Euroopa Liidu piires reisides kasutavad eestlased kõige aktiivsemalt mobiiltelefoni Soomes ja Rootsis, väljapool Euroopa Liitu kuulub aga kindel esikoht Suurbritanniale, selgub Telia rändlusteenuse kokkuvõttest.

Telia tegi suvel ülevaate, millistes riikides reisides kasutasid eestlased juunikuus kõige agaramalt mobiilset internetti.

Telia ühendusteenuste osakonna juht Evelin Neerot selgitas, et kui inimene kasutab Eestist soetatud mobiilipaketti välismaal, rakendub talle rändlusteenus: "See tähendab, et kõiki reisil kasutatud mobiiliteenuseid - sh kõned ja mobiilne andmeside, teenindab mõni välisriigi mobiilioperaator. Euroopa Liidu piires reisides on asi lihtsam, kuna siin kehtivad ühisturu reeglid. Nii saab iga inimene kasutada kindlat osa oma mobiilipaketis sisalduvast andmemahust ka EL-is viibides."

Neeroti sõnul oli juunis eestlaste mobiilse andmeside kasutus kõige aktiivsem just meie lähiriikides Soomes, Rootsis, Norras ja Lätis. See on igati ootuspärane, kuna reeglina on nende riikide suunal nii rohkem reisimist, töötamist kui perede ja sõprade külastamist.

Juunis kasutasid eestlased aktiivselt rändlusteenust ka Saksamaal ja Itaalias, mis lubab arvata, et meie kaasmaalased käisid kaasa elamas sportlastele nii kergejõustiku EM-il Roomas kui jalgpalli EM-il Saksamaal.

EL-i riigid, kus eestlased juunis kõige aktiivsemalt mobiilset internetti kasutasid, on edetabelina järgmised:

Soome Rootsi Norra Läti Saksamaa Itaalia Hispaania Poola Leedu Prantsusmaa Kreeka Taani Holland Horvaatia Tšehhi Austria Belgia Portugal Küpros Bulgaaria

Juunis reisisid eestlased aktiivselt ka väljapool EL-i.

Muu maailma ehk EL-i välised riigid, kus eestlased juunis kõige aktiivsemalt mobiilset internetti kasutasid, on järgmised.