: peaaegu kaks täispäeva ja üks parimaid, mida oleme näinud."

DXOMARK on testinud HONOR Magic5 Lite'i mitmes katses. Testid näitasid, et HONOR Magic5 Lite on hästi optimeeritud, hea efektiivsusega ja selle tühjendusvoolud olid peaaegu kõigil kasutusjuhtudel väga madalad. Test näitab ka HONOR Magic5 Lite'i head energiasäästu video voogesitusel ja mängude mängimisel.

HONOR Magic5 Lite´il on ülisuur 5100 mAh aku, mis toetab kuni 24 tundi YouTube'i voogesitust, 19 tundi TikToki sirvimist või 11 tundi mängimist ühe laadimisega. Vaid 30-minutilise laadimisega pakub HONOR Magic5 Lite 12,5 tundi video voogesitust, säästes kasutajaid tühja aku murest.

HONOR Magic5 Lite toimis hästi ka DXOMARKi laadimistestis. Kiire 5-minutiline laadimine 40 W HONOR SuperCharge'iga tagas keskmiselt tubli kuuetunnise autonoomia. HONOR Magic5 Lite'i laadimisskoor oli 40 W laadijaga selles segmendis üks parimaid.

Hinnad ja saadavus

HONOR Magic5 Lite on nüüd saadaval Ühendkuningriigis alates 329,99 naelsterlingist ja valitud Euroopa turgudel alates 369 eurost. HONOR Magic5 Lite'i saab osta veebist ja Amazoni kaudu.