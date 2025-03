Latitude59, Baltimaade tehnoloogiamesside üks lipulaev, on taas käivitanud oma legendaarse idufirmade konkursi L59 Pitch Competition 2025, mis tõotab tuua lavale uued tulevikukujundajad.

"Otsime julgeid ja paljulubavaid idufirmasid, kes muudavad paradigmasid ja maailma paremaks," kuulutab ürituse meeskond, andes märku, et ees ootab pingeline ja põnev võistlus.

Konkurss, mida iseloomustab valdkondadeülene lähenemine, keskendub siiski ühele olulisele kriteeriumile: mõjule.

"Kuigi me ei ole valdkonnaspetsiifilised, on kõigil Latitude59 konkursi võitjatel ühine joon – mõju," selgitab Triin Ilves, idufirmade ürituse suhete juht, "nad peavad pakkuma lahendusi paljudele probleemidele, alates uutest materjalidest ja rohelisest tehnoloogiast kuni äri murdvate SaaS-lahendusteni. Nad on eredaimad tähed enam kui 2000 idufirma seas, kes on konkursile kandideerinud – meil on hea meel pakkuda neile selleks hüppelauda."

Auhinnad ei ole sugugi tühised: võitjaid ootab kohalike äriinglite ja riskikapitalifondide sündikaatne investeering ning kogukonnapartnerite auhinnad, sealhulgas ärikrediidid ja palju muud.

Konkurssi iseloomustab tihe ajakava, mis kulmineerub 23. mail Latitude59 pealaval toimuvate lõppvooru esitlustega.

Enne seda peavad osalejad läbima mitmeid etappe:

5. aprill: taotluste esitamise tähtaeg.

taotluste esitamise tähtaeg. 25. aprill: 30 parima meeskonna väljakuulutamine.

30 parima meeskonna väljakuulutamine. 29.-30. aprill: eelvoorud.

eelvoorud. 5. mai: finalistide väljakuulutamine.

finalistide väljakuulutamine. 6.-20. mai: investorite kohtumised, mentorlus, 1:1 intervjuud ja Due Diligence protsess.

investorite kohtumised, mentorlus, 1:1 intervjuud ja Due Diligence protsess. 23. mai: lõppvooru esitlused Latitude59 pealaval.

Konkursile oodatakse varajase faasi idufirmasid, mille tegevus ei ole kestnud kauem kui neli aastat, kes on aktiivselt kaasamas investeeringuid ning kellel on ette näidata tõestatud kasutajate huvi ja mõju.

"Ideed on suurepärased, kuid me tahame kindlaid tõendeid, et inimesed on teie tootest vaimustuses ja armastavad seda, mida te pakute," rõhutab Ilves. "Kuid ennekõike peaks teil olema tugev meeskond, kes on valmis oma idee Kuule ja tagasi viima."

Latitude59 on seadnud lati kõrgele: oodatakse meeskondi, kellel on selge missioon, skaleeritav ärimudel ja toimiv toode, millel on tõestatud kasutajate tagasiside.

"Teil peab olema potentsiaal kasvada globaalseks ja muuta maailma paremaks," lisab Ilves.

Kes soovib näha, kuidas tehnoloogia tulevik sünnib, peaks kindlasti Latitude59 võistlust jälgima. Idufirmad, kellel on ambitsiooni ja tõestatud tulemusi, saavad oma taotluse esitada Latitude59 veebilehel. Konkurss on avatud neile, kes on valmis vallutama tehnoloogiataeva.