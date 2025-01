Tartu saab peagi taas säravaks keskpunktiks Baltimaade idufirmade maailmas. 29. kuni 31. jaanuarini toimub siin sTARTUp Day 2025 – festival, mis tõotab pakkuda külastajatele mäletamist väärt elamusi, võrgustumisvõimalusi ja küllaga inspiratsiooni. Kui oled idufirmast, investor või tulevane innovatsiooniguru, siis see on kindel võimalus sukelduda valdkonna ühe tähtsaima festivali sündmuste keerisesse.

Mida oodata?

50+ seminarisessiooni. Tänavu on kavas üle 50 põneva seminari, mis käsitlevad teemasid nagu tootlikkus, meeskonna dünaamika, rahastamine, tehisintellekt ja turundus. Ei puudu ka süvauuringud deep tech’i ja brändingu taktikate kohta – just need, mida vajad, et viia oma idufirma uuele tasemele.

Imelised kõnelejad. Festival toob Tartusse maailmatasemel esinejaid, kes jagavad oma kogemusi ja nägemusi.

Lavale astuvad näiteks:

Masanori Namba – Jissen Women’s University president ja ameerika kultuuri ekspert.

Dave Harden – Outpost Ventures & Scalewolf partner, kes on kogunud idufirmadele üle 480 miljoni dollari ulatuses rahastust.

Linda Võeras – Karma Ventures’i investeeringute juht, kelle kirg on aidata kujundada Euroopa süvatehnoloogia edulugusid.

Veiko-Vello Palm – endine kaitseväe juht ja Frankenburg Technologiesi COO, kes keskendub globaalsete kaitsevõimekuste täiustamisele.

Kõrvalüritused. Festival ei piirdu vaid seminaridega. Enne ametlikku programmi ja selle käigus toimub kümneid kõrvalüritusi, nagu legendaarne karaokõhtu, isegi karastav talisuplemine ning Pan-Balti tasuta õigusabi idufirmadele. Võimalus on kohtuda oma ala tipptegijatega mõnusas ja inspireerivas õhkkonnas.

Kuidas osaleda?

Idufirmade kogukonna võrgustumiseks kasutatav platvorm Brella on juba avatud. Kõik piletiomanikud saavad 22. jaanuarist Brella kutse, mille abil võib leida partnereid, kliente ja investoreid.

Samuti pole veel hilja omale pilet soetada! Lisaks kolme päeva passidele on saadaval ka ühepäevapiletid. tasub juba kiirustama hakata, sest pileti hind tõuseb 26. jaanuaril viimast korda.

Ära maga maha!

sTARTUp Day on midagi enamat kui lihtsalt konverents – see on idufirmade kogukonna pidu, kus loovus kohtub äriga, inspiratsioon agarusega. Kindlasti saab Tartus kohtuda valdkonna tippudega, aga mitte ainult.