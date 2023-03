Elisa lõpetas eilsest, 7. märtsist eritariifsete perioodiliste sisuteenuste vahendamise eesmärgiga paremini kaitsta oma klientide huve. Muutus ei mõjuta ühekordse tasuga sisuteenuste tellimist ega eritariifseid teenuseid, näiteks infotelefonide tööd, parkimisteenuseid, meelelahutusliine või saldopäringuid. Teenuste vahendamine lõpetatakse vastavalt kehtivatele lepingutele.

Olemasolevate koostööpartneritele anti üks nädal etteteatamisaega kliendikommunikatsiooniks ja vajalike osapoolte informeerimiseks. Sellest tulenevalt lõppeb teenuse pakkumine osadel juhtudel 14. märtsil.

“Tehnilise sidekanali pakkujana võtsime olemasolevate klientide huvide kaitsmiseks vastu otsuse lõpetada oma võrgus perioodiliste sisuteenuste vahendamise. Muutuse tulemusel ei saa enam sõnumi teel liituda teenustega, mis lisasid igakuiselt telefoniarvele kindla summa,” ütles Elisa telekomiteenuste juht Evelin Tulp. “Muutuse teeme, sest meie jaoks on oluline tagada olemasolevate klientide rahulolu ning seda nii Elisa kui ka meie koostööpartnerite teenustega.” Perioodilisteks sisuteenusteks võivad olla näiteks iganädalaselt või -kuiselt tellitavad helinad, taustapildid ja horoskoobid.

Kõikide klientide puhul, kes on perioodilise sisuteenusega liitunud, lõpetatakse eritasuline teenus automaatselt ning edaspidi kuvatakse liitumiskatsete peale teadet, mis viitab, et teenusega liitumine pole enam võimalik. Perioodiliste teenuste tellimine suletakse lühinumbritelt 15151, 15181, 17787, 18977.

Tulp märkis, et kuigi osade klientide jaoks võib muutus tekitada ajutisi ebamugavusi, siis on sammu taga soov rõhutada teenuste läbipaistvust ja kaitsta klientide huve. “Kahjuks on korduvalt ette tulnud olukordi, kus näiteks laps on lepingu sisu mõistmata liitunud mõne tasulise teenusega. Keelates sellised teenused terves võrgus, aitame klientidel hoiduda ebameeldivatest üllatustest,” selgitas ta ja lisas, et kõigil täna perioodilist teenust pakkuvatel teenusepakkujatel on jätkuvalt võimalik osutuda ühekordse tasuga teenuseid. “Seega ühekordse maksega sisuteenuste tellimise võimalus jääb klientidele alles ning ühe makse kaupa on helinaid ja taustapilte võimalik tellida ka edaspidi.”

Muutus ei mõjuta harjumuspäraseid eritariifseid teenuseid, seega saab ka edaspidi helistada tasulistele infotelefonidele, nõuandeliinidele või annetusnumbritele. Niisamuti jäävad töösse tasulised sõnumiteenused, mis lubavad näiteks alustada parkimist, tutvuda saldojäägiga või osaleda tarbijamängudes.