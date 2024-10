Kui otsid telefoni, on vahel tunne, et tahaks lihtsalt, et kõik toimiks – laveerimine telefonitootjate enda tarkvara ja Google'i teenuste vahel võib olla tütu. Kunagi soovitas sõber: võta Google'i telefon ja probleemid kaovad. Ja ta ei eksinud. See muutus oli umbes nagu esimest korda nelikveolise autoga talvel sõita – kindlus ja murevabadus.

Minu Google'i telefonide ajalugu

Minu teekond algas Nexus 5X-ga ja jätkus Pixel 2 ning Pixel 7 Pro-ga. Loomulikult pole esimesed kaks viimaste põlvkondadega võrreldavad – areng on olnud märkimisväärne. Google on aastate jooksul teinud suure töö ja on põnev näha, kuhu see areng on meid toonud. Olgu selle arengu taga Google'i enda G4 kiibistik või agressiivne tehisintellekti integreerimine – kõik liigub AI toel kasutajamugavuse poole. Ja see pole midagi muud kui inimesed ise, kes oma ideedega kogu seda masinavärki edasi viivad. Just ideed on see, mis loeb.

Mugavus ja kasutajakogemus

Pixel 9 pakub tõeliselt mugavat kasutajakogemust. Panka sisselogimiseks piisab näotuvastusest, telefon lukustub lahti, kui käes on nutikell või kui lihtsalt ekraani vaatad. See on nii lihtne ja loomulik, et sa ei märka isegi, kuidas kõik toimib. Mugavus on see, mis loeb, ja Google on siin tõesti head tööd teinud. Ka ekraanisisene otsingufunktsioon on suurepärane lisa – kõik, mida vajad, on vaid puudutuse kaugusel.

Telefoni suurus ja disain

Pixel 7 Pro on nagu "labidas" ja Pixel 9 tundub seevastu käes mõnusalt mugav – vähemalt minu käe järgi lausa ideaalne. Sh väärib märkimist, et kannan kindasuuruset 10.

Oluline muudatus on ka ekraani kumeruste kadumine, mis tähendab, et ekraan on kindlalt alumiiniumkesta sees – praktilisem ja käepärasem. Konkreetne serv tähendab mugavam kasutada.

Vastupidavus ja veekindlus

IP68 sertifikaat on super! Julgelt saab minna mere äärde, vihma kätte või kanuumatkale, kartmata, et telefon midagi üle elada ei suuda. Planeerimata suplusega võid rahulikult hakkama saada. PS: soolases vees siiski ei soovita seadmega käia, või kui teed planeerimata supluse, siis kindlasti pärast puhta veega üle loputada.

Ekraan ja autentimine

Ekraani heledus on Pixel 9-l täpselt paika saadud – ei pea enam silmi kissitama ega varju otsima, et päikselise ilmaga ekraani näha. Sõrmejäljelugeja töötab tõhusamalt kui näotuvastus, mis aeg-ajalt ikka suunab sõrmejälge kasutama. Katseaja jooksul polnud sellega ühtegi probleemi – see lihtsalt töötab, nii nagu peab.

Kaamera

Kaamera oli minu jaoks üks suurimaid üllatusemomente. Pixel 7-ga olin juba mega rahul, kui sain rannapiltidel inimesi "kaotada" nagu Photoshopis, aga Pixel 9 võttis selle veel sammu võrra edasi. Võimalus on inimesi mitte vaid kaotada vaid ka hiljem foto sisse lisada, tõeline "wow-efekt". Teed ühe pildi ära, jätad ruumi ja lisad hiljem ennast – ei pea enam võõrast paluma, et ta sinust pilti teeks. See võimaldab ka väga humoorikaid eksimusi ja tulemusi.

Ka makropildid on väga vägevad – ideaalne, kui soovid lapsele näidata, milline viinamäeteo silm välja näeb. Ühel õhtul õnnestus ka virmalised pildile püüda (kasutasin Night Sight'i Astrophotography seadet). Midagi sain pildile – mitte just ideaalne tulemus, aga see on suuresti minu viga. Kui seal sätetes ringi tuhnida, on palju avastamisrõõmu ja õppimisruumi.

Kokkuvõttes on värvid ilusad ja kui zoomiga tagasi hoida, saab nii lähedalt kui kaugelt toredaid ja ilusaid pilte.

Aku

Aku kestvus on viisakas – midagi sensatsioonilist pole, aga kogu selle jõudluse juures ei jää ka puudu. Mänge spetsiaalselt ei testinud, nii et selle kohta ei oska öelda. Võime eeldada, et keskmine.

Pixel 9 Vs Pixel 9 Pro XL

Hind

Hind on kõrge (suhteliselt). Pixel 7 Pro eelostuga sain vähemalt nutikella kaasa ja see lõbu maksis kokku 800 eurot.

Artikli kirjutamise hetkel maksab Pixel 9 ca 900€ (ilma lisadeta) ning Pro versioon 1200€

Kokkuvõte

Pixel 9 on tore telefon, aga mina isiklikult ootan veel telefoni vahetusega – minu Google'i telefoni uuendused kestavad veel mõni aasta.

Pixel 9-l on palju tarkvaralisi trikke ja oleks tore, kui need oleksid saadaval ka vanematele mudelitele – eriti kaamera funktsioonid. Kuid selle hinna juures eeldaks suuremat Wow faktorit et enda vanem Pixel uuema, kallima vastu vahetada.

Esimeseks Google'i telefoniks on see üliäge, aga hind on krõbe.

Arvustuse koostas Kaupo Sillam, pikaajalise Google'i telefonide kogemusega kasutaja.