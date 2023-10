Telia juhtimiskeskuse andmetel oli olukord täna peale kella 13 selline:

Kõige suurema mõjuga piirkond oli Otepää, kus Telia statsionaarsed ja liikuvad generaatorid suutsid suurema leviprobleemi ära hoida. Tänaseks on seal ka elekter taastunud, kuid ümbruskonnas on siiski veel elektriga muresid. Levi vaates enam kriitiline pole.

Hiiumaal on olukord paremuse poole minemas (varasemalt pooled mastid olid probleemsed, aga suuri leviauke ei tekkinud). Suuremõisas tuli elekter tagasi ja liikuv generaator läheb Õngusse.

Võrus Rõuge tugijaam töötab ja selles piirkonnas on olukord hea.

Keerulisem on seis kogu põhjarannikul, mis on tuule suunda arvestades loogiline. Väga palju on elektrikatkestusi ja seega osa tugijaamu jäid toiteta. Töös on nii statsionaarsed (Aabla, Loksa, Kohtla-Järve, Keila) kui liikuvaid generaatorid. Fookuses on keeruline olukord Eisma ja Kunda vahel.

Rakverest põhja poole maantee ääres on 3 tugijaama elektrita – sinna viiakse liikuv generaator.

Liikuvad generaatorid on minemas hetkel Tartumaale Külitse kanti.

Viljandist lõunas on samuti katkestusi jätkuvalt palju, liikuv generaator asub Sultsi masti all.

Viimasel ajal iga tormiga elektrita jäänud Paunküla-Ardu-Habaja piirkond oli eile õhtust peale fookuses, kuid seal kõik laabus ning hetkel probleeme ei paista olevat.

Läänemaal on palju kohti toiteta, Linnamäe masti all asub liikuv generaator.

Kaiu-Juuru-Ingliste piirkond Raplamaal on praeguseks saanud elektritoite tagasi.

Harjumaal veel viiakse Harju-Ristile generaatorit ning see peaks õige pea kohale jõudma.

Telia juhatuse esimehe Holger Haljandi sõnul mõjutasid tormist tingitud elektrikatkestused nädalavahetusel ka mobiilside tugijaamade tööd, kuid eelmiste tormide põhjal tehtud otsused ja investeeringud on aidanud tormikahjude mõju olulisel määral leevendada.

"Käesolev nädalavahetus on Eestis möödunud tormiselt ning koos suure tormiga kaasnevad ka elektrikatkestused, mis avaldavad olulist mõju ka meie teenustele, eeskätt just mobiiliteenustele. Kuigi oleme varustanud enamus oma mobiilisaidid akude ja generaatoritega, mis aitavad neid elektrikatkestuste korral töös hoida, langeb osa saite siiski pikema katkestuse korral rivist välja. Erandiks pole olnud kahjuks ka seekordne torm," sõnas Haljand.

Telia juhi sõnul on tormi tõttu tugevamalt mõjutatud olnud just rannikualad (sh Põhja-Eesti) ning saared.

"Mitmetes piirkondades (sh Kärdla, Keila, Loksa, kihnu, Vormsi) on meie mobiilimaste elektriga varustamas statsionaarsed generaatorid, lisaks kasutame erinevates piirkondades liikuvaid generaatoreid. See on päris olulisel määral aidanud olukorda leevendada. Positiivne on see, et olukord on hakanud Eestis tervikuna paranema. Kui täna varahommikul oli näiteks Hiiumaal elektrita 12 Telia tugijaama, siis ennelõunaks oli see arv kahanenud 8 peale. Kui veel hommikul oli üle terve Eesti elektrita 111 tugijaama, siis praeguseks on see langenud 89-le. Tunnustan ja kiidan kõiki Telia tiime ja kolleege, kes on olnud kogu seekordse tormi vältel töised ning andnud endast kõik, et tormikahjusid minimeerida ning hoida meie teenuseid töös," lisas Haljand.

Telia juhatuse esimehe kinnitusel on varasematest tormidest saadud õppetunnid aidanud ettevõttel oma võrkude ja teenuste töökindlust ning toimepidevust parandada, kuid palju tööd seisab veel ees.