Uued nutitelefonid on võrreldes vanemate mudelitega küll kohati märkimisväärselt vastupidavamad, kuid nõuavad samuti tähelepanu, et pikalt kesta. Tehnoloogiaekspert jagab nõu, mida tasuks uute mudelite puhul silmas pidada, et nende eluiga pikendada.

Üldjuhul on teada, et nutitelefoni kukutamine võib saada seadmele saatuslikuks ja et telefoni korpuse vastupidavust pikendab näiteks telefoni ümbris või kaitsekile. Samuti on teada, et pikemalt veega kokkupuutumine ei mõju telefonile hästi - ka siis, kui mudel on testitud ja niiskuskindlaks tunnistatud. Ometigi on lisaks sellele mitmeid teisi aspekte, mis ei pruugi esialgu nii ilmselged olla, kuid siiski mõjutavad olulisel määral nutitelefoni eluiga - õigesti toimetades saab neid vältida.

1. Pikenda moodsa aku kestvust õigete laadimisvõtetega

Tehnoloogiaekspert Jekaterina Mishina sõnul tasub alustada aku õiget hooldust sellest, et mitte lasta sel üle kuumeneda või ära külmuda - st hoiduda temperatuuridest, mis jäävad alla nulli ja üle 35 kraadi: "Meie peagi saabuv Eestimaa suvi tavaliselt nii kõrgeid soojakraade endaga kaasa ei toogi, kuid näiteks auto armatuurlauale või mujale päikesepaiste kätte jääv nutitelefon võib siiski üsna kergesti üle kuumeneda ja selle aku vastupidavus väheneda."

Samuti märgib ta, et aku ja seadme ülekuumenemist võib põhjustada ka see, kui kasutada telefoni kiirlaadimise ajal.

"Õnneks on uusi mudeleid võimalik juba kõigest 10 minutiga pooltäis laadida, mistõttu ei pea nende kasutamist kaua ootama," toob ta näite Huawei uue P60 Pro nutitelefoni mudeli põhjal.

Aku kestvust mõjutab Mishina sõnul ka see, kui jätta telefon liiga kauaks laadimisse - pigem soovitab ta seadet päeva jooksul vastavalt vajadusele jupiti laadida.

Samuti ei soovita Mishina ülekuumenemise ohu tõttu kuivatada telefoni fööniga, juhul kui see peaks niiskust saama.

2. Ära vigasta nutikalt disainitud telefoni hooletu puhastamisega

Kuna hoiame telefoni tavaliselt taskus või koti põhjas, puutub see sageli kokku tolmu ja mustusega, mis jõuavad ka seadme erinevatesse avadesse. Siinkohal aga hoiatab Huawei koolitusjuhina tegutsev Mishina iga kasutajat, et puhastamise asemel ei tehtaks seadmele veelgi rohkem kahju.

"Esiteks ei tohi telefoni ühegi terava metallesemega puhastama hakata. Äärmisel juhul võib seda teha kuiva vatitiku, kuiva uue hambaharja või pintsliga. Samuti tasub abiks võtta kuiv lapp. Kuna kasutame telefoni iga päev tegelikult väga palju, siis tasub ka arvestada, et see on väga must ja seadme puhastamine on hügieeni seisukohalt igati teretulnud. Samuti võimaldavad puhtad ja ilma näpujälgedeta kaamerad palju kvaliteetsemaid pilte teha," kirjeldab tehnoloogiaekspert ja lisab Huawei mudelite näitel, et tänapäeval võiks iga kasutaja vaadata juba seadme soetamisel ka seda, et sel oleks kaitseastmele IP68 vastav pritsme-, vee- ja tolmukindlus, mis pakub lisakaitset igapäevaseks kasutuseks ja pikendab seega seadme eluiga.

Kui aga uut tüüpi nutitelefon mingil põhjusel siiski ei tööta, ei tasu seda Mishina sõnul omal käel parandama hakata - nii võib paljude keerukate mikroelementidega seadmele hoopis pöördumatut kahju tekitada, mille puhul ei saa hiljem ka professionaalid abiks olla.

3. Head harjumused aitavad uute mudelite “mootori” korras hoida

Et igapäevaselt tarbitav infovoog ajas aina kasvab, mõjutab nutitelefonide vastupidavust ka see, kui palju infot peab nende sees olev “mootor” läbi töötama ning mis sellest sinna alles jääb. “Esmane soovitus nii telefoni opereerimiskiiruse parandamiseks kui ka turvakaalutluste tõttu oleks järgida soovituslikke operatsioonisüsteemi uuendusi ja need kindlasti õigel ajal ära teha, mitte edasi lükata,” paneb tehnoloogiaekspert kasutajatele südamele. Nii on tema sõnul seade tehasest ette nähtud tingimustele kohaselt maksimaalselt töökorras ning suudab ise tuvastada ja elimineerida suure osa “prahist”, mis infona süsteemis talletamist enam ei vääri.

Ja kuigi uute seadmete mälumaht on võrreldes vanemate mudelitega märkimisväärselt suurem, tasub Mishina sõnul siiski aeg-ajalt erinevad rakendused telefonis üle vaadata ja mittevajalikud neist kustutada. “Uusim tehnoloogia on võimeline kustutama telefonide mällu jäänud ja seal kindla aja jooksul kasutust mitteleidnud materjale, kuid sellegipoolest on mõistlik ka ise vahel väikest puhastustööd teha - seda enam, et pidevalt tekib uusi rakendusi, mida tahaks proovida ja mis ei pruugi hiljem üldse enam kasutuses olla,” märgib Mishina.