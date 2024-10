Kõrge vererõhk on maailmas üks levinumaid kroonilisi terviseprobleeme, mida ei märgata enne tõsisemate tervisemurede ilmnemist. Selleks, et liiga kõrgest või madalast vererõhust tulenevaid terviseprobleeme ennetada ja neid õigel ajal tuvastada, on Huawei toonud turule uue nutikella, mis laseb randmelt vererõhku jälgida 24 tundi ööpäevas.

“Huawei Watch D2 nutikell on varustatud uuendusliku vererõhu jälgimise süsteemiga, mis suudab vererõhu taset mõõta kogu päeva ja öö vältel. See ööpäevaringne ambulatoorne vererõhu jälgimine annab samaväärsed tulemused võrreldes tavapäraste ühekordsete mõõtmistega arstikabinetis, pakkudes lisaks pidevat ülevaadet vererõhu kõikumistest,” tutvustab tehnoloogiaekspert ja Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina.

Mishina sõnul on uus nutikell erinevalt traditsioonilistest meditsiiniseadmetest 25 korda väiksem ning kasutab kellarihma sees olevat täispumbatavat õhkpatja, mis töötab vaikselt.

“Samal ajal on seade piisavalt kompaktne, et seda saaks mugavalt kanda kogu päeva, võimaldades vererõhku mõõta seistes, istudes, poollamavas asendis ja ka une ajal, ilma et see häiriks kandja igapäevaelu või unekvaliteeti,” kirjeldab ta, “võrreldes paljude teiste nutikelladega, on randmelt tehtavad mõõtmised täpsemad ning kasutaja saab oma terviseandmeid reaalajas jälgida ja analüüsida.”

Terviseandmete kättesaadavus võib olla oluline motivatsiooni allikas ka toitumise korrigeerimisel. Toitumisnõustaja Teele Teder toob esile, kuidas igapäevane vererõhu jälgimine aitab muuta toitumisharjumusi ja kontrollida kehakaalu: “Oma töös näen sageli seda, et kui inimesel on ülekaal ja kõrgenenud vererõhk, siis kehakaalu tervislikuks saades saadakse sageli ka vererõhk stabiilseks. Igapäevane vererõhu jälgimine nutikella abiga annab kindlasti lisamotivatsiooni.”

Teder lisab, et ööpäevaringselt vererõhku mõõtev nutikell võib kasuks tulla ka olukordades, kus tarbitakse vererõhualandajaid: “Ühel hetkel võib olla kehakaal ka juba nii normis, et tänu sellele vererõhk on juba liiga madal. Kui sellist igapäevast mõõtjat pole, siis ei pruugigi sellest kohe aru saada ja inimene võib ennast pikalt halvasti ja uimasena tunda.“

Vererõhu pidev jälgimine on oluline nii tervetele kui ka kõrgema riskiga inimestele, sest vererõhu kõikumised päeva jooksul võivad anda märku varjatud terviseprobleemidest. “Näiteks öised vererõhu muutused võivad viidata kõrgvererõhktõvele, mis on seotud südame-veresoonkonna riskidega,” toob Mishina näite ja lisab, et Huawei Watch D2 abil saavad kasutajad jälgida oma vererõhku ja märgata ebakorrapärasusi varakult.

Huawei Watch D2 maksab ligi 400 eurot ning ühildub Androidi ja iOSiga.