Samsung esitles hiljuti uue põlvkonna nutikellasid, juhtmevabasid kõrvaklappe ja volditavaid telefone, pakkudes kasutajatele mitmeid uuendusi ja täiustusi. Uued seadmed on Galaxy Watch7 ja Galaxy Watch7 Ultra, Galaxy Buds3 ja Galaxy Buds3 Pro, ning volditavad telefonid Galaxy Fold6 ja Flip6.

Nutikellad: Galaxy Watch7 ja Galaxy Watch7 Ultra

Galaxy Watch7 ja Galaxy Watch7 Ultra on uued nutikellad, mis asendavad eelmised mudelid Galaxy Watch5 ja Galaxy Watch5 Pro. Galaxy Watch7 Ultra tugevus peitub selle disainis ja 100-tunnises aku kestvuses, mis teeb selle sobivaks ekstreemsetes oludes kasutamiseks. Uus mudel sisaldab ka uneapnoe tuvastamise funktsiooni ja Galaxy AI tehisintellekti funktsioone, mis võimaldavad terviseandmete täpsemat jälgimist. Apnoe tuvastamist üritas ka eelmine kell, kuid uuendusega on tehtud omajagu täiustusi.

Upneapoe on uneaegne hingamisseisak, mis hinnanguliselt esineb umbes 4% meestest ja 2% naistest ning võib põhjustada tõsiseid tervisehäireid.

Eelmiste mudelitega võrreldes on uuel kellal parem GPS täpsus tänu dual-frequency GPS süsteemile.

Kahjuks seekord samsung oma kliente kuulda ei võtnud, ning ekraani ümber pöördnupp on taas eemaldatud.

Küllap võtab Järgmine kord oma kliente taas kuulda ning paneb selle tagasi, nagu see üle ühe siiani juhtunud on.

Juhtmevabad kõrvaklapid: Galaxy Buds3 ja Galaxy Buds3 Pro

Galaxy Buds3 ja Galaxy Buds3 Pro on Samsungi uued juhtmevabad kõrvaklapid, mis pakuvad nüüd tehisintellekti funktsioone, näiteks Interpreter tõlkefunktsioon, mis võimaldab reaalajas tõlkimist. Adaptive EQ ja Adaptive ANC kohandavad helikogemust vastavalt ümbruskonna mürale, pakkudes paremat helikvaliteeti.

Kahjuks töötavad antud funktsioonid vaid koostöös telefoniga, mis peab olema toodetud Samsungi poolt.

Kui keelepakett on alla laetud, ei ole vajalik internetiühendus kuid arvesse tuleb võtta, et keelte valik on mõnevõrra piiratud. Näiteks puudub Eesti keel, kuid otsetõlge võiks töötada näiteks Hiina või Hispaaniakeelest inglise keelde.

Abiks seegi?

Galaxy Buds3 Pro eristub tavamudelist kummiotsikutega, mis tagavad parema helieraldatuse ja mugavama sobivuse kasutaja kõrvakanalisse. Mõlemad mudelid pakuvad pikemat aku kestvust ja paremat helikvaliteeti kui nende eelkäijad. Eelmised mudelid, Galaxy Buds2 ja Buds2 Pro, pakkusid samuti hea helikvaliteedi, kuid uued mudelid on täpsemad ja kohanduvad paremini erinevate helikeskkondadega.

Väidetavalt on tegu uue ja kaasaegse disainiga, mis ei sarnane ühegi teise tootjaga ja igasugused sarnasused on ilmselgelt meelevaldsed.

Volditavad telefonid: Galaxy Fold6 ja Galaxy Flip6

Samsungi uued volditavad telefonid Galaxy Fold6 ja Flip6 toovad võrreldes eelmiste mudelitega, Galaxy Fold5 ja Flip5, mitmeid täiustusi. Galaxy Fold6 on õhem ja kergem, kaaludes nüüd 239 grammi. Seadme välis- ja sisekraanid pakuvad kõrgemat resolutsiooni ja adaptiivset värskendussagedust kuni 120 Hz, mis parandab kasutajakogemust. Telefonil on viie kaamera süsteem, sealhulgas 50 MP põhikaamera, mis võimaldab teha kvaliteetseid fotosid. Eelkäija Fold5 puhul olid kaamerad ja ekraanid samuti kõrge kvaliteediga, kuid uus mudel pakub paremat pildikvaliteeti ja õhemat disaini.

Galaxy Flip6 on traditsioonilise nutitelefoni suurusega ja varustatud täiustatud kaameratega, sealhulgas 50 MP põhikaameraga. AI-toega kiirvastuste funktsioon võimaldab sõnumeid saata otse väliselt ekraanilt, ilma telefoni avamata. Eelmine mudel, Flip5, pakkus samuti head kaamerakvaliteeti ja kasutusmugavust, kuid uus mudel lisab AI-toega funktsioone, mis muudavad seadme kasutamise veelgi mugavamaks.

Volditavatate telefonide puhul on edasiminek silmnähtav ning ära on kadunud voltimiskohta jääv pilu ning telefon tundub tõesti õhuke.

Subjektiivselt eeldaks 2000€ maksvast telefonist paremat kaamerat, kuid küllap seda antud seadme sihtgrupp ei eelda.

Enne kui mingi konkreetse seisukoha võtame, vajaks see pikemat testimist.

Toodet tutvustava ürituse ülekannet näed

Võrdlus S24 Ultraga

Võrdluseks Samsung Galaxy S24 Ultra'ga, mis on tuntud oma suurepärase kaamera ja ekraani poolest, on volditavatel telefonidel mõningaid argengu kohti. S24 Ultra on varustatud 200 MP põhikaameraga ja 6,8-tollise Dynamic AMOLED 2X ekraaniga, mis pakub kõrgemat resolutsiooni ja värskendussagedust kuni 120 Hz. Kuigi Fold6 ja Flip6 ei saavuta sama kaameratäpsust, pakuvad need volditavat vormi ja paindlikkust, mida traditsiooniline nutitelefon ei võimalda.

Konseptsioonina, et tegu on tahvelarvutiga, mis mahub taskusse, on volditav telefon toimetuse arvates igatahes äge ja kasulik. Samsung võiks vaid mingit kompaktset ning mugavat klaviatuuri kaasa pakkuda.

Galaxy Fold6 ja Flip6 telefonid olid eeltellimiseks saadaval alates 10. juulist ning jõudsid poodidesse 24. juulil.



Sh Usas tuli ka 400$ sõrmus, mis tervisenäitajaid jälgib, kuid sellest, meie regiooni võtmes, ei ole juttu tehtud.

Täpsem info ja ostukohad leiad Samsungi kodulehelt.

