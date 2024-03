Üsna palju maksvad Logitechi uued grafeen-membraaniga mängurikõrvaklapid on suured ja massiivsed, külge käiva pika varre otsas mikrofoniga ning paksu polstriga. Need pole kerged, mürasummutus samuti puudub, nuppe on vähe, kuid ikkagi võib neid pidada headeks pea igas olukorras: sobivad nii mängimiseks, muusika kuulamiseks kui videokoosolekuks. Helikvaliteedi üle pole miskit nuriseda.

Kuid enne, kui klappide headusest rääkima hakata, toome ära ka mõned pisipuudused.

Esiteks muidugi elektroonilise mürasummutuse puudumine, aga kui klapid pähe panna, siis selgub, et seda vähemalt toas väga vaja polegi. Pehmed ja paksud kõrvapolstrid ning tugev sang, mis surub kuularid üsna tihedalt vastu pead, hoiab passiivselt suure hulga välishelisid eemal. Kui siia lisada veel väga vali heli (ettevaatust, et kuulmist ei kahjustaks), saab tõesti segamatult muusikat kuulata.

Teine väike puudus on klappide massiivsus ja suurus. Pole just ideaalne reisile kaasa haaramiseks, aga kui pagasikilod nii täpselt arvel pole, siis kasutamiseks ilmselt on ka reisil need üsna mugavad. Näiteks saab muusika kuulamise ajaks mikrofonivarre ära võtta.

Videokoosolekuteks on heli kvaliteet ka ideaalilähedane, ainult et pildile jääd suurte "kopsikutega" kõrvadel ning mikrofonivarrega näo ees.

Väheke võiks veel nuriseda, et nuppudest puudub pausile panemise nupp ja telefonikõne vastuvõtmine, aga mikrofoni kiireks summutamiseks on füüsiline alla vajutatav nupp olemas.

Heade omaduste kiitmisel jätkamegi kohe nuppude juurest. Helivaljuse reguleerimine on erinevalt paljudest teistest suurtest klappidest füüsilise pöördnupuga, mis on paremini tunnetatav ja mugavam kasutada, kui kaks nuppu. Samuti saab mikrofoni kiirelt kinni panna eraldi nupuga, veel üks nupp aga tekitab Bluetoothi ühenduse.

Järgmine hea omadus on tugevad pehme polsterdusega sangad ja mäluvahuga täidetud kuularid, mis istuvad tihedalt pea vastas ja teevad passiivset mürasummutust. Sangad on veel head ka prillidega kasutamiseks, kattes prillisangad pehmelt, samuti mahub avara vahega peavõru üle virtuaal.- või liitreaalsusprillide.

Klapid toetavad DTS ruumilise heli töötlemist ja Blue Microphones mikrofoniefekte, lisaks nahkkattega polstritele tulevad kaasa ka vahtpolüstüroolist kõrvakatted, mida on lihtne vahetada. Ilmselt saab neid ka hiljem vahetada, kui olemasolevad väsivad.

Paremal kõrvaklapil on 3,5 mm port kaasasoleva kaabliga peakomplekti kasutamiseks juhtmega, kõik muud juhtnupud ja USB C ühenduskonnektorid asuvad vasaku kõrvaklapi alumises servas. Need sisaldavad toitelülitit, helitugevuse ratast, mikrofoni vaigistamise ja Bluetoothi ​​nuppe, USB-C-porti laadimiseks ja süvistatavat porti eemaldatava mikrofoni jaoks. Mikrofon on lihtne must kapselmikrofon, mille painduva metallvarre otsas on vaht-tuulefilter.

Nii nagu eelmisel PRO X mudelil, nii on ka sellel eraldi USB adapter arvutiga ühendamiseks ja kvaliteetse juhtmevaba striiminguga heliedastuseks.

