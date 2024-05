Konkursi Baltic Ecommerce Awards võitjad on selgunud, Grand Prix pälvis Läti sporditehnoloogia ettevõte HackMotion. Kuld-auhindade võitjad kuulutati välja neljas kategoorias, mille vahel läheb jagamisele auhinnafond väärtusega üle 20 000 euro.

Suurettevõtete kategoorias pälvisid esikoha kaks ettevõtet – Leedu Baldai1 / Mebeles1 / Moobel1 ja Läti Balcia. Hõbeda pälvisid Ideal ja Valmiermuiža ning pronksi jagasid Tet, Mynest ja Obdeleven. Baldai1 / Mebeles1 / Moobel1 pälvis Joomi eritunnustuse, kes premeeris ettevõtet reklaamitoetusega Meta platvormidel, mille väärtus on 5000 eurot.

Keskmise suurusega ettevõtete kategoorias domineerisid Läti Wigiwama ja HackMotion, kes viis koju ka Grand Prix. Hõbeda pälvisid Lulu ja Ettetete ning pronksi jagasid Rimi Riga Marathon ja Apotheka. PHH Groupi eriauhinna – 100% soodsamad tasud veebilehtedel 220.lv, pigu.lt, kaup24.ee said Hackmotion ja Wigiwama.

Väikeettevõtete kategooria võitis Medon, hõbeda said Simlachy ja Mil-kohv ning pronksi Plukt Tea. Latvijas Pastsi eriauhinna sai Silmachy ning auhinna sisuks on tasuta kohaletoimetamine Latvijas Pastsi pakiautomaatidesse 1 aasta jooksul.

Uue ettevõtte kategoorias said auhinnad Unusi ja Urzonaifilesi, mõlemad Lätist, kes said kuldauhinna. Hõbedat jagasid Browmaniac ja Ourpockethero, pronksi sai PlantPower Eestist. Selle kategooria SEB eriauhind läks ettevõttele Urzonailfiles, kes saab panga poolt üheaastase ligipääsu SEB kohandatud e-kaubanduse makselahendusele.

Muud eriauhinnad ja nende võitjad olid sellised.

Medon: innovatsiooniauhinna kategoorias, mida toetab kindlustust pakkuv Balcia

Wigiwama: parima kasutajaliidese kategoorias, mida toetab Mēness Aptieka, pakkudes reklaamitoetust e-menesaptieka.lv platvormil väärtusega 5000 eurot

Rimi Riga Marathon: parima sisu kategoorias, mida toetab IR Nauda, pakkudes üheaastast tellimust ja töötubasid

220.lv / pigu.lt / kaup24.ee: inimeste valiku kategoorias, mida toetab Gemius, auhinnaks Baltikumiülene teadustöö

"Tänavune e-kaubanduse auhindade festival on olnud tähelepanuväärne sündmus, kus osales üle 100 e-kaubanduse platvormi kogu Baltikumist," ütles žürii esimees ja Element Digitali tegevdirektor Arnis Jekabsons, "me nägime, et need tipp platvormid teavad, kuidas kasutada õigeid tööriistu, luua kvaliteetset sisu ja tõhusaid veebilehtede kujundusi. Baltimaade e-kaubanduse konkurentsieelis on ilmselge ning neil platvormidel hea positsioon, et globaalses mastaabis silma paista, kui nad keskenduvad sügavamalt detailide peenhäälestamisele. Samuti on meil potentsiaali luua hämmastavaid ja uuenduslikke tooteid, mis aitab saada tunnustust ülemaailmsel tasandil. Ehkki kasvuruumi veel on, eriti tehisintellekti ja automatiseerimise integreerimisel meie e-poodidesse, on tänavuste osalejate entusiasm ja pühendumus pidevale täiustamisele tõeliselt julgustav."

Võitjad valis välja žürii, kuhu kuulusid valdkonna eksperdid kogu Baltikumist ja kaugemaltki: Samantha Tillett – Aleph Holdingu Amazon Adsi globaalne partnerjuht, Meelis Nurk – SEB digitaalse strateegia juht kaardi- ja makselahenduste valdkonnas, Arnis Jēkabsons – Element Digitali tegevdirektor, Ivars Lubāns – Go3 turundus- ja e-kaubanduse juht, Viesturs Kančs – Balcia e-kaubanduse ja innovatsioonijuht, Angelo Maiuri – Element Digital Estonia juht, Dalia Čiutaitė-Antanaitė – Pigu.lt müügitulemuste juht, Tuure Tükson – Kaup24.ee suurkliendihaldur, Jurijs Ivanovs – Joomi kaasasutaja, Kārlis Ozols – 220.lv veebiplatvormi müügijuht, Sniedzite Vilmane – Mēness Aptieka e-kaubanduse juht, Dace Strapcāne – Latvijas Pastsi Baltikumi teenindusosakonna juhataja.

Algatuse strateegilised partnerid on SEB ja Latvijas Pasts. Teiste partnerite hulka kuuluvad Balcia, Joom, Mēness Aptieka, Aleph, PHH Group, Element Digital, Login ja Gemius. Meediapartnerid on Delfi, TV3 Group, Äripäev ja IR Nauda.

Baltikumi e-kaubanduse auhindade konkurss jätkub 2025. aastal.