Ajad muutuvad, nutitelefonid domineerivad, kuid Nokia ei kavatsegi kaduda. HMD, Nokia litsentsiomanik, kinnitab, et legendaarne bränd elab edasi, eriti just nuputelefonide segmendis, kus nõudlus on jätkuvalt tohutu. Neilt tuleb igal aastal aina uusi nuputelefonide mudeleid.

HMD Euroopa ja Austraalia-Uus-Meremaa piirkonna asepresident James Robinson rõhutas Mobile World Live'ile antud intervjuus, et Nokia brändil on nuputelefonide osas endiselt "suur nõudlus". Samal ajal tunnistab ettevõte, et nutitelefonide turul on vaja värsket lähenemist, mistõttu on turule toodud nüüd ka HMD oma bränd, mitte ainult sissetöötatud kuulsus Nokia.

"Meie uuringud näitasid, et Nokia nutitelefonide ostjad on sageli vanemad inimesed. Seega pidime leidma viisi, kuidas jõuda noorema publikuni, ja sealt sündis HMD bränd," selgitas Robinson (HMD tähendab lahtiseletatult "Human Mobile Devices").

Kuid nuputelefonide maailmas on Nokia endiselt kuningas. Robinson tõi näiteid müügist erinevates piirkondades ja demograafilistes gruppides: "Indias müüsime ühes kuus kaks miljonit nuputelefoni. Aafrikas on meil tohutu turg, Inglismaal ostis Eton College Nokia 105 telefonid ja jagas need kõigile õpilastele."

Robinson lisas, et nuputelefonidel on endiselt oluline roll erinevates olukordades, näiteks muusikafestivalidel, kus nutitelefonid võivad kergesti katki minna, või laste turvalisuse tagamisel.

"Vanemad on üks meie praegusi suuri sihtrühmi," märkis ta.

Nokia 2024. aasta aruanne kinnitab HMD eksklusiivset litsentsilepingut, mis kehtib 2026. aasta märtsini. Samuti on Nokial 10% osalus HMD-s. Robinson kinnitas, et Nokia on nende väga hea partner ja aktsionär, kuid ei soostunud spekuleerima lepingu tuleviku üