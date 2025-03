Alles see oli, kui Hiina päritolu Deepseek jahmatas oma oskustega ja hävitas USA tehisaruettevõtete börsiväärtust, nüüd räägitakse uuest agentsest tehisintellektist, mis olevat nagu oma ajast ees. Kas hiinlased hakkavadki kunstmõistuse arendamises ette jõudma?

Tehisintellekti maailm on taas üles raputatud Hiinast pärit uue tehisaru agendi Manuse poolt. Sel lingil pole paraku veel võimalust igaühel liituda, jagatakse kutseid, mis kiiresti otsa said. Kuid need, kes said uuele mudelile küüned taha, on üllatunud. See oleks nagu pool aastat edasi tulevikku rändamine, et näha, milliseks need mudelid on siis arenenud praegust tempot arvestades.

Manust võrreldakse teise hiljuti välja tulnud Hiinast pärit suure keelemudeli DeepSeekiga, mida peetakse ka üheks parimaks eesti keele oskajaks.

Mis teeb Manuse siis nii eriliseks?

See toimib tõeliselt autonoomse agendina, analüüsides, planeerides ja täites keerukaid ülesandeid iseseisvalt, kirjutab Maginative. Varajased kasutajad on teatanud, et Manus suudab nädalatepikkuse professionaalse töö ära teha vaid mõne tunniga, ületades oluliselt olemasolevate tehisintellekti assistentide võimekuse.

Süsteem kasutab mitme-agendilist arhitektuuri, jagades keerulised ülesanded spetsialiseeritud alam-agentide poolt hallatavateks komponentideks.

"Kui teised tehisintellektid piirduvad ideede genereerimisega, siis Manus pakub kasutatavaid tulemusi," ütles Manuse kaasasutaja ja peateadlane Peak Yichao Ji ametlikus tutvustusvideos, "me näeme seda kui uut paradigmat inimese ja masina koostöös ning potentsiaalselt pilguheitu üldisele tehisintellektile (AGI)."

Ettevõtte esitlusel demonstreeriti Manuse võimekust mitmesugustes ülesannetes, sealhulgas CV-de sõelumine, kinnisvara uurimine mitmete kriteeriumide alusel ja aktsiate korrelatsioonianalüüs – kõik see minimaalse inimsekkumisega. Eriti muljetavaldav on Manuse tulemus GAIA etalonil, Meta AI, Hugging Face'i ja AutoGPT meeskonna poolt välja töötatud põhjalikul tehisintellekti testil, mis hindab tehisintellekti võimet mõelda, kasutada tööriistu ja automatiseerida reaalseid ülesandeid.

Manus ei ole lihtsalt järjekordne vestlusbot ega ka täiustatud otsingumootor, mis on riietatud futuristliku kaubamärgiga, see on maailma esimene täielikult autonoomne tehisintellekti agent, süsteem, mis mitte ainult ei aita inimesi, vaid asendab neid, kirjutab Forbes. Alates finantstehingute analüüsimisest kuni töökohakandidaatide sõelumiseni navigeerib Manus digitaalses maailmas ilma järelevalveta, tehes otsuseid sellise kiiruse ja täpsusega, millega isegi kõige kogenumatel spetsialistidel on raske sammu pidada.

Kuus kuud tulevikku

Sisuliselt on see digitaalne polüautomaat, mis on koolitatud juhtima ülesandeid erinevates tööstusharudes ilma inimliku kõhkluseta, lisatakse Forbesi artiklis.

Reaktsioon tööstusjuhtide poolt on olnud üsna entusiastlik. Hugging Face'i kaasasutaja ja tegevjuht Clement Delangue jagas vestlust Manuse kaasasutaja Yichao Jiga, märkides, et agendi võimekus võib olla pigem joondumise probleem kui fundamentaalse võimekuse probleem. Riskikapitalist Deedy Das nimetas Manust "tehisintellekti agendiks, mida meile lubati" ja kirjeldas, kuidas see tegi Tesla aktsia-analüüsi, mis tavaliselt võtaks "kaks nädalat professionaalse taseme tööd, umbes ühe tunniga".

I just got access to Manus, the Chinese AI agent everyone is raving about. It's absolutely insane. I feel like I just time travelled six months into the future. I threw it a zip file of 20 applicants for a CEO job and it did a deep dive on each, one by one, browsing the web and… — Andrew Wilkinson (@awilkinson) March 8, 2025

Vaatamata muljetavaldavale võimekusele on Manusele juurdepääs piiratud serveri mahuprobleemide tõttu, mis on tekitanud kutsekoodide järele tohutu nõudluse.

"Praegune kutsete süsteem on tingitud tõeliselt piiratud serverimahutavusest selles etapis," selgitas Manuse tootejuht Zhang Tao sotsiaalmeedias, "Manuse praegune versioon on alles lapsekingades, kaugel sellest, mida me oma lõpptootes saavutada soovime."

I think China's second DeepSeek moment is here. This AI agent called 'Manus' is going crazy viral in China right now. Probably only a matter of time until it hits the US. It's like Deep Research + Operator + Claude Computer combined, and it's REALLY good. pic.twitter.com/nnPvDNKaYB — Rowan Cheung (@rowancheung) March 7, 2025

Kuigi mõned on kahtluse alla seadnud, kas Manus esindab ikka tõelist tehnoloogilist uuendust, kuna see põhineb olemasolevatel suurtel keelemudelitel, siis on selge, et see on äratanud ülemaailmse tehisintellekti kogukonna tähelepanu oma uue lähenemisega.