Ah, nutiseadmed! Need väikesed vidinad, mis on muutunud sama oluliseks kui hommikukohv. Aga kui kaua kestab ühe nutiseadme "elu"? Kas see on nagu koer, kes elab 10-15 aastat, või rohkem nagu kuldne Nemo, kelle eluiga on... noh, oluliselt lühem?

Nutiseadmed on tänapäeval asendamatud, kuid nende eluiga võib olla ootamatult lühike, kui neid ei hoolda korralikult. Järgneb neli konkreetset soovitust, kuidas oma digitaalseid kaaslasi kauem kasutada.

1. Lae õigesti, ära lae liiga palju

Laadimine on nagu nutiseadme "söögiaeg". Kasutage alati seadmele mõeldud laadijat. Võõra laadijaga laadimine on nagu proovida kanda kellegi teise kingi — see võib toimida kuid pärast võivad kandadel villid. Ja ärge unustage, et liiga palju või liiga vähe laadimist võib teie seadme akule olla sama kahjulik kui dieedil olles ainult šokolaadi süüa.

Laadija, mis on mõeldud mõnele teisele seadmele, veel hullem, originaallaadija odav alternatiiv või hoopis teadmata päritolu kiirlaadija, võib aku vastupidavust oluliselt vähendada - vahel isegi seadme toimimist kahjustada.

Üks tore nipp on hankida endale taimeriga laadija või nutikas seinapistik, mis paar tundi peale ühendamist ennast välja lülitab. Nii ei ole telefon terve öö pidevalt laadides vooluvõrgus kuid hommikul on aku sellegipoolest tihedaks päevaks valmis.

Seadmete akud ei taha ka kokku puutuda äärmuslike temperatuuridega, näiteks pikalt päikese käes vedelemine või lausa saunas käimine.

2. Korrasta oma digitaalne elutuba

Hoolitsege oma seadmete "sisemuse" eest. Tehke regulaarselt tarkvaravärskendusi ja kustutage ebavajalikud failid. See on nagu suurpuhastus, aga digitaalselt. Mida vähem "prügi", seda nobedamalt seade toimib. See on nagu elutuba, kus pole ühtegi kasutut asja—lihtsalt mõnus!

Oluline teha regulaarselt tarkvaravärskendusi, mis sisaldavad sageli veaparandusi ja turvatäiustusi, mis võivad tõsta seadme üldist jõudlust.

Aeg-ajalt tasuks vaadata üle seadmetes olevad rakendused, failid ja fotod ning kasutuna seisvad failid hoopis kustutada.

Mida vähem on seadmetes "prügi", seda sujuvamalt need toimivad, selgitab Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina.

3. Hoiusta nagu proff

Kolmandaks, hoiustamine. Kui teie nutiseadmed on nagu sinu "lemmikloom", siis hoia seda ka vastavalt. Eriti kui oled aktiivne inimene, kes võib kogemata oma nutitelefoni jõusaali raskuste vahele unustada. Kasutage eraldi taskuid või ümbriseid, et vältida kriimustusi ja muid kahjustusi.

Sh juhtmeta kõrvaklappe tasub kindlasti hoida laadimiskarbis, kui klapid pole aktiivselt kasutuses.

Huawei Watch Budse saab üleüldse kella sees hoiustada.

4. Puhasta ja hoolda

Puhastamine on täielikult alahinnatud ning see on nagu seadme "spaa-päev". Puhasta oma seadmeid vähemalt kord nädalas, eemaldades mustuse ja bakterid. Kui teie seade on veekindel, ei tähenda see, et ta tahaks olla märg Kogu aeg.

Jah sa võid seda pesta märjemalt kuid kuivata see kohe pärast puhastamist.

Puhastada saab mugavalt vatipulga või näiteks vana, pehmete harjastega hambaharjaga.

Kindlasti tuleks pärast soolases või kloorivees ujumist või suplemist nutikellad, telefonid jne loputada mageveega, kraanivee või muu puudumisel pudeliveega.

Lõpetuseks, kui olete leidnud endale sobiva seadme, siis investeerige natuke aega ja vaeva, et seda korralikult hooldada. See on nagu suhe—mida rohkem panustate, seda rohkem saate vastu. Ja kes teab, võib-olla kestab teie nutiseadme "elu" kauem kui kuldkala oma!