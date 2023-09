Sonos esitles eile Californias oma uut Move 2 kõlarit, mis on ettevõtte enimmüüdud kõlari uuenenud verisoon. SONOS Move 2 pakub avarat stereoheli, kuni 24-tunnist aku kestvust ning ülimalt vastupidavat veekindlat korpust, mis on valmis igaks peoks igasugustes oludes.

Move 2, mis on täis palju uuendusi ja disainilahendusi, on ettevõtte seni kõige jätkusuutlikum kaasaskantav toode ja esimene, mis tekitab stereoheli ka väljas viibides. Kõlar on ülemaailmselt saadaval alates 20. septembrist 2023. Eestis saab seda soetada suurematest elektroonikapoodidest ja Hi-Fi esindustest soovitusliku hinnaga 499 eurot.

"Alates 2019. aastal esimese Move kõlari turuletoomisest on see tänu oma disainile, mitmekülgsusele ja võimsale helile jätkuvalt oma kategoorias enimmüüdud kõlar," ütles Sonose tegevjuht Patrick Spence.

Kaasaskantav kõlar, mis oskab peaaegu kõike

Move 2 on uuenenud nii seest kui väljast ning tagab laia levikuga stereoheli ja sügava bassi olenemata sellest, kus seda kuulata.Kõlaril on täielikult uuendatud akustiline ülesehitus, sealhulgas kaks topelt-kõlarielementi kõrgemate sageduste jaoks. Täpselt häälestatud bassielement tekitab sügavat ja dünaamilist madalsagedust.

Samaaegselt saab ühendada Move 2 nii Bluetoothi kui WiFi-ga ja voogesitada Bluetoothi kaudu Move 2 kõlarite stereopaaridesse ruumilist heli. Move 2 kõlari saab lisada ülejäänud Sonose süsteemiga Wi-Fi kaudu ja juhtida mobiiliäpiga.

Kestab ööpäeva

Move 2 pakub kuni 24-tunnist aku kasutusaega – see on kaks korda kauem kui esimese põlvkonna kõlaril. USB-C pordist saab laadida ka oma nutitelefoni või muud elektroonikat liikvel olles, muutes selle heaks kaaslaseks nädalavahetuse väljasõidul või matkal värskes õhus.

Move 2 vähendab energiakasutust

Uuel mudelil on rohkem kui 40% väiksem energiatarve kui see pole sisse lülitatud ning korpus on toodetud ringlusse võetud plastikust. Toote eluea pikendamiseks saab ka akut eemaldada ja vahetada. Kõlar on pakitud vastutustundlikult loodud pakendisse, mis kasutab säästva päritoluga materjale. Mingit uut plastikut pole selle toote puhul kasutatud ja kõik osad sobivad taaskasutamiseks.

Ülimalt vastupidava korpuse ja IP56 reitinguga Move 2 on disainitud nii, et see talub juhuslikke kukkumisi, pritsmeid, vihma, mustust ja päikest. Automaatse Trueplay häälestusega optimeerib Move 2 heli pidevalt ümbritseva keskkonna jaoks, nii et saaks alati parima kuulamiskogemuse.

Uued juhtnupud

Move 2 on saadaval nii valges kui mustas värvitoonides, mis sulanduvad teiste Sonose toodetega. Move 2-s on sama intuitiivne kasutajaliides nagu ka hiljuti turule tulnud Era toodetel, sealhulgas helitugevuse libistatav liugurnupp kergeks juhtimiseks. Samuti on olemas Sonos Voice Control, Amazon Alexa hääljuhtimine ning mugavaks kasutuseks Sonose, Apple AirPlay2 ja Bluetooth rakendused, mis lasevad heli mängida, seda pausile panna, kontrollida aku seisu ja palju muud.