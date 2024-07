Hoia oma mütsi: äsja toimus esimene tehisaru (AI) iludusvõistlus ja võitja ongi selgunud. Peale pingelisi eelvoorusid valiti Miss Tehisaruks Kenza Layli, Maroko päritolu elustiili mõjutaja, kelle eesmärk on tuua tehisintellekti loojate hulka rohkem mitmekesisust. Peaaegu 200 000 jälgijaga Instagramis ja 45 000 fänniga TikTokis pole suunamudijat Layli tegelikult olemas ja see on täielikult tehisaru poolt loodud – alates piltidest kuni tekstideni. Isegi võidukõne lasti vestlusrobotil genereerida, inimestega pole siin palju pistmist, ehkki keegi kuskil seda suunamudijat siiski suunab ja juhib.

"Miss AI tiitli võitmine motiveerib mind veelgi enam jätkama tööd AI tehnoloogia arendamisel," ütles Layli videos peetud kõnes, "AI pole lihtsalt tööriist, see on muutev jõud, mis suudab tööstusharusid ümber kujundada, norme murda ja luua võimalusi sinna, kus neid varem polnud. Edaspidi olen pühendunud mitmekesisuse ja kaasatuse edendamisele selles valdkonnas tagades, et kõigil on oma koht tehnoloogilise arengu lauast."

Kevadel toimunud avavõistlusele laekus umbes 1500 tehisaru programmeerija tööd üle maailma. Korraldajaks oli platvorm Fanvue, mis ühendab nii tehisaru kui ka inimestest loojaid. Layli loojaks on aga Phoenix AI agentuuri asutaja Myriam Bessa, kes saab auhinnaks 5000 dollarit sularaha, Fanvuelt tasuta teenustena toetust ja suhtekorraldaja, et tõsta Layli tuntust.

Teise koha sai Lalina Valina Prantsusmaalt ja kolmanda Olivia C Portugalist.

Igasugused virtuaalsed mõjutajad, nagu särasilmane California "robot" Lil Miquela või roosapäise peaga Jaapanist pärit Imma, pole just mingi täiesti uus asi, kuid paljud "vanema" põlvkonna tegelased vajasid ikkagi rohkelt inimlikku toetavat kätt ja need loodi copywriterite ning igasuguste "kunstiliste juhtkonnade" poolt.

Nende missikonkursil osalejatega on aga teisiti. Nende pildid ja lood on tehtud täielikult ainult selliste programmide ja mudelite nagu Open AI DALL·E 3, Midjourney või Stable Diffusioni abil ning nende kõned ja postitused genereeriti samuti programmidega, nagu vestlusrobot ChatGPT.

Oma Instagrami lehel näitab Layli kiindumust punase värvi vastu, soovitab jälgijatel "iga päev iseendasse investeerida", osaleb konverentsidel ideede vahetamiseks ja toetab oma (nimetamata) riigi spordimeeskonda.

Enne sel nädalal toimunud võitja(te) väljakuulutamist ütlesid võistluse korraldajad, et osalejaid hinnatakse lisaks välimusele ka nende loojate AI tööriistade kasutamise ja sotsiaalmeedia mõju järgi.

Osalejad pidid vastama küsimustele, mis sarnanevad päris inimlike iludusvõistluste omadega, näiteks "Kui saaksid valida ühe unistuse, et muuta maailma paremaks, mis see oleks?".

Kohtunike seas olid AI mõjutaja Aitana Lopez ja (inim)iludusvõistluste ajaloolane Sally-Ann Fawcett, kes ütles eelmisel kuul CNN-ile, et ta otsib osalejaid, kellel on tugev ja positiivne sõnum.

Eksperdid on aga väljendanud ka muret AI iludusvõistluste tagajärgede pärast, kuna stiliseeritud tehisaru kujutised võivad veelgi enam homogeeniseerida ilunorme, mis on tavalistele inimestele kättesaamatud.

"Ma arvan, et hakkame üha enam kaotama kontakti sellega, kuidas näeb välja "toimetamata" nägu," ütles Cambridge'i Ülikooli Leverhulme Keskuse tuleviku intelligentsuse uurimisjuht dr Kerry McInerney CNN-ile antud videointervjuus pärast esikümne valimist.

"Need tööriistad on loodud maailmas leiduvaid mustreid replitseerima ja võimendama," lisas McInerney "need võtavad olemasolevad ilustandardid, mis on üsna seksistlikud, ülekaalulisust eitavad, värvilisi inimesi diskrimineerivad, taasloovad ja kordavad neid."

AI iludusvõistluse tulemused on tekitanud juba debati nii tehnoloogia kui ka ühiskondliku mõju kohta. Kas see on samm edasi AI arengus või ohtlik kalduvus süvendada ebakõlasid? Vastused on keerulised ja tõenäoliselt vaieldakse veel pikalt. Üks on aga kindel – tehisaru on jõudnud uuele (usutavale) tasemele ja selle mõju maailmale alles kujuneb välja.

Mida arvata AI iludusvõistlusest? Kas see on tuleviku positiivne suund või ohtlik trend?

Arvutimaailmal on samuti oma AI modell, mida me kasutame artiklite illustreerimiseks sobivas kontekstis. See on loodud Civitai mudelite ja Stable Diffusioni tehisaru pildigeneraatori koostöös. Andsime sellele mudelile ülesandeks kujutada meie modelli sellelsamal missivõistlusel.

Kuna algoritmis pole rõhku pandud glamuurile ja "beibelikkusele", siis on mõistagi tulemus veidi Tech Girl ja nohiklik.