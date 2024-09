Olid ajad, kui mobiilidele ja tahvlitele oli rullikeeratavaid, kolmeks volditavaid, taskusse pakitavaid klaviatuure. Ajal, kui mobiiliekraanid olid väikesed ja kehvad, oli neil täitsa mõte olemas. Aga nüüd?

Nüüd pole samuti vajadus ülipisikeste, kuid piisavalt suurte kaasaskantavate klaviatuuride järgi kuhugi kadunud. Neid pole küll enam nii palju vaja nutitelefonide lisaklahvistikuks, vaid pigem iPadi suguste kiirete tahvelarvutite jaoks või miks mitte ka nutiteleri juhtimiseks, sest puldiga on ju tähtede tagaajamine ekraanilt üsna tüütu.

Logitechi Keys-To-Go 2 on teise põlvkonna Maci kaasaskantavaid klaviatuure, millel on nüüd mugavam kaas ja väidetavalt ka paremad klahvid. Kaas kaitseb nuppe, kui klaviatuuri kotti pistad, kasutades aga saab selle keerata klaviatuuri alla, nii et see toimub veidi klahve tõstva alusena.

Kui mugav on sellist taskuklaviatuuri kasutada?

Eelkõige on see mõeldud Apple´i seadmetele (iPad, Apple TV jne), kuid saab kasutada kõigi Bluetooothi tunnistavate seadmetega, klahvide paigutus on muidugi siis Maci oma, seega PC-kasutajad peaksid harjuma näiteks Delete-klahvi puudumisega, kasutades vaid tagasi- ehk Back-klahvi.

Täheklahvid on muidu umbes sama mugavad, kui keskmisel sülearvutil, kuid on üks probleem, millega ilmselt peagi harjub.

Nimelt on Maci klaviatuuri parempoolsed sümboliklahvid, mida rahvusvahelises maailmas ilmselt kasutatakse väga harva (nurksulud, loogelised sulud, koolon, semikoolon, ülakomad), tavalistest klahvidest peaaegu poole väiksemad. Eesti keeles aga on need täpitähed ja õ, mida esineb üsna tihti teksti sees. Seega peab ära harjuma, et neid eesti tähti peab täpsemini tabama. Esialgu ebamugav, aga võimalik, et pikemal kasutamisel harjub ära, kuigi alguses teeb selle klaviatuuriga ka päris palju vigu, sest klahvid on väiksemad. Nooleklahvid on aga veelgi väiksemad ja nendega on juba veel raskem harjuda.

Muus osas aga toimib kõik nii Maci kui PC-ga: helivaljuse ja -vaigistuse nupud, meedia nupp, ekraanipildi tegemine, emotikonid, jne.

PC-l tuleb kasutada Maci Option nuppu Alt nupuna ja cmd töötab nagu Windowsi nupp.

Ühendub kolme seadmega

Nii nagu paljudel teistel Logitechi kallimatel klaviatuuridel, on ka sel mudelil nupud kolme erineva seadmega ühendamiseks. Need on ülemises reas vasakul eraldu klahvidena. Saad ühendada arvuti, iPadi ja iPhone´i, näiteks.

Lüliti on peidetud kitsa serva peale klaviatuuri ülaservas, sealsamas servas asub ka kahe kruviga luuk.

Luugi taga peituvad kaks pisikest nööppatareid CR2032. Neid võib olla küll tüütu kätte saada ja see nõuab lisaks tööriista ehk tähtpeaga minikruvikeerajat T5, aga Logitech lubab, et need nööbid kestavad kuni kolm aastat ehk 36 kuud. Seda siis kahe tunni klõbistamise kohta päevas. Eks siis kolme aasta pärast selgub, kui lihtne see vahetamine on. Igatahes tähendab nii väikeste akudega nii pikk eluiga, et klaviatuuri taustvalgustust ei maksa oodata. Samuti on energia kokkuhoiu ja lihtsuse nimel mitme klahvi korraga vajutamise tundlikkus ja viide keskpärased, seega mänguri jaoks pole tegemist tõsise tööriistaga.

Klahvid on väga vaiksed ja kerged, sellega saab tööd teha vaiksetes keskkondades ning klaviatuur ei sega kedagi.

Logi Options+ - natuke makrosid

Kui peaks vajadus tekkima, saab Logi Options+ tarkvaraga natuke klaviatuuri nuppe seadistada ja makrosid teha. Samas pole selle üsna mahuka lisatarkvara järgi tavakasutajal eriti vajadust. tarkvara pakub ka välja soovitusi, millise uue tähenduse võiks mõnele klahvile anda.

Näiteks soovitab Options+ ChatGPT mõne eraldi klahvi alla panna, kuna vestlusrobotit kutsutakse välja aina tihemini.

Kellele ja milleks?

Tuleb tunnistada, et Keys-To-Go 2 on üsna nišiklaviatuur. See pole põhiklahvistik, millega iga pöev tööd teha, vaid reisiklaviatuur, telekaklaviatuur või lisaklaviatuur iPadile, kui oled harjunud tahvliga ka tekstitöid tegema, sest seda on lihtsam kaasas kanda.

Selle klaviatuuri keeruliselt vahetatavad akud ja laadimisportide või juhtmega ühenduvuse puudumine tähendavad, et see ei saagi tegelikult olla peamine tööhobune. Tippimine pole ka nii mugav kui traditsioonilise sülearvuti või lauaarvuti klaviatuuri klahvidega. Kuid samal ajal on Logitechi uusim reisitarvik väga hea reisikaaslane. See on üliõhuke, ülikerge ja mugava kattega, töötab mitme seadme ja kõigi platvormidega ning akude tööiga on piisavalt pikk, et keerulise patareide vahetamisega tegelemine tüütu oleks.

PLUSSID

+ väga kerge ja kompaktne koos kaitsva kaanega, hea kaasas kanda

+ akud kestavad 3 aastat

+ ühilduv pea kõigega

MIINUSED

- akude vahetamine on ebamugav

- klahvid on pisikesed, eriti eesti täpitähtede klahvid ja noolenupud

- kallivõitu

TEHNILISED ANDMED

Klaviatuur Logitech Keys-To.Go 2

Hind: ca 80 eurot

Klahvikäik: 18 mm, klahvid emehhanism - käärlülitid, 1 mm käiguga

Tarkvara: Logi Options+ (Windows, macOS)

Ühilduv: Android 12.0 või uuem; ChromeOS või uuem; Windows 10 või uuem; iPad OS 17 või uuem; iOS 17 või uuem; MacOS 14 või uuem

Ühendus: Bluetooth, kuni 3 seadet

Aku: kaks nööpakut, kestavad 36 kuud

Mõõtmed: 250 x 105 x (4,35-8,97) mm

Kaal: 222 g

Kuula eksperimentaalset ingliskeelset tehisaru Podcasti sellest artiklist :)

Helifail

English summary:

The article reviews the Logitech Keys-To-Go 2, a portable keyboard designed for use with Apple devices but compatible with other Bluetooth-enabled devices. The reviewer praises its compact size, long battery life, and compatibility with multiple devices. However, they criticize the difficult battery replacement process, small keys, and high price. The article also highlights the Logi Options+ software, which allows customization of keyboard settings and macro creation, though it is deemed unnecessary for most users.