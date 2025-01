Telia teatas, et plaanib alates 29. jaanuarist 14. veebruarini pakkuda oma Koduinterneti kasutajatele võimalust proovida kaks korda kiiremat internetti senise hinnaga. See tähendab, et klientidel, kes on harjunud 100/100 Mbit/s kiirusega, avaneb nüüd võimalus kasutada 200/200 Mbit/s ühendust. Kuid tegelikult peitub pakkumise juures üks oluline konks – pärast 30-päevast prooviperioodi tõuseb ka kuutasu, kui klient ei otsusta endale sobivat paketti ise tagasi vahetada.

Mida tähendab uus pakkumine?

Näiteks need, kes maksavad praegu 27,45 eurot kuus 100/100 Mbit/s ühenduse eest, saavad prooviperioodi ajal kaks korda kiirema kiiruse. Pärast prooviperioodi lõppu on neil aga valida: kas jääda uue, kallima 30,5 € kuutasuga paketi juurde või minna tagasi varasema kiiruse ja hinnapaketi juurde.

Telia lubab klientidele ka meeldetuletuse saata kolm päeva enne prooviperioodi lõppu.

Siiski on kliendi enda vastutus otsustada, kas jätkata uue paketiga või teha muudatused Telia iseteeninduses. See tähendab, et ise midagi tegemata tuleb hakata rohkem maksma.

Telia sõnul toimub kiiruse suurendamine automaatselt vahemikus 29.01–14.02.2025, mis võib ajutiselt põhjustada internetiühenduse katkemist. Kui ühendus ise ei taastu, soovitatakse ruuter taaskäivitada. Samuti hoiatab ettevõte, et vanemad ruuterid, nagu Thomson või Inteno, võivad uue kiiruse juures kitsaskohaks saada. Sel põhjusel julgustatakse kliente oma seadmeid uuendama, et saada maksimaalset kasu kiiremast internetist.

Mis juhtub, kui valikuid ei tehta?

Kui klient ei tee pärast prooviperioodi lõppu midagi, jääb ta automaatselt kasutama uut, kaks korda kiiremat internetti koos kõrgema hinnaga. Kuigi Telia saadab meeldetuletuse, võib see paljudel tähele panemata jääda, mis tähendab, et mõni klient ei märka paketi muutumist õigel ajal.

Kas suurem kiirus on alati vajalik?

Telia põhjendab muudatusi kasvava internetikasutuse ja seadmete arvu suurenemisega kodudes.

Kiiremat ühendust reklaamitakse kui lahendust videokõnedele, filmide ja sarjade voogedastusele ning sujuvale kaugtööle. Kuid kas kõik kliendid vajavad tingimata sellist kiirust, on igaühe enda otsustada, sest senise kiiruse on igaüks niigi ise valinud.

Kas Telia samm on aus?

Telia uus kampaania on atraktiivne neile, kes soovivad proovida kiiremat ühendust ilma kohe selle eest lisaraha maksmata. Samas tekitab automaatne hinnamuutus kõigil ja vajadus ise pakett tagasi vahetada küsimusi, kas selline lahendus on piisavalt läbipaistev ja kliendisõbralik.