Telia võrgus töötab tänaseni vähemalt üks mobiiltelefon Ericsson GH174, mille tootmine algas 1992. aastal. Seadme omaniku kinnitusel saab sellega siiani edukalt helistada.

Telia on juba mitu aastat järjest selgitanud välja, millised on ettevõtte mobiilivõrgus kõige vanemad töötavad telefonid. Kui 2024. aasta alguses osutus vanimaks töötavaks seadmeks 30-aastane Nokia 2110 mudel, mis oli toodetud 1994. aastal, siis 2025. aasta algus pakkus üllatuse: võrku oli „ilmunud“ üks Ericsson GH174 mudel, mille tootmine algas juba 1992. aastal. Seega ulatub vanima Telia Eesti võrgus töötava mobiiltelefoni ajalugu tagasi lausa 33 aasta tagusesse aega. Meenutuseks, et samal aastal tuli meil käibele Eesti kroon.

Kuna teatud asjadel on kombeks kokku langeda, läks nõnda ka kõnealuse telefoni omaniku väljaselgitamisega.

Nimelt uuris ajalehe „Sakala“ tehnoloogiahuviline ajakirjanik Aivar Aotäht mõne aja eest Telia käest, et kas tema vanale Ericssoni telefonile oleks pakkuda SIM-kaarti, millega saaks proovida, kas seadmega saab veel helistada. Jutu käigus selgus, et tegu on üheksakümnendatest pärineva Ericssoni mudeliga GH174, mis kuulub vähemalt Eesti mõistes päris mobiiltelefonide ajastu algusesse.

Ericsson GH174

See on klassikaline mobiiltelefon, mis ilmus välja 1992. aastal. Mudel on tähelepanuväärne selle poolest, et on üks varasemaid GSM-võrgu digitaalseid taskutelefone.

Väljalaskeaasta: 1992

Disain: klassikaline stiil valgete nuppudega

Mõõdud: 178 x 65 x 34 mm

SIM-kaardi suurus: mini-SIM

GSM-ühilduvus: töötab GSM 900 võrgus

Alghind: oli umbes 300 eurot turuletoomisel

Aivar Aotäht kommenteerib telefoni lugu järgnevalt: „Jah, minu kollektsioonis on Ericsson GH174. Ostsin selle kasutatult ajavahemikus 2000-2002 ühe Eesti krooni eest Tartus.

Aku taga on Teleringi kaupluse kleeps, aga umbes samal ajal võttis äri nimeks Telecity ja nüüd on see Germandia. Pidin tolle telefoni saamiseks ka EMT-ga lepingu sõlmima, seepärast oligi hind selline sümboolne. Tollest ajast saadik olen Ericssonisse aeg-ajalt pannud EMT või Telia kõnekaardi.

Viimati käivitasin telefoni uue kaardiga 2024. aastal, aga Super kõnekaarti telefon miskipärast omaks ei võtnud. Lihtsalt ütles, et paigalda SIM, kuigi SIM oli sees. Nii küsisingi nõu Telia tehnilise teeninduse juhi Tanel Peebu käest, kes oli valmis aktiveerima ja saatma mulle ühe vana tüüpi, ent kasutamata SIM-kaardi.

SIM töötab, aku kestab päeva

Aga just siis proovisin Diili kõnekaarti, mis sobis ja töötab praegugi.

Akut olen lasknud telefonil uuendada kolm korda. See käis viimasel ajal aga üha raskemalt telefoni küljest ära, nii et sõrmedega enam kangutada ei jõudnud, pidin kahvli appi võtma ja tublisti murdma. Viimati uuendasin akut käesoleva aasta alguses, mis läks muidu hästi, aga nüüd ei taha aku enam hästi korpuse ligi hoida. Seepärast panin ta kruustangide vahele ja tõmbasin alumise osa teibiga tugevalt kokku. Väike probleem on tekkinud laadimisel: ma ei tea põhjust, kuid telefon kipub laadimist korduvalt pooleli jätma. Kui teda laadimisalusel aga liigutan, laadimine siiski jätkub. Uuendatud aku ise toimib hästi ja nüüd püsib telefon ooterežiimil pisut üle ööpäeva, kui vaid mõni lühike kõne teha. Ma ei ole katsetanud, kui kaua kestaks äsja laetud aku siis, kui teha üks väga pikk kõne.“

Aotähe kinnitusel võimaldab vana Ericsson ka SMS sõnumeid vastu võtta, aga saata paraku mitte.

„Mulle meeldib Ericcsonile omane, ooterežiimil plinkiv roheline valgusdiood, mis on sel telefonil nii tugev, et öösel pimedas peegeldub valgus laest vastu. Minu tutvus mobiilsidemaailmaga algas omal ajal just Ericssonidega, aga selle Ericssoni menüü on üles ehitatud hoopis isevärki loogikaga,“ räägib ta.

Telia tehnilise teeninduse juhi Tanel Peebu hinnangul võib arvata, et mõned kliendid ongi otsustanud oma kapinurkadest ja sahtlipõhjadest välja otsida mobiiliajastu algusaegade seadmed ning need taas sisse lülitanud.

„See näitab, et kui seadet on hästi hoitud ja selle tehniline konditsioon võimaldab, võib isegi väga vanadele ja rariteetsetele telefonidele leida uue kasutuse,“ nentis Peep.

Vanakesi on veelgi

Lisaks kõnealusele Ericssoni mudelile töötab Telia võrgus endiselt ka terve rida vanu Nokia mudeleid. Endiselt on aktiivne üks Nokia 2010 mudel ja üks Nokia 2110 mudel (mõlemad aastast 1994). Nokia 2110i mudeleid leiab aga lausa 3 tükki (aastast 1995). Nokia mudeleid 1610 (1996) ja 1611 (1997) töötab Telia Eesti võrgus aga vastavalt 6 ja 9 tükki.

Aivar Aotähe sõnul on põnev teada, et just tema kasutuses on Eesti üks vanimaid siiani töötavaid mobiiltelefone.

„Oluline on siinkohal aga märkida, et kuigi Ericsson hakkas mudelit GH174 tootma juba 1992. aastal, on minu telefon siiski noorem. Telefoni korpusele aku alla kleebitud tehasekleepsul on info, et see telefon valmis 1994. aasta 48. nädalal. Nii et võib-olla polegi minu Ericsson just kõige vanem Telia võrgus töötav telefon, aga hea meel on teada, et vähemalt kolme vanima seas. Tahaksin seda kasutusel hoida vähemalt senikaua, kui töötab Telia GSM-võrk,“ rääkis ta.

Aotähe kinnitusel sai tema huvi mobiiltelefonide ja mobiilside vastu ametliku alguse 1998. aasta 5. jaanuaril, kui tema toonane tööandja, ajalehe Postimees peatoimetaja Marko Mihkelson talle ja veel mõnele Tartu toimetuses töötanud ajakirjanikule elu esimese mobiiltelefoni andis (Ericsson GA 628).

„Telefoni number on mul siiani sama. Aga juba eelnenud ehk 1997. aasta lõpus - kas sügisel või talvel - oli Postimehe uudistetoimetuse juhataja Toomas Sildam lausunud mulle nõiduslikud sõnad: "Aivar, sa saad endale mobiiltelefoni." Oli see vast äge uudis!,“ meenutab Aotäht.