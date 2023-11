Uued turule tulnud FreeBuds Pro 3 kõrvaklapid on võrreldes varasema versiooniga saanud hulgaliselt täiendusi. Oma klassi ühe parima helikvaliteediga klappidel on tark mürasummutus, mis võimaldab muusikat kuulata ja koosolekuid läbi viia ükskõik kui lärmakas keskkonnas.

Huawei ongi üheks prioriteediks uute kõrvaklappide väljatöötamisel pidanud mürasummutust: “Me teame, et tänapäeva kiire elutempo juures on inimesed pidevalt liikvel. See tähendab olukordi, kus lärmakas keskkonnas on vaja tööle keskenduda või hoopis aeg maha võtta ja puhata. Seetõttu olemegi uute juhtmevabade kõrvaklappide väljatöötamisel erilise rõhu pannud just sellele omadusele,” selgitab tehnoloogiaekspert ja Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina.

“Mürasummutus peab olema tark. Liiga tugev mürasummutus vaikses keskkonnas võib põhjustada kõrvale survet ja ebamugavustunnet, samas ei taga ebapiisav mürasummutus lärmakas keskkonnas rahulikku kuulamiskogemust,” ütleb Mishina. “Meie uusimal mudelil, värskelt turule tulnud FreeBuds Pro 3 kõrvaklappidel on uuendatud tark ja täiendatud ANC 3.0 mürasummutusfunktsioon.”

Uutel juhtmevabadel kõrvaklappidel on ka kahe draiveriga süsteem.

“See tähendab, et helide sagedusvahemik on äärmiselt lai ning kuulaja kõrvuni jõuavad selgelt nii kõrged helid, bassid kui ka kogu vahepealne skaala. Seega muusikat nautides tekib tunne justkui viibiks elaval kontserdil,” selgitab Mishina kahehelisüsteemi olemust ning toob näite, et kõrvaklappide lipulaev Huawei FreeBuds 3 Pro on üheks selliseks laia sagedusvahemikuga juhtmevabade kõrvaklappide mudeliks, kus bass ulatub koguni 14 hertsini ja kõrgemad sagedused 48 kilohertsini.

“Huawei Freebuds Pro 3 kõrvaklappidel on kvaliteetsemate kõnede läbiviimiseks välja arendatud innovaatiline vaikse kõne funktsioon, mis võimaldab peakomplektil inimhääli tabada ja neid selgemaks muuta, samal ajal taustamüra vähendades. Sellise mürasummutussüsteemi abil on mikrofoni sisenevat inimhäält hästi kuulda isegi lärmakamas keskkonnas,” lisab Mishina, kuidas töötab müra vähendamise algoritm ning lisab, et õues liikudes suudab Huawei FreeBuds Pro 3 mürasummutussüsteem blokeerida kuni 9 m/s tugevusega tuulemüra.

Kõik need funktsioonid rakenduvad automaatselt kui seade tuvastab müra ümbritsevas keskkonnas.

“Nii hääletuvastuse kui ka mürasummutuse kvaliteeti on oluliselt panustatud ja testid näitavad, et võrreldes eelmiste mudelitega, on nende funktsioonide sooritust oluliselt parandatud,” tutvustab Mishina.

Uued Huawei FreeBuds Pro 3 kõrvaklapid tulevad kolmes loodusest inspireeritud värvis: valge, roheline ja hõbedane. Lisaks võimaldavad need kõrvaklapid muusikat kuulata laadimiskapslit kasutades kuni 31 tundi ja korraga saab ühendada kõrvaklappidega kaks seadet – seega ei pea uue seadme lisamiseks alati eelmisest lahti ühendama.