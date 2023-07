Tehnoloogiahuvilistel naistel on võimalik kandideerida kuni 10. augustini tasuta ümberõppe programmi Women in Tech | Telia, mille eesmärk on toetada just naiste töötamist tehnoloogiasektoris.

Women in Tech | Telia (Naised tehnoloogias) näol on tegu Telia ja Targa Töö Ühingu koostöös ellu kutsutud programmiga, kus naistel avaneb võimalus asuda ümberõppele ning saada seeläbi paremaid võimalusi IT-sektorisse sisenemisel.

Koolitusprogramm on kõigile osalejatele tasuta ja selle kestvus on 5 kuud (september 2023 - jaanuar 2024). Programmis on kokku 50 kohta ning selles osalemiseks saab enda kandidatuuri esitada kuni 10. augustini (kaasa arvatud). Täpsema info programmis kandideerimise ja osalemise kohta leiab veebilehelt Women In Tech | Telia Estonia | Smartworkacademy.

Women in Tech | Telia projektijuhi Pirkko Saare sõnul oli eelmisel aastal, kui programm käivitus esmakordselt, osalejate huvi erakordselt suur. Programmi kandideeris ligikaudu 500 naist ning tänavu ennustatakse juba kaks korda suuremat kandideerijate arvu.

“Nii Eestis kui mujal maailmas töötab tehnoloogiasektoris vaid 20% naisi. Eestis on tehnoloogiavaldkonnas puudu vähemalt 7000 inimest ning me peame järjest enam pingutama selle nimel, et naiste osakaal tehnoloogiasektoris kasvaks. Meie tehnoloogiaõppe programm on üheks lahenduseks, et seda tühimikku leevendada. Hea meel on näha, et Women in Tech | Telia esimene lend õnnestus sedavõrd edukalt ning ootame juba suure huviga uusi tehnoloogiahuvilisi naisi selle teekonnaga liituma,” lausus Saar.

Women in Tech programmijuhi Marleen Rootamme sõnul lõpetas programmi eelmisel aastal edukalt 98% osalejatest: „Ootame ka sel aastal sama head tulemust, sest uuele erialale liikumist toetab praktiline lähenemine programmis. Lisaks praktilisele e-õppele lahendavad osalejad programmi lõpus Telia poolt ette antud probleemülesandeid n-ö pärismaailmast ehk Telia erinevatest töövaldkondadest. Tooksin Teliat ettevõttena eeskujuks, sest oleme kolmeaastase ümberõppeprogrammide korraldamise kogemuse juures näinud praktika osatähtsust ning lisaks eelmainitule on võimalik programmi jooksul ka Teliasse praktikale kandideerida teadmiste kinnistamiseks.“

Pirkko Saare sõnul saab ümberõppe programmis osaleda omas tempos ja omal ajal ning selleks ei pea end töölt vabaks võtma: programm sobib ideaalselt ka lapsepuhkusel emadele, kes soovivad karjääripööret teha. Koolitusprogramm on oma olemuselt Courseral baseeruv iseseisev e-õpe, kus võimalus teadmisi omandada näiteks kas andmeanalüüsi, UX disaini ja IT projektijuhtimise tööks.

“Meil on hea meel teada anda, et eelmisel aastal pakutud kolmele valdkonnale lisandub tänavu veel kaks – digitaalne turundus ja e-kaubandus ning küberturvalisus,” lisas Saar.

Lisaks iseseisvale õppele toimuvad ka toetavad seminarid virtuaalselt ja/või kontoris kohapeal. Kohtumiste eesmärgiks on lisaks teoreetilistele teadmistele parendada osalejate oskusi suhtlemise, kaugtöö, virtuaalse meeskonnatöö ning karjääriplaneerimise vallas. Kursuse lõppedes leiab osaleja endale sobiva praktikakoha kas Telias või väljaspool ning planeerib selleks minimaalselt kaks nädalat.