USB adapteril on lisaomadus: sel leidub 3,5 mm pesa (heli miksimiseks või juhtmega kõrvaklappide ühendamiseks). Seega kui su arvutil või konsoolil puudub 3,5 mm füüsiline pesa kõrvaklappide jaoks, saad sellesama adapteriga ka juhtmega ühendust kasutada.

Kuid kõrvaklapid ei toeta ei Bluetoothiga ega muudmoodi kaht ühendust korraga.

Samas pole see väga suur probleem, sest klappidel on füüsiline Bluetoothi nupp. Kui sellest Bluetoothi-ühendus välja lülitada (näiteks telefoniga ühendades), saab kohe hetkega ühenduse USB juhtmevaba adapteriga (näiteks arvutiga. Seega ümberlülitamine toimub küll käsitsi, kuid kindlalt ja selgelt kahe seadme vahel.

Arvutiga ühendades hakkab USB A adapter kohe tööle (töötab ka Nintendo Switchiga ja Playstation 5-ga).

Blue Microphones settinguid saab seadistada ühes paljudest Logitechi äppidest - nendega on kerge segadus, ei hakanudki kohe õiget üles otsima, millisega seada saab (G Hub - vihjeks). Mikrofon on üsna keskpärane, aga mängudes ja videokoosolekutel saab hakkama. Kui tahad stuudiokvaliteediga Podcasti teha, võiks siiski mõne profima mikrofoni juurde võtta.

Kuid Blue Microphones võib mängude jaoks sinu häält efektselt moonutada. Filtriefektid võivad anda sulle tulnuka või roboti hääle või lasta igasuguste kompressorite, laiendajate ning piirajatega oma häält tundmatuseni muuta.

Helikvaliteet on nende klappidega väga hea, miskit pole ette heita. Isegi väga valju heliga pole mingit plärinat ega moonutusi ja bassidki kõlavad igal hetkel puhtalt. Helivaljus käib tõesti väga tugevaks, seega ettevaatust oma kuulmekiledega - ei maksaks pöördnuppu päris põhja keerata. See muide seadistab heli ka arvutis, mitte lihtsalt ei keera klappides muusikat vaiksemaks.

Aku kestab 50 tundi. See on tõeliselt kaua, klappe sai kasutada sellise keskmise kasutusega vähemalt nädal aega järjest ja rohkemgi. Kui kaua täpselt, seda ei teagi, sest laadima pole klappe veel pidanud ja rohkem kui nädal on möödas.

Kokkuvõtteks: kas need klapid on raha väärt? Vastata on keeruline. Muidu on need päris head kõrvaklapid nii mängimiseks, muusika kuulamiseks kui koosolekuks, aga hind paraku on üsna kõrge. Keskmine hind 270 eurot on paljuvõitu, kui saaks hinnas 200-ni langeda, võiks juba olla päris hea diil. Mõnedes üksikutes veebipoodides ongi need saadaval juba ka 230 euroga, seega lootust on.

PLUSSID

+ Hea helikvaliteet ja väga pikk akuiga ühe laadimisega

+ Mugavad kõrvapolstrid, vahetatavad ja prillisõbralikud

+ Ühendusvõimalused: 3,5 mm kaabel, USB adapter, Bluetooth

MIINUSED

- Juhtnuppe pole (peale helinupu ja Bluetoothi-nupu)

- Mikrofon võiks parem olla

- Kallivõitu

TEHNILISED ANDMED

Kõrvaklapid Logitech PRO X " Lightspeed

Hind: ca 270 eurot

Kuularielement: grafeenist, 50 mm, neodüüm-magnetiga

Heli sagedusala: 20 Hz - 20 KHz

Takistus: 38 oomi

Tundlikkus: 87,8 dB SPL @ 1 mW & 1 cm

Mikrofoni sagedusala tundlikkus: 100 Hz - 10 KHz

Aku: 50 tundi

Ühendused: 3,5 mm kaabel, 2,4 GHz LIGHTSPEED adapter (USB A), Bluetooth

Kaal: 345 grammi