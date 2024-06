Poco F6 püüab täita nõudliku keskklassi telefonikasutaja ootused, pakkudes konkurentsivõimelisi omadusi ja hinnaasetust võrreldes teiste tuntud brändide sarnaste mudelitega. Kuidas see välja tuleb, kas see mudel on tõeline lipulaeva väljakutse või üks paljudest keskpärastest valikutest?

(Sisuturundus)

Poco F6 kasutab minimalistlikku ja elegantset disaini, mis hõlmab monokromaatilist plastikust korpust, sileda ja kergelt sädeleva viimistlusega. Telefon on saadaval mitmes värvitoonis, mis suurendab selle visuaalset atraktiivsust. Lame plastikraam tagab kindla ja mugava haarde. Seade on varustatud IP64 reitinguga, mis tähendab tolmu- ja pritsmekindlust, pakkudes kasutajatele lisakaitset igapäevaste õnnetuste korral. Üldine koostekvaliteet tundub usaldusväärne ning loob eelduse vastupidavuseks igapäevases kasutuses ja ootamatutes olukordades. Olgugi, et konkurentidel on klaasist ümbrised tähendab see ka tihti kergemat purunemist. Sh telefoniga tuleb kaasas kaitsekorpus, mis on tore lisaväärtus.

Ekraan

6.67-tolline OLED-paneel toetab 120 Hz värskendussagedust, võimaldades sujuvat kasutuskogemust nii kerimisel kui ka graafiliselt nõudlikel mängudel, mis teevad selle atraktiivseks valikuks selle hinnaklassi telefonide seas. Ekraani kõrge värskendussagedus ja 2464x1220p resolutsioon tagab terava ja detailse pildi.

Ekraani vastupidavuse eest seisab Gorilla Glass Victus, mis aitab vältida kriimustusi ja kukkumiste mõju. Ekraan on 12bitises värviruumis ning vastab Dolby Vision ja HDR10+ standarditele. Ekraani ereduse reguleerimine võimaldab saavutada kuni 550 nitti manuaalses režiimis, samas automaatrežiimis suudab tõsta eredust kuni 1200 nitini ja hetkeliselt isegi kuni 2400 nitini, tagades hea nähtavuse ka eredas päikesevalguses.

Võrdluseks, Samsung Galaxy S21 FE kasutab samuti OLED-tehnoloogiat ja pakub sarnaseid värskendussageduse ning HDR-toe funktsioone, kuid ei saavuta Poco F6 maksimaalset eredust. Galaxy S21 FE maksimaalne heledus on tavaliselt umbes 800 nitti, mis jääb alla Poco F6 võimekusele, muutes viimase sobivamaks telefoniks kasutamiseks eredas väliskeskkonnas.

Jõudlus

Poco F6 südameks on uus Snapdragon 8s Gen 3 kiibistik, mis tagab sujuva ja kiire toimimise igapäevastes ülesannetes ja nõudlikus mängimises. WildBoost Optimization 3.0 ja LiquidCool Technology 4.0 abil on seade optimeeritud pakkuma võimalikult head mängukogemust, hoides temperatuuri madalana ja jõudluse stabiilsena. Poco F6 AnTuTu skoor ületab 1,53 miljonit, mis võib olla parem kui paljudel teistel keskklassi konkurentidel, näiteks OnePlus Nord 2T või Samsung A53.

UFS 4.0 salvestustehnoloogia tagab kiire andmeedastuse ja rakenduste käivitamise. Kuigi telefon ei toeta mälukaardi lisamist, on saadaval mitu mälukonfiguratsiooni, mis peaks rahuldama enamiku kasutajate vajadused. Telefon töötab Xiaomi HyperOS operatsioonisüsteemiga, mis on optimeeritud Android 14 põhjal. Lubatud on kolme aasta jooksul operatsioonisüsteemi uuendused ja nelja aasta turvauuendusi. Poco F6 säilitab kõrge jõudluse ka pikaajalistes stressitestides, mis näitab, et telefon ei kaota oma võimekust ka intensiivse kasutamise korral.

Poco F6 Esikaamera on päris laia nurgaga.



Kaamera

Telefonil on kaks tagakaamerat: 50 MP põhikaamera ja 8 MP ülilainurk-kaamera. Peakaamera pakub kvaliteetset pildistamiskogemust eriti päevavalguses, võimaldades jäädvustada teravaid ja detailseid fotosid. Kaamera kasutab täiustatud pilditöötlustehnoloogiaid, mis aitavad vähendada müra ja suurendada dünaamilist ulatust, võimaldades jäädvustada kvaliteetseid pilte keerukates valgustingimustes. Öörežiim aktiveerub automaatselt vähese valguse tingimustes, kasutades mitmekordset kaadrite ühendamist ja AI-algoritme, mis parandavad detailide nähtavust ja vähendavad müra. Video salvestamisel toetab Poco F6 kuni 4K resolutsiooni ning optiline- ja elektrooniline stabilisatsioon aitab säilitada video sujuvust liikumise ajal. Lisaks on kaameral aegluubis video salvestamise võimalus, 240fps-I, 1080p resolutsioonis, avardades kasutajate loovusvõimalusi.

Aku

5000 mAh mahutavusega aku on võrreldav teiste tootjate lipulaevadega. Kuigi aku kestus ei pruugi alati tootja poolt lubatud tulemustele vastata, on see siiski piisav enamike igapäevaste ülesannete jaoks, nagu veebis surfamine, videote vaatamine ja mängimine. Kiirlaadimine on nüüd kuni 90W, mis võimaldab aku laadida 0-st 56% peale vaid 15 minutiga.

Lisaks on kaasas olev laadija näiteks Apple laadijast 3x kompaktsem, pakkudes sama võimsust!

F6 Täislaadimine võtab aega umbes 37 minutit, mis tähendab, et isegi täiesti tühja aku korral ei pea kaua ootama. Kuigi telefon ei toeta juhtmevaba laadimist, kompenseerib kiire juhtmega laadimisvõimekus selle puudumist. Selline kiirlaadimise funktsioon on eriti kasulik neile, kes veedavad palju aega liikvel olles ja võimalust laadida vaid mõned minutid korraga.

Mis ei meeldi

Tänu plastist korpusele on telefon kerge ning ei tundu nii kvaliteetne kuid tänu sellele ei ole see ka raske ehk hoolimata oma mõõtmetele ei pea püksirihma pingutama või trakse kandma hakkama. Poco F6 kaalub 179g - Samsung S24 Ultra on 233g - päris suur vahe mida taskus kanda.

Bloatware! Tagasi hoitud igasugu raskendustega ei ole: Tosinkond mängu, booking, mingi Äpp mall, teemad, sotsmeediad. Puhastuskuur on teretulnud peale esimest käivitust.

Olgugi, et kaasasolev laadija on võimas, ei toeta see kõikvõimalike standardeid: näiteks Samsung vajab enda Fast Charge võimekust, mida see ei võimalda. Kahjuks Powerdelivery jne võimkust ei õnnestunud mõõta testimisest hoolimata, ehk mis võimsusega arvutit laeb, sest meie mõõteseade ei suutnud tulemust näidata, olgugi et laadis ja tundus suhteliselt nobe. Kas ka 90W ei tea.

Äge

Telefonil on sisse ehitatud infrapuna saatja, mida tõenäoliselt eksisteerib täna vaid Hiina päritolu seadmetel.

St et telefoniga saab juhtida telekat, konditsioneere, muusikakeskuseid jne, mis vähegi nn klassikalise puldiga töötavad.

Baaris ei meeldi saade või lugu, mida mängitakse, vahetame ära. :D

Poco 90W laadija VS Apple 96W laadija



Kokkuvõte

Poco F6 on tugev keskklassi nutitelefon, mis pakub mitmeid funktsioone ja omadusi, mis on sageli leitavad kõrgema hinnaklassi seadmetest. Selle 6.67-tolline OLED-ekraan, 120 Hz värskendussageduse ja 1220p resolutsiooniga, pakub suurepärast vaatamiskogemust, eriti tänu HDR10+ ja Dolby Vision tugele. Snapdragon 8s Gen 3 kiibistik garanteerib sujuva jõudluse igapäevaste ülesannete ja mängimise jaoks, samas kui LiquidCool tehnoloogia aitab seadet jahutada isegi intensiivse kasutamise ajal.

Kaamerad, 50 MP peakaamera ja 8 MP ülilainurk, võimaldavad kasutajatel jäädvustada kvaliteetseid fotosid ja videosid mitmesugustes keskkondades. Aku, 5000 mAh mahutavusega ja toetades 90W kiirlaadimist, pakub piisavalt jõudlust terveks päevaks ning võimaldab kiiret laadimist, mis on eriti kasulik kiire elurütmi korral.

Kuigi Poco F6 ei pruugi välja paista teatud spetsiifilistes omadustes võrreldes teiste turul olevate lipulaevadega, on selle hinna ja kvaliteedi suhe muljetavaldav. Telefon sobib ennekõike hinnatundlikule, kes otsivat kvaliteetset, kuid taskukohast nutitelefoni, mis suudab rahuldada enamiku mobiilseadme kasutajate vajadusi.

Peamised tehnilised andmed:



POCO F6

Protsessor: Snapdragon® 8s Gen 3 Mobile Platform

Mälu: 512 GB, UFS 4.0

Ekraan: 6.67" CrystalRes 1.5K Flow AMOLED DotDisplay

Ekraani värskendussagedus: 120 Hz

Ekraani kaitse: Corning® Gorilla® Glass Victus®

Kaamera: 50 MP + 8 MP tagumine kaamera, 20 MP esikaamera

Videosalvestus

e eraldusvõime: 4k (30 fps, 60 fps), 1080p, 720p

Aku: 5000 mAh

Kiirlaadimine: 90W turbocharge

Sertifikaadid: IP64

HIND juuni 2024 seisuga: ~530€

Telefoni kohta täpsemad andmed leiad tootja kodulehelt.

https://pocomobile.ee/series/f-seeria/