Eile õhtul avati Gamescom 2024 mängumess suurejoonelise "Opening Night Live" üritusega, kus Xbox esitles muljetavaldavat rida uusi mänge ja treilereid. Mängusõpru rõõmustati uudistega nagu "Indiana Jones and the Great Circle" ilmumiskuupäev, "Call of Duty: Black Ops 6" kampaania uusimad mängukaadrid ja peagi algav varajane juurdepääs mängule "Towerborne".

Lisaks toodi esile detaile selliste hittide kohta nagu "Diablo IV", "Starfield: Shattered Space" ja muidugi ohtralt ka paljude teiste mängude uudiseid.

Xboxi boks Gamescomil on tänavu eriti pilkupüüdev, kus külastajad saavad proovida mänge nii konsoolil kui ka Windows PC-l. Näiteks saavad mänguhuvilised testida selliseid mänge nagu "Ara: History Untold" ja "Age of Mythology: Retold", samuti partnermänge nagu "Genshin Impact", "Star Wars: Outlaws" ja "S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl".

"Age of Mythology: Retold" uus treiler keskendus mängu peategelasele Arkantosele ning tõi esile mängu visuaalselt rabavad graafikad ja mütoloogilise maagia. Mäng jõuab ametlikult turule 4. septembril 2024, kuid Premium Editioni tellijad saavad varajase ligipääsu juba 27. augustil.

"Call of Duty: Black Ops 6" pakkus vaatajatele põgusa pilgu kampaaniamissioonile "Most Wanted", kus tegevus kulgeb kõrgpingeliste stseenide saatel. Samal ajal avalikustati ka "Indiana Jones and the Great Circle" uus treiler ning kinnitati mängu ilmumiskuupäevaks 9. detsember 2024.

"Starfieldi" esimene suurem laiendus "Shattered Space" jõuab mängijateni 30. septembril, koos uue REV-8 maismaasõidukiga, mis on saadaval juba tänasest. Lisaks tutvustati ka "Diablo IV" uut lisapaketti "Vessel of Hatred", mis toob mängu mercenaries-süsteemi ja uusi PvE väljakutseid.

Xboxil on Gamescomil ohtralt uudiseid, mis tõotavad järgmiste kuude jooksul pakkuda mänguritele palju uusi elamusi.