Mida on vaja ühelt healt kodus töötaja kõrvaklapipaarilt? Loomulikult kõike - töötegemist, kõnede võimalust, meelelahutust, mängimist. Missugused peaksid olema kõrvaklapid, mis lubavad seda kõike saada? Võib öelda, et Logitechi Zone Vibe 100 klapid ongi peaaegu sellised.

Kui üldse nuriseda, siis väheke ja ühe asja pärast.

Kõrvaklapid on mustad, valged, roosakad, kuid testis olid valged. Neil on ka helehallid riidest elemendid. Klapid on üllatavalt kerged ning isegi natuke mänguasjalikud, sest sang tundub õhuke ja õrn, kõrvapolstrid pole ka just väga suured, kuid keskmised kõrvad mahuvad ilusti tekstiilist polstritega ümbritsetud kõrvakatete sisse. Kerge kaal aga tähendab seda, et need on mugavad ja head terve tööpäeva peas kanda või kauemgi.

Zone Vibe 100 ühendub arvuti, telefoni või tahvliga (aga miks mitte ka mängukonsooliga) üle Bluetoothi. Ühendamine käib kiirelt ja lihtsalt. Bluetoothi versioon, mida see mudel toetab, on 5.2.

Leviala on lubatud 30 meetrit võib-olla õues otsenähtavusega, kontori- või koduruumides kipub ikka nii paari toa kaugusele ulatuma ja suurema maja tagumises nurgas võib levi isegi korraks ära kaduda. Kuid üldiselt on leviala igati korralik.

Kodutöötaja jaoks on hindamatu abiline mikrofon. See on varre otsas, aga kui ei taha välja näha nagu telefonimüügi agent, saab varre üles keerata ja korpuse sisse ära peita. Siis muide läheb mikrofon automaatselt vaikivasse olekusse (Mute). Kui mikrofoni uuesti välja tõmbad, jätkub kõne heli edastamine.

Taustamüra see mikrofon lähemalt väga palju ei summuta, kuid kodus ja kontoris kasutamiseks on siiski piisavalt tundlik mikrofon pigem lähemate helide kui kaugemate suhtes. Juba kolme-nelja meetri kauguselt kostuvad taustahelid üsna summutatult. Läbi lipsab taustamüra siis, kui keegi lausa sinu kõrval lärmi teeb või räägib mõne meetri kaugusel.

Vasakult leiab pausi-mängimise nupu, paremal on sisselülitamise, helivaljuse ja kõne vastuvõtu nupud. neid kohe intuitiivselt kõiki üles ei leia, aga juba õige pea jääb nuppude asetus sõrme lihasmällu ja saab hakkama.

Logitechil on iga asja jaoks äpp ja klappide jaoks ka on olemas Logi Tune, millega saab mikrofoni veel eraldi summutada või käivitada, vaadata aku laetust jne. Kuid seda pole ilmtingimata vaja, enamasti saab ka lisatarkvaraga neid klappe kasutada väga edukalt.

Samas võib äpis ekvalaiserist basse natuke juurde keerata.

Heli kvaliteedi osas on ehk üks koht väga pisut nuriseda, kuid siingi võib öelda, et absoluutselt mitte midagi hullu igapäevaste töökõnede tegemiseks, presentatsioonide kuulamiseks või isegi muusika ja mängude jaoks. Võrreldes kallimate spetsiaalselt muusika kuulamiseks mõeldud klappidega võib puudust tunda bassidest, sest neid on vähevõitu, kuid keskmised ja kõrged sagedused on väga selged.

Mikrofoniga on sama lugu - heli on väga selge ja rääkimine edastatakse teistele kirkalt, kuid mahlakust ja bassi võiks sutsu enam olla.

Kaasas on USB C kahe otsaga kaabel ja õhuke riidest kott. Kaablist saab klapid laadima panna ja samal ajal üle Bluetoothi edasi kasutada.

Peakaare pikkust ei saa otseselt reguleerida, kuid kuularid liiguvad relssidel edasi-tagasi, nii et seega justkui kaare pikkus on ka kohandatav vastavalt pea suurusele.

Kõrvaklapid laevad end täis ligi tunniga ja kestavad 20 tundi. See on väga hea tulemus, mitu päeva saab ilma laadimata hakkama.

Kokkuvõtteks pole nende ligi 120 eurot maksvate klappide üle nuriseda midagi - head, võiks isegi öelda, et ideaalilähedased klapid kodutöö tegijale. Kui oled bassimuusika huviline, siis ehk peaks mõned muusikaklapid veel lisaks võtma.

PLUSSID

+ mugavad ja kerged

+ hea kvaliteet kõnedel ja kontoritöö tegemiseks

MIINUSED

- basse võiks rohkem olla

- kirsiks tordil oleks aktiivne mürasummutus ka kuulamisel

TEHNILISED ANDMED

Juhtmevabad kõrvaklapid Logitech Zone Vibe 100

Hind: ca 120 eurot

Mikrofon: MEMS, 100 ~ 8 kHz

Kõrvaklapi kõlarielemendid: 20 ~ 20 kHz (muusika režiimis), 100 ~ 8 kHz (peavarustus kõnedeks), elemendi läbimõõt 40 mm

Aku: kõneaeg 18 tundi, kuulamisaeg 20 tundi

Laadimine: USB-C kaabliga, ligi tund

Ühendus: Bluetooth v. 5.2, leviala kuni 30 m takistusteta avamaastikul (kontorimaastikul vähem)

Ühilduvus: Windows, macOS, ChromeOS, iOS, Android