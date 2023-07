Eelmise aasta lõpus alanud digitaalraadioteenuse DAB+ testperiood pikeneb 31. detsembrini 2023. Digiraadio testsaatjad töötavad Tallinna teletornis, Koerus ning Haljala vallas Pehkal. Lisaks paigaldas Duo Media Networks testsaatjad Pärnu ja Tartusse.

„Senised testid kinnitavad, et digiraadio uus põlvkond on palju edasi arenenud. Signaali kvaliteet ja kättesaadavus planeeritud levialas ületas kohati isegi ootusi. Teeme jooksvalt erinevaid kvaliteedi- ja programmide edastamise seadistusi, eesmärgiga et digilevi parameetrid sobiksid nii raadiokuulajale kui ka saatejaamadele. Sügisel planeerime käivitada Valgjärve mastis saatja, mis täidaks meie esialgse soovi, luua testimise võimekus kogu Tallinn–Luhamaa trassil. Testperioodi pikendamise üheks põhjuseks on ka kuulajate huvi ja positiivne tagasiside, sest eriti suvel ringi liikudes soovivad paljud autos digiraadiot kuulata,“ ütles Levira tehnoloogia- ja IT-direktor Kristo Kaasan.

Digiraadio levib testperioodil suures osas Põhja- ja Kesk-Eestis. Tallinn–Tartu maanteel on levi vähemalt Põltsamaani, Tallinn-Narva maanteel vähemalt Kohtla Järveni ja soodsatel tingimustel kaugemale. Autosõidu ajal vahetab raadio Tallinna saatja signaali automaatselt. Tallinna ja Pehka saatjatest edastatava signaali leiab DAB+ kanalil 10A ning Koeru saatja edastuskanal on 7A, teatas Levira.

Digiraadio testimine toimub Levira ning Duo Media Networksi ja Mediainvest Holdingu koostöös. Praegu osaleb testimises 14 raadiojaama: Duo Media Networksi raadioprogrammid Raadio Elmar, Raadio Kuku, Raadio MyHits, Raadio Duo, Duo Gold, Duo Greatest Hits, Narodnoe Radio ja DFM, samuti Star FM Eesti, Klassikaraadio, Äripäeva Raadio, Power Hit Radio, Tre Raadio ja Radio Nostalgia.

„DAB+ üheks eeliseks FM-levi ees on võimalus luua uusi jaamu. Nii on Duo Media toonud turule uued kanalid Duo Gold (50ndate kuni 70ndate muusika), Duo Greatest Hits (viimase 25 aasta pop-rock) ja Elmari Tantsuõhtu (eestikeelne tantsumuusika). Tänavu suvel lisandub eriprojektina Kuku Ralliraadio, mida toodetakse koostöös WRC Rally Estonia korraldajatega. Esmakordselt on MM-ralli jaoks loodavat jaama võimalik kuulata mitte ainult ajutistelt FM-sagedustelt ralli toimumispiirkonnas, vaid ka kõigis DAB+ leviga paikades üle Eesti,“ ütles Duo Media Networks tegevjuht Risto Rosimannus.

Testperioodil proovitakse läbi erinevaid seadistusi ja parameetreid, mistõttu võib esineda programmide edastamises häireid ning seetõttu palutakse kuulajatelt mõistvat suhtumist.

DAB+ tehnoloogia võimaldab kasutada ühte digiraadio saatjat kuni paarikümne raadioprogrammi edastamiseks, samas kui analoograadio puhul edastab üks saatja ühte programmi. Samaaegselt edastatavate programmide koguarv sõltub signaali levialast ja programmide helikvaliteedist. Digiraadio eelisteks on parem ja ühtlasem helikvaliteet ning suuremad lisateenuste võimalused nagu programmiinfo, uudiste, laulusõnade jm kuvamine vastuvõtja ekraanil.

Lisainformatsiooni leiab lehelt www.digilevi.ee, kus testimise vältel avaldatakse vajadusel uut infot ning kus kuulajad saavad anda tagasisidet.