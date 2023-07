Globaalne tehnoloogiafirma HONOR teatas eile HONOR 90 seeria nutitelefonide turuletoomisest globaalsetel turgudel. 200 MP põhikaameraga telefon, millel on neljast küljest kumer floating-ekraan, on varustatud silmasõbraliku tehnoloogiaga.

Uuel kolme kaamera süsteemiga nutitelefonil on 200 MP põhikaamera, millel on 1/1,4-tollise suurusega sensor, 12 MP lainurk- ja makrokaamera 112° vaatenurgaga ning 2 MP sügavuskaamera, mis aitab kaameral kaugust täpsemalt hinnata. Toetades mitme kaadri ühendamist, müravähendusalgoritmi ja pikslite koondamist, et saavutada valguse kogumisel suurem jõudlus, mis vastab suurtele 2,24 μm pikslitele (16-1), toodab 200 MP põhikaamera suurepärase dünaamilise ulatusega (HDR) fotosid ja teravaid fotosid nõrgas valguses.

HONOR 90 tutvustab ka uut portreerežiimi, mis aitab kasutajatel hõlpsasti luua erakordseid portreesid selgelt määratletud näojoonte, täpsete nahatoonide ja autentse taustahägususega.

Lisaks toetab portreerežiim ka 2x suumiga pildistamist.

Esiküljel jäädvustab 50 MP esikaamera selfisid.

Selleks, et vloggijad saaksid oma töövoogu optimeerida, kasutab HONOR 90 tehisintellekti (TI) videomüra vähendamiseks ja videorežiimi soovitusteks ning AI Vlog Assistanti, mis võimaldab kasutajatel genereerida sotsiaalmeedia jaoks valmis 15-sekundilise klipi vaid mõne puudutusega. HONOR 90 saavutab müravähenduse, mille signaali-müra suhe on 20 dB, mis on lähedal professionaalsele salvestusseadmele. Selgelt saab salvestada inimhääli ilma muu mürata.

Varustatud 6,7-tollise Quad-Curved Floating ekraaniga, toetab HONOR 90 kõrget eraldusvõimet 2664x1200 pikslit, 100% DCI-P3 värviruumi ja kuni 1,07 miljardit värvi. Lisaks toetab HONOR 90 kuni 1600-nitist HDR-tippheledust, mis võimaldab paremat ekraani lugemist ka ereda valguse käes.

Ekraan on kiire ja reageeriv, adaptiivse värskendussagedusega kuni 120 Hz, mis kohandub dünaamiliselt kuvatava sisu järgi, et saavutada tasakaal sujuva pildi ja ja aku kasutusaja vahel. Lisaks toetab HONOR 90 HDR10+ ja omab HDR-sertifikaate Netflixilt ja Amazon Prime Videolt, tagades kasutajatele meediaelamuse neid teenuseid kasutades.

HONOR 90 sai TÜV Rheinland Flicker Free sertifikaadi silmasõbraliku ekraaniga. Sellel on ka dünaamiline hämardamine, mis simuleerib loomulikku valgust, et leevendada silmade väsimust õhtuti, ning HONOR Circadian Night Display tehnoloogia, mis filtreerib sinist valgust ja soodustab loomuliku melatoniini eritumist, parandades kasutaja une kvaliteeti öösel.

DOXMARKi ekraanikvaliteedi edetabelis sai see mudel 140 punktiga samale pulgale näiteks iPhone 14 Plusiga.

HONOR 90 on õhukese 7,8 mm paksuse korpusega ning kaalub 183 grammi. Tagaküljel on N-seeria klassikaline Dual Ring Design kaamerakõrgendike komplekt, mille ümardatud elemendid on valmistatud täpsete lõikamistehnikate abil, et tekitada särav läige, mis lisab telefonile veelgi rohkem luksust.

Aku on 5000 mAh mahtuvusega, mis tagab terve päeva aktiivset kasutamist. Ühe laadimisega saab telefon töötada keskmiselt kuni 19,5 tundi pidevalt videot striimides. Kui aku on tühi, saavad kasutajad selle vaid 15 minutiga 66 W HONOR SuperCharge´i kiirlaadija abil 45% juurde laadida.

HONOR 90 on varustatud Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Editioni protsessoriga, millel on 20% parem graafika ehk GPU ja 30% parem tehisintellekti jõudlus võrreldes eelkäijaga. Sisemist temperatuuri hoiab kontrolli all 147% suurem aurukamber, tagades efektiivse soojuse hajumise ja võimaldades HONOR 90-l püsida kasutamise ajal piisavalt jahedana.

Uusima Android 13 põhise HONOR MagicOS 7.1-ga on HONOR 90 ja HONOR 90 Lite varustatud mitmete täiustatud nutikate funktsioonidega, nagu Magic Text, mis tuvastab pildil oleva teksti ja võimaldab kasutajatel olulise teabega toiminguid teha. Näiteks kui Magic Text tuvastab telefoninumbri, saavad kasutajad sellele klõpsata ja valida menüüst toimingu, sealhulgas helistamise, sõnumi saatmise või numbri salvestamise. Magic Text suudab tuvastada ka e-posti aadresse ja veebilinke, et pääseda kiiremini juurde olulistele teenustele. Teksti tuvastamise ja skannimise režiimi saab kiiresti sisse lülitada otse digitaalse pildiotsijaga.

HONOR 90-ga koos tutvustatakse ka odavamat HONOR 90 Lite' i, mis pakub samuti võimsat kaamerasüsteemi, head ekraani ja mitmeid nutikaid funktsioone.

Fotoelamuse tõstmiseks on HONOR 90 Lite'il tagaküljel 100 MP põhikaamera f/1,9 avaga, 5 MP lainurk- ja sügavuskaamera ning 2 MP makrokaamera.

Selfie pildistajatele pakub 16 MP esikaamera võimalust teha portreepilte täiustatud värvidega. Lisaks toetab HONOR 90 Lite 6,7-tolline Edgeless Display kohanduvat värskendussagedust kuni 90 Hz, pakkudes kasutajatele sujuvat pilti võimalikult akusäästlikult.

Ekraanil on samuti TÜV Rheinland Low Blue Light sertifikaat ning sarnaselt HONOR 90-le toetab ka see mudel mitmeid silmakaitselahendusi, sealhulgas dünaamilist hämardamist ja Circadian Night Display'd.

HONOR 90 Lite'l on MediaTek Dimensity 6020 5G kiibistik ja 4500 mAh aku. Kasutajad, kes soovivad hoida oma meediumifailid alati käeulatuses, saavad täiel määral ära kasutada HONOR 90 Lite'i 8 GB mälu ja suurt 256 GB salvestusruumi, kuhu mahub 57 808 pilti, 22 322 laulu või 892 HD-videot. HONOR 90 Lite on varustatud ka HONOR RAM Turbo (8 GB + 5 GB) tehnoloogiaga, mis liigutab osa RAM-i välkmälusse, mis tähendab, et 8 GB RAM-i saab suurendada 13 GB "virtuaalseks" RAM-iks ehk operatiivmäluks.

Hinnad ja kättesaadavus

HONOR 90 on saadaval mitmes värvivalikus, sealhulgas südaöömust, smaragdroheline, teemanthõbedane ja paabulinnusinine. Samas kui HONOR 90 Lite on saadaval kolmes värvitoonis - sinine järv, titaanhõbe ja südaöömust. Alates juuli keskpaigast kuni lõpuni on HONOR 90 saadaval valitud rahvusvahelistel turgudel soovitatava jaehinnaga alates 549 eurost. HONOR 90 Lite on saadaval alates 299 eurost. Kas HONOR 90 seeria ka Eestis müügile tuleb, pole veel teada. Küll saab seda osta lähimatest naaberriikide e-poodidest.