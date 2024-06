Huawei Watch 4 Pro Space Edition on väga noobel nutikell, mis pakub ohtralt silmailu ja laialdaselt tervisefunktsioone. Kell on suur ja silmatorkav, sobides mitte kõigile. Mõõdab kõike, mida soovid ja enamgi, olgu see siis fitness, heaolu või tervis. Kella kõrge hinna õigustamine on aga väljakutse, arvestades, et ökosüsteem on mõnevõrra piiratud.

Watch 4 Pro SE tuli koos Huawei Watch Fit 3-ga, uuendades praegust Huawei lipulaevaks olevat nutikella. Tootjate jaoks on üha levinum lisada vahepealseid uuendusi oma seadmetele – vaevalt, et keegi ootab praegustelt Watch 4/Watch 4 Pro omanikelt uuendamist, kuid Huawei Watch 4 Pro Space Edition tundub, et on asendanud Watch 4 Pro Huawei enda lehel – mis teeb sellest rohkem kui erimudeli – vaid Huawei uue lipulaev-kella.

Mille poolest Space Edition erineb ligi 200€ soodsamast 4 Pro kellast?

Rohkem ekraani diameetri kohta

Veidi pikem aku eluiga, mida tõenäoliselt on raske märgata nii pika kestuse juures

SE kasutab edevamat titaani või pigem selle värvust

Sisuliselt mingit päris erinevust me ei suutnud leida.

Hind ja konkurents:

Huawei Watch 4 Pro Space Edition maksab 650€ (649€ juuni 2024). Üritades õigustada oma hinda edevate materjalide ja LTE toega, kuid hind paigutab selle tõsiste konkurentide vahele. Apple Watch Ultra 2 maksab 899€, Tavaline 9 (GPS+LTE) maksab 569€ ning Apple'i ökosüsteem on valgusaastate kaugusel Watch Pro 4-st, näiteks App Store valik ja Apple Pay on teenused, mida Huawei ei suuda pakkuda. Androidi poolel on TicWatch 5 Pro Enduro võrreldav – ja see maksab tunduvalt vähem, 359€ või samas hinnaklassis olev Galaxy Watch 6, mis oma rakenduste toe ja valikuga on sisuliselt Android telefonid, mida kannad käel.

Näiteks Huawei kellaga jääd ilma rakendustest nagu Spotify, Strava ja WhatsApp, samuti Google’i rakendustest nagu Maps, Gmail ja Wallet, mis võimaldab ka kontaktivabasid makseid.

Kuid ühegi konkurendi aku kestus ei tule Watch 4 Pro kellale isegi ligilähedale ning Huawei tervisemõõtmiste valik on muljetavaldav. Samsungi kella laed parimal juhul üle päeva, pigem iga päev. See on peamine põhjus, miks üldse Huawei kella eelistada või nutikella kandmisest üldse loobuda.

Disain:

Huawei Watch 4 Pro Space Editioni peamised muudatused on seotud disainiga. Watch 4 Pro ise on suurepärase välimusega kell, mis õhkab kvaliteeti – titaanist korpus ja suur kumer AMOLED-ekraan ning metallist rihm. Kell on massiivne ja maskuliinne, 49 mm korpusega, mis kaalub ilma rihmata 65 g. See sobib ainult suurtele randmetele ja on märgatavalt raske. Kaasas on titaanist linkrihm, mida saab kohandada väga pisikese käe või varu juppidega isegi peene biitsepsi ümber. Silikoonvarianti oleks sellise hinna juures juba pakist oodanud, sest metallrihmaga pole üldse mugav treenida. Huawei rihmal on mugav vahetusnupp ja see toetab ka kolmanda osapoole rihmasid. Watch 4 Pro Space Editionil on lennundusklassi titaanist korpus, millele on lisatud teemanttaoline süsinikkiht (DLC). See muudab selle kriimustuskindlamaks. Samuti on uus keraamiline raam, mis on nüüd punane.

Ekraanitehnoloogia ja veekindlus:

Nagu vana Watch 4 Pro, on ka see kell massiivne. Ekraan on ere ja luksuslik, 1,5-tolline 466×466 piksliga AMOLED. Seda on lihtne lugeda päevavalguses ja Huawei kasutab ekraani suurust hästi jooksu statistika ja andmerikka info kuvamiseks. Kell on 5ATM veekindel, sobib ujumiseks ning omab EN13319 sukeldumisreitingut ehk sobib 30 m vabasukeldumiseks, koos sisseehitatud rakendustega veealuse aja jälgimiseks.

TruSeen 5.5+ sensorid:

Watch 4 Pro Space Edition tehnilised täiustused hõlmavad peamiselt uuendatud südametegevuse jälgimist ja TruSeen 5.5+ tehnoloogiat, mis suurendab vere hapnikusisalduse mõõtmisel täpsust 15%.

Tervisefunktsioonide kogum:

Kell pakub ööpäevaringset südametegevuse jälgimist, vere hapnikusisalduse taset ja stressi tuvastamist. Health Glance 2.0 annab ülevaate tervisest, sh kehatemperatuuri, stressi ja hingamisteede testi (kuulab su köhimist). Samuti integreerib see pulsilaine arütmia analüüsi ja une hingamise jälgimise aruannetesse. Seal on ka arterite jäikuse mõõtmine ja EKG.

Fitnessfunktsioonid:

Huawei Watch 4 Pro Space Edition saab kenasti hakkama jooksu ja treeningu jälgimisega, kuid see on raske ja ei sobi treeningpartneriks ilma silikoonrihmata. GPS täpsus on võrreldav Apple Watch Ultra 2-ga, kuid kuuldavasti Strava integreerimisel võivad tekkida GPS-i andmete osas lahkarvamused.

Une jälgimine:

Kell jälgib und, sealhulgas hingamishäireid ja norskamist. Öine vere hapnikutase ja südame löögisagedus on jälgitavad, kuid uneetappide täpsus pole tõestatud. Samas pakub aruandlus kenasti võrdlusinfot, mitte ainult abstraktset väärtust “kui hästi sa magasid” ning lisab sellega ka konteksti. Iseasi on muidugi, mida selle infoga peale hakata: Homme hakkan paremini magama?

Nutikellafunktsioonid:

Huawei Watch 4 Pro Space Editionil on palju nutifunktsioone, kuid Harmony OS-i piirangud mõjutavad kasutuskogemust. Puuduvad kolmanda osapoole rakendused ja Euroopa pankade tugi. Isegi navigatsiooni jaoks vajad nii kella kui telefoni eraldi rakendusi ning kogu protsess ei ole kaugeltki nii märkamatu, kui seda on näiteks Google Mapsi kasutamine.

Aku kestvus:

Kell kestab ühe laadimisega umbes nädal aega. Sisselülitatud LTE-ga tõenäoliselt 4-5 päeva. Pika aku režiimiga saab aku kestvust pikendada kuni 20 päevani, kuid internetiühendusega seotud andmed pole saadaval.

Kasutusmugavus:

Huawei Watch 4 Pro Space Edition vajab mitmeid nõusolekuid erinevate funktsioonide esmakasutamisel. See võib olla tüütu, eriti kui oled juba kella ostnud ja soovid kohe kasutada selle kõiki võimalusi. Keskeltläbi iga tervisefunktsiooni kasutus vajab umbes 2-3 erinevat nõusolekut. Õnneks ühekordselt. Kuid magamisrežiimi sisselülitamine küsib iga kord, kas oled ikka kindel, et valguse silma näitamine pole ok. Lisaks tarkvarauuendus lähtestas kella, mis võis olla anomaalia, kuid nõudis uuesti seadistamist ja kõikide nõusolekute kinnitamist, kuid telefoni vahetus ei lähtestanud kella, mis on positiivne erinevus näiteks Samsungi kelladega võrreldes.

Nutikellad kui raha raiskamine:

Nutikellad on raha raiskamine ja nende kogutud andmed on valdavalt infomüra, kui sa ei tee kogutud andmetest järeldusi ega muuda päriselt oma käitumist. Eriti, kui kell maksab sedavõrd palju, antud juhul üle 600€. Lihtsalt andmete, nagu pulss ja sammud, kogumisega saavad hakkama ka kordades soodsamad kellad, olgu selleks hiljuti käsitletud Huawei Fit 3 või 4 Pro kellast 20x soodsam Mi Band, mille 10x soodsam Pro versioon suudab isegi GPS-i pakkuda.

Kokkuvõte:

Huawei Watch 4 Pro Space Edition sobib neile, kes otsivad kõrgekvaliteedilist ja stiilset nutikella, millel on laialdased tervisefunktsioonid ja vastupidavad materjalid. See on ideaalne neile, kes hindavad sukeldumisvõimalusi ja kellele meeldib suur, maskuliinne disain.

Võrreldes watchOS-i ja Wear OS-iga on ökosüsteem napp. Apple Watch Ultra on iPhone'i kasutajatele tõenäoliselt parem valik, kuid Androidi kasutajatele on selles palju meeldivat, kui suudad leppida rakenduste vähesusega.

Plussid:

Suurepärased tervisefunktsioonid

Julge ja klassikaline disain kvaliteetsete materjalidega ja tipptasemel ekraan

Sukeldumisvõimalused

Sobib nii iOS-ile kui ka Androidile

Miinused: