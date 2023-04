Hiina tehnoloogiaettevõte Xiaomi tõi välja oma uusima nutitelefonide seeria Redmi Note 12, mis jõudis Baltimaades müügile. Uued mudelid paistavad silma täiendatud pildistamisvõimaluste poolest. Xiaomi Baltimaade jaemüügi juhi Tomas Valantinase sõnul on seadmel uuendatud kaamerasüsteem, pikendatud aku kestvust, suurem laadimiskiirus ja uutmoodi disain.

Motot “innovatsioon kõigile” järgiv ettevõte laiendab oma tootmismahtu. Eesmärk on end turul rohkem laiendada, pakkudes suuremat tootevalikut.

"Me hindame kõrgelt oma klientide lojaalsust ja pakume neile pidevalt uusimaid tehnoloogiaid. Meie logo MI (ingl k mission impossible) peegeldab ettevõtte väärtusi – kõrgeima kvaliteediga tehnoloogia, mis on kõigile kättesaadav," ütles Tomas Valantinas.

Kolme kaameraga süsteem tehisintellektiga

Xiaomi Redmi Note 12 seeria telefonidel on kolme kaameraga komplekt tagaküljel keskklassi nutitelefonide segmendis parema pildikvaliteedi tagamiseks. Selle seeria mudelil Redmi Note 12 Pro+ 5G on 200 MP põhikaamera OIS tehnoloogiaga ning ülilainurk-kaamera ja makrokaamera.

Tomas Valantinas rõhutab mudeli Redmi Note 12 Pro 5G ainulaadsust, mille kaamera jäädvustab kvaliteetseid kaadreid tehisintellekti uute algoritmidega: "Selle mudeliga saab kvaliteetseid kaadreid isegi kehvades valgustingimustes. Tehisintellekt, suurem pilditöötluse kiirus, suur IMX766 sensor koos OIS tehnoloogiaga – kõik see toetab kaamera kasutamise paremat kogemust."

Kolme objektiiviga kaamera, öörežiimi funktsioon ja erinevad filtrid annavad parema kvaliteedi keskklassi telefonide kategoorias: "Uued telefonid pakuvad kvaliteeti, mis varem polnud kõigile kättesaadav, kuid selle seeria telefonid on saadaval hindadega, mis sobivad kõikidele tarbijatele," ütles Valantinas.

Redmi Note 12 5G hind algab 290 eurost, Redmi Note 12 Pro 5G hind 370 eurost. Ilma 5G toeta mudel Redmi Note 12 maksab ca 250 eurot.

Kõigile kättesaadav kvaliteet

Uutel mudelitel Redmi Note 12 Pro+ 5G ja Redmi Note 12 Pro 5G on eredad 120 Hz Flow AMOLED ekraanid, mis toetavad Dolby Visioni ja Dolby Atmose pilditöötluse süsteeme kombineerituna paindlike P-OLED-materjalidega, mis lubavad õhemaid raame telefonidele.

Nutitelefonidel on suurem laadimiskiirus: 120 W HyperCharge2 Redmi Note 12 Pro+ 5G ja 67 W kiirlaadija Redmi Note 12 Pro 5G mudelile, laadijad kuuluvad telefonide komplekti.

MediaTek Dimensity 1080 kiibistik tagab ka sujuva 5G ühenduse.

Tomas Valantinase sõnul on mudel Redmi Note 12 5G mõeldud kasutajatele, kes soovivad kogeda kõiki 5G mudeli eeliseid. Telefonil on 33 W kiirlaadimine ja kauakestev aku, mis lubab kasutada korraga mitut rakendust ja teha rohkem fotosid ilma aku pärast muretsemata, kasutades mobiili rohkem kui ühe ööpäeva.

Uute telefonide jõudlus on paranenud ja 120 Hz AMOLED-ekraanid pakuvad paremat pildikvaliteeti ja realistlikku värvipaletti.

Aktiivne vaba aeg spordikellaga

Lisaks nutitelefonidele on uue seeriaga koos välja tulnud ka täiustatud nutikell. 1,75-tollise AMOLED-ekraaniga Redmi Watch 3 on nähtav eredas päikesevalguses, nutikella kate on valmistatud läikiva metallviimistlusega.

Nutikell toetab viit põhilist satelliitnavigatsioonisüsteemi ja 121 spordirežiimi, sealhulgas kuut automaatselt tuvastatavat spordirežiimi. Seade jälgib ka vere hapnikusisaldust, südame löögisagedust, une kvaliteeti ja muid tervisefunktsioone.

Tavakasutuses kuni 12 päeva kestva akuga Redmi Watch 3 on kõlari ja mürasummutava mikrofoniga, et saaks randmelt üle Bluetoothi selge heliga kõnesid teha.