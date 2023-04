Riigiportaalis eesti.ee saavad nüüdsest eraisikud kasutada personaalset töölauda, kuhu on teemapõhiselt koondatud enimotsitud teenused, alates dokumentidest ja ravimiretseptidest, lõpetades sõidukite ja kinnisvaraga.

Kui ettevõtjad said riigiportaalis uut töölauda hakata kasutama läinud aasta detsembris, siis nüüd on uuenduskuuri läbinud ka eraisikule suunatud töölaud. Portaali eesti.ee sisse logides avaneb kasutajale vaikimisi just töölaud, kuhu on teemapõhiselt koondatud enimotsitud teenused: dokumendid, tervis, alaealised lapsed, sõidukid, kinnisvara jne. Dokumentide rubriigist saab kiire ülevaate isikut tõendavatest dokumentidest ja juhiloast ning nende kehtivusaegadest. Tervise alt teenused alates retseptidest ja hambaravihüvitisest kuni Euroopa ravikindlustuskaardi tellimiseni. Töölaualt saab mugavalt alla laadida ka enda dokumendifoto ning suunduda rahvastikuregistrisse elukoha aadressi muutma. Samuti on lisandunud võimalus salvestada enim kasutatavad teenused ja huvipakkuvad infoartiklid kiirviidetena töölauale.

"Eesti.ee uus töölaud aitab toime tulla meid ümbritseva infoküllusega ja seda on plaanis veelgi täiustada," märkis riigiportaali juht Kaisi Udumäe. "Eesmärk on lisada ka info näiteks sõiduki kindlustuse, pensioni ja hariduse kohta ning uusi sündmusteenuseid, aga ka muuta töölaud personaalseks, et see lähtuks konkreetsest kasutajaprofiilist. Näiteks ei ole mõtet 19-aastasele noorele näidata infot vanaduspensionile jäämise kohta, samas kui pensionäril võib olla väga vajalik proteesihüvitise info," selgitas Udumäe.

Uus töölaud töötati välja kasutajate tagasisidele ja uuringutele tuginedes, et tõsta teenuste leitavust. "Veel pool aastat tagasi oli kasutajate tagasiside “ma ei leidnud oma retsepte” tavapärane. Seda põhjusel, et inimesed otsisid oma personaalseid andmeid tihti infoartiklite seest ja ka sisse logimata vaates," nentis Udumäe. Nüüd leiab viited teenustele hõlpsalt infoartiklite seest ning sisse loginud kasutaja näeb vastava infoartikli sees kohe ka viidet oma personaalsetele andmetele – näiteks töövõimetuse ehk nn haiguslehe info juures on päring konkreetse isiku töövõimetushüvitise kohta.

Lähikuudel näeb ilmavalgust ka eesti.ee uus teavituste süsteem Notify, mis annab kasutajatele operatiivselt teada, kui mõnes teenuses esineb hooldustööde või tehniliste rikete tõttu katkestusi.

Uut töölauda aitas disainida Trinidad Wiseman OÜ ning arenduspartneriks oli Srini OÜ. Tööd maksid ca 60 000 € eurot ning on rahastatud Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist ja riigieelarvest.

Riigiportaali eesti.ee keskkonnal on aastas ligi 7 miljonit külastust, kokku on lehel 102 erinevat teenust ning pea 600 infoartiklit, mis suunavad inimesed õige asutuse või teenuse juurde.