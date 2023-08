Mis juhtuks, kui Lamborghini ja Samsung koostööd teeksid? Ei? Igatahes, Samsung 57" Odyssey Neo G9 on just vastus sellele, isegi kui keegi seda kunagi ei küsinud. Tegemist on mängurimonitoriga, mis on nii massiivne, et võiks vabalt omaenda orbiidi omada.

Samsung tutvustas uut 57-tollist mängurimonitori, mis on maailma esimene Dual UHD resolutsiooniga ekraan. See tähendab, et see on sama suur kui kaks kõrvuti asetatud 32-tollist 4K monitori. Lisaks on ekraanil 1000R kumerus, mis haarab kasutaja täielikult mängu sisse.

Kui suur on liiga suur?

Kujuta ette, et sul on kaks 32-tollist 4K monitori, ilma tüütu ääreta. See on nagu kaks Big Maci teineteise peal, ilma lisasaiata. Monitor on ligi poolteist meetrit lai ja pool meetrit kõrge, täpsemalt 1327.5 x 601 x 499.6 mm. See on mõõdult umbes sama lai kui 52-tolline televiisor. Keskmine kontorilaud on 80 cm sügav ja ainult 1,2 m lai.

Kui istud liiga lähedal, on vaja pead pöörata, et ekraani nurki näha. See võib kiiretempolistes mängudes olla probleem, kuigi mõned mängud, nagu Halo Infinite, võimaldavad HUD-i asukohta muuta.

Tehnoloogia tipp

Odyssey Neo G9 kasutab Samsungi Quantum Matrix tehnoloogiat, jaotades ekraani üle 2000 pisikeseks alaks, mis eredust ja tumedust reguleerivad. OLED-ekraanidele see siiski veel vastast ei ole. Ekraani maksimaalne eredus on seevastu 1000 nitti, mis on väga ere ja võimaldaks seda kasutada ka õues, päikese käes.

Loodud mänguritele, sobib ka tööks

Tänu ekraani suurusele ja kumerusele on see justkui isiklik IMAX. 240 Hz värskendussagedus ja 1 ms reageerimisaeg tagavad, et näed iga detaili. Tööks on võiks see olla suurepärane, võimaldades avada mitu akent korraga nii vertikaalis kui horisontaalis.

Meedia vaatamisel tuleb arvestada, et vähesed videod suudavad kogu ekraani täita, jättes servadesse musta, kasutamata ala.

See on ultralaiade monitoride omanikele tavaline.

Kus on konks?

Esmaste ülevaadete põhjal selgub, et see ekraan läheb väga kuumaks, et võiksid sellega väikesest toast sauna teha. Sellega meenuvad plasma ekraanid, mille kasutamine võimaldas toas kütte välja lülitada.

Teiseks, see võtab nii palju ruumi, et kitsamale lauale see ära ei mahu. Mõtle 52" teleri panemisele oma kirjutuslauale.

Kokkuvõte

Kui sa oled valmis investeerima oma monitori sama palju kui nädalasele perepuhkusesse soojal maal, siis Samsungi 57" G95NC on just see, mida vajad. See on nagu Lamborghini monitoride maailmas: kallis, luksuslik ja absoluutne tipp, millest suuremat, kõrgema resolutsiooniga jne jne ei ole võimalik soetada.

Aga kui sa ei ole veel lotot võitnud, siis võib-olla on see lihtsalt midagi, millest unistada, pannes seinale sellest pildiga postri, Lamborghini postri kõrvale...

Nii et, kas see on seda väärt? Kui sa küsid seda küsimust, siis ilmselt mitte. Vastasel juhul F-YEA! 🚀

Hind ~2500€

Samsungi uus Odyssey Neo G9 on eeltellimiseks saadaval alates tänasest ja müügile saabub monitor septembris.