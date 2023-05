Logitechi tütarettevõte Logitech G, mis tegeleb mängutehnoloogia ja -seadmetega, tõi välja oma uue tippklassi e-spordi peakomplekti Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED. Parimate e-sportlaste kaasabil disainitud ja testitud uuel PRO X 2 peakomplektil on täiesti uued PRO-G grafeen-kõlarielemendid, mis muudavad mänguheli paremaks.

“PRO X 2 komplektiga oleme me saavutanud murrangulise jõudluse taseme, lisades oma PRO-G kõlareielementidele grafeentehnoloogia. Grafeeni kasutamisega suudame me luua kõlarimembraani, mis on samaaegselt äärmiselt jäik ja kerge. See tagab kõrge kvaliteediga heli üliväikeste moonutustega,” ütles Logitech G PRO seeria peatootejuht Chris Pate.

E-spordis on selge heli ja kiire ühendus üsna kriitilised tegurid, mis mõjutavad võiduvõimalusi. Kõige väiksemate heli-vihjete kuulmine ja meeskonnakaaslastega suhtlemine on äärmiselt oluline. Uuel PRO-G grafeen-kõlarielemendil on täppistöödeldud 50 mm grafeenmembraan koos patenteeritud helitöötluslahendusega, mis tagab väga sügava ulatusega heli.

Uuel kõlarielemendil on täiustatud heli taasesituse täpsus, aja-signaali täpsus ja moonutuste vähesus, mis võimaldab mängijatel tuvastada heliobjekte selgemalt ning eristada kiiremini nende asukohta, kui objektid mängija suhtes liiguvad.

Lisaks täiesti uuele PRO-G grafeenaudiodraiverile on PRO X 2 komplektil järgmised eelised senise PRO X juhtmevaba mängimise peakomplekti ees:

kindlamad ühendused - täiustatud LIGHTSPEED side juhtmevabade, üle Bluetoothi ja kaabliga ühendusteks (3,5 mm pistikupesaga) igaks olukorraks. LIGHTSPEED tagab nüüd profiklassi juhtmevaba ühenduse kuni 50-tunnise kasutusajaga ühe laadimise jooksul ning ühtlaselt tugeva juhtmevaba leviala kuni 30 meetrit.

auhinnatud PRO disain – profimängijate jaoks ja nendega koostöös disainitud PRO X 2 komplektil on vastupidav, ent kerge alumiiniumist ja terasest korpus ning ülima mugavuse tagavad pöörlev ja vastupidav hing koos vahetatavate nahast ja veluurist kuulariosadega.

tõrgeteta suhtlus – 6 mm kardioid-mikrofon eemaldatava varre küljes koos täiustatud Blue VO!CE tarkvarafiltritega G HUB süsteemis tagavad selge ja katkematu suhtluse.

DTS kõrvaklapid X 2.0 ringheliga – täpne ringheli võimaldab alati teada, kus asuvad vastased, enne kui nad sind ennast leiavad ning tagab sügavama helimaastiku.

Logitech G PRO seeria tooted on välja töötatud ainulaadse Design by Collaboration programmi raames, mis ühendab paljusid maailma parimaid e-sportlasi ja meeskondi eesmärgiga arendada uusi tippklassi e-spordi vahendeid.

“Olen alati tundnud, et Logitech G hindab minu tagasisidet ja arvamust tootearenduse jaoks kõrgelt ning just seepärast on nende seadmed parima jõudlusega. G Pro X 2 mängimise peakomplekti väljatöötamise ajal nautisin ma täiustatud mugavust ja suurepärast mikrofoni. Mängimise käigus avastasin ma, et uus grafeenelement muudab mängu täielikult; mul tekkis tõepoolest tunne, et sain uue eelise, mis andis mulle konkurentide ees parema võiduvõimaluse,” ütles Oleksandr "s1mple" Kostyljev (Counter-Strike, Natus Vincere).

Alates tootearenduse protsessi algusest on Logitech G teinud koostööd professionaalsete e-sportlastega, kasutades saadud tagasisidet uute seadmete ja lahenduste väljatöötamisel.

Hinnad ja saadavus

PRO X 2 LIGHTSPEED juhtmevaba mängimise peakomplekt on juba saadaval veebilehel LogitechG.com ning Ameerika Ühendriikides, Kanadas ja valitud turgudel kogu maailmas soovitusliku jaehinnaga 269 eurot.