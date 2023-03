Sonos esitles eile oma uue põlvkonna nutikõlareid Sonos Era 300 ja Sonos Era 100.

Era 300 on julge disainiga uus kõlar, mis pakub Dolby Atmose abil paremat kogemust ruumilise heli jaoks. Samas on Era 100 seni enimmüüdud mudeli Sonos One´i uusversioon. Auhinnatud artistide ja inseneride poolt täppishäälestatud Era perekond annab laiendatud ühenduvuse Trueplay tehnoloogiaga. Era 300 ja Era 100 on esimesed kõlarid, mis on ehitatud Sonose uute vastutustundlike disainistandardite kohaselt, mis hõlmavad pikaajalist hooldatavust, energiatõhusaid tehnoloogiaid ja tarbimisjärgsete ringlusse võetud materjalide (PCR) kasutamist. Nii Era 300 (499 eurot) kui ka Era 100 (279 eurot) on ülemaailmselt saadaval 28. märtsist.

"Pideva taustamüra ajastul on kvaliteetne kuulamine tähtsam, kui kunagi varem. Meie visioon on muuta kuulamine tunnetest laetud kogemuseks ning aidata meie klientidel tunda rõõmu ja elujõudu oma lemmikmuusika ja audiosisu kaudu," ütles Sonose tegevjuht Patrick Spence. "Era perekonna järgmise põlvkonna nutikõlarid kehastavad meie pühendumust heliinnovatsioonile, vastutustundlikule disainile ja sügavale sidemele loojate kogukonnaga."

Era 300: ruumiline heli koos Dolby Atmosega

Ühe kompaktse kõlari jaoks on enneolematu see, et Era 300 on varustatud kuue võimsa kõlarielemendiga, mis suunavad heli vasakule, paremale, ette ja ülespoole, pakkudes Dolby Atmosega sellist heliedastust, mis asetab kuulajad filmide ja muusika keskmesse.

Era 300 mähib keerulise akustilise arhitektuuri liivakellakujulisse kujundusesse, mille iga nurk parandab heli suunda ja hajutamist.

See on ka esimene kõlar, mis pakub kodukino tagakõlarina mitmekanalilist ruumilist heli. Filmifännid saavad ühendada kaks kõlarit koos Arc või Beam (Gen 2) ühendusega, et luua Dolby Atmose ruumiline heli kogemus.

Sonos on teinud tihedat koostööd juhtivate artistide ja loojate kogukonnaga - sealhulgas Sonos Soundboardi liikmetega, et hoolikalt disainida Era 300.

"Nii nagu üleminek monolt stereole, nii on ka ruumiline heli järgmine evolutsioon kuulamises - see loob helikogemuse, ümbritseb kuulajat igast suunast," ütles Sonose helikogemuse asepresident Giles Martin. "Kuna nii loojad kui ka suuremad voogedastusplatvormid võtavad muusika jaoks kasutusele ruumilise heli, on õige aeg luua valjusti kuulamiskogemus, mis vastab selle põneva ja loomingulise formaadi lubadusele."

Era 100: kategooria juhtiva Sonos One´i taasleiutamine

Era 100 on eelkäijast Sonos One'ist vaid veidi suurem, kuid sellel on täiesti uus riistvara ja tarkvara ning järgmise põlvkonna akustika ja disain, mis tagavad detailse stereoheli ja sügava bassi.

Kaks nurga all asetsevat kõrgsageduslikku elementi edastavad kõrgemaid sagedusi vasakule ja paremale, mis tagab rikkaliku stereoheli kogemuse, samas kui suurem keskkõlar loob võimsama bassi, mis on ühe kompaktse kõlari puhul üsna ootamatu.

Väike, kuid võimas Era 100 on õhuke ja sobib igale raamaturiiulile, köögilauale, diivanilauale või öökapile.

Kaks Era 100 kõlarit on kasutatavad tagumiste kõlaritena koos teleri ees oleva ribakõlari, et luua ruumilise heli süsteemi, lihtsalt kaks kokku ühendades saab aga stereoheli.

Era 100 ja Era 300 on valmistatud uuesti ringlusse võetud plastikust (PCR).