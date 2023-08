Samsungi uus ViewFinity S9 monitor on poodides, et pakkuda tasemel pildikvaliteeti ja funktsioone, mis muudavad tööd- ja meelelahutuskogemust. Aga miks peaks keegi vajama 5K monitori? 1600€ eest? Ja miks on oluline, et monitor suudab iseennast kalibreerida?

5K Resolutsioon: Kas See on Tõesti Vajalik?

5K resolutsioon tähendab 5120 x 2880 pikslit - ehk ekraanil on oluliselt rohkem detailsust ning rakenduspinda kui seda on 4K resolutiooni puhul. Paraku 27" juures üldist kasutust liialt ei lisandu, kuid tähendab, et pildid ja tekst on erakordselt teravad ja detailirikkad. Kui aga kasutate arvutit peamiselt veebis surfamiseks, e-kirjade saatmiseks või filmide vaatamiseks, siis võib-olla on paremaid kohti kuhu raha panna. Kui olete graafiline disainer, fotograaf või videomonteerija, siis kindlasti on asjal jumet. Eriti tehnoloogia entusiastina, kellel peab olema parim, siis on 5K monitor kindlasti midagi, mida kaaluda.

DCI-P3 99% Värvigamma: Mis See on ja Miks See on Oluline?

DCI-P3 on värviruum, mida kasutatakse digitaalse filmiprojektsiooni jaoks Hollywoodis. Kui monitor toetab 99% DCI-P3 värvigammast, tähendab see, et see suudab kuvada palju rohkem värve kui tavaline monitor. See on eriti oluline professionaalsetele fotograafidele, disaineritele ja videograafidele, kes vajavad võimalikult täpset värviedastust. Kuid ka tavalistele kasutajatele võib see olla kasulik, kuna see muudab pildid ja videod palju elavamaks ja realistlikumaks. Eeldusel muidugi, et algmaterjal on piisavalt kvaliteetne.

Smart Calibration: Monitor, mis Kalibreerib Ennast

ViewFinity S9-l on Smart Calibration süsteem, mis võimaldab monitoril iseennast kalibreerida. See tähendab, et monitor suudab automaatselt kohandada ekraani värve, heledust ja muid seadeid, et tagada parim võimalik pildikvaliteet. Kasutajad saavad nutitelefoni abil oma ekraani vastavalt vajadusele muuta ilma keerukate kalibreerimisseadmeteta. Olgugi, et selle kasu on tõestatud ja kindlasti olemas kodukasutajatele, kes soovivad parimat võimalikku pildikvaliteeti, ei ole meil veel teavet, kui täpne see on professionaalide jaoks.

Smart TV: Monitor, mis Võib Asendada Teie Teleka

ViewFinity S9 ei ole mitte ainult suurepärane monitor, vaid ka suurepärane Smart TV. See tähendab, et saate vaadata YouTube'i videoid, Netflixi ja muid voogedastusteenuseid otse monitorist, isegi kui arvuti on välja lülitatud.

Väikesesse ruumi või matkaautosse, kuhu kaks seadet ära ei mahu, on see üsna mõistlik valik.

Kui ViewFinity S9 tundub kallis, võib kaaluda ka M7 Või M8 monitore, mis on iseenesest suurema ekraaniga kuid väiksema, 4K resolutsiooniga.

Samsung M8 monitorist tegime möödunud aastal videoülevaate.

4K Kaamera: Palju Parem kui Tavaline "Kartul"

ViewFinity S9-l on sisseehitatud 4K kaamera, mis võimaldab teha videokõnesid, läbi viia koolitus või salvestada enda "floating head" tüüpi sisu. Heli salvestus muidugi eeldab head mikrofoni.

Eriti märkimisväärne just selle pärast, et enamus sülereid on siiani 720p ja 1080p veebikaameraga.

4K salvestuses on 4x rohkem piksleid, kui 1080p.

Thunderbolt 4 ja 90W Laadimine: Kiire ja Mugav

ViewFinity S9-l on Thunderbolt 4 ühendus, mis võimaldab kiiret andmeedastust ja 90W laadimist. See on suurepärane funktsioon neile, kes kasutavad ekraani küljes sülearvutit. Sedasi liigub pilt ja süleri toide üle ühe kaabli.

Küll tasub meeles pidada, et näiteks mõned võimsamad sülerid sh MacBookid vajavad 96W või 140W laadijat.

Õnneks 90W laadimine siiski piisav enamiku seadmete jaoks ja seda on juba oluliselt rohkem kui paljudel teistel ekraanidel.

VESA Kinnitus: Optimeerige Oma Tööruumi

ViewFinity S9-l on VESA kinnitus, mis võimaldab monitori kinnitada seina külge või kasutada lauakinnitust, vabastades lauapinna mõttetult ruumi raiskavast ekraani jalast.

Räägime Elevandist toas ehk Apple Studio Display

Apple Studio Display ja Samsung ViewFinity S9 on mõlemad sama kategooria 5K monitorid, kuid nende vahel on mõned olulised erinevused.

Üsna sarnase hinna juures 1600 ja 1800€, on Samsungi jalg märksa parem ning Vesa kinnitus integreeritud.

Apple puhul on vesa lisa, mille puhul jalga ei saa kaasagi sama raha eest.

Samsung ViewFinity S9 on õhem, väiksemate servadega ekraani ja korpuse suhtes ning on varustatud mati ekraaniga. Lisaks on sellel rohkem portide valikuid, sealhulgas Thunderbolt 4 port, kolm USB-C porti ja mini DisplayPort. ViewFinity S9 pakub ka mitmeid lisafunktsioone, sealhulgas Samsung DeX tugi, multiview funktsioon ja juhtmevaba ühenduvus ja Smart TV.

Apple Studio Displayil on aga A13 Bionic kiip, mis toetab Apple Center Stage'i ja "Hey Siri" funktsioone.

Hinnapunkt on mõlemal monitoril sarnane, kuid Samsung ViewFinity S9 suurem funktsionaalsus ja portide valik teevad sellest ahvatleva valiku. Eriti kui pole Apple ökosüsteemi ülemäära kiindunud.

Seega, kui hindate laiemat seadmete ühilduvust ja paremat juurdepääsu seadistustele, võib Samsung ViewFinity S9 olla parem valik. Kuid eelistades just puuvilja logoga tooteid ja soovite monitori, mis on optimeeritud Apple'i ökosüsteemi jaoks, võib Apple Studio Display just see õige..

Kokkuvõtteks, Samsungi ViewFinity S9 on suurepärane valik nii professionaalidele kui ka tehnoloogiaentusiastidele. See pakub erakordset pildikvaliteeti, palju kasulikke funktsioone ja stiilset disaini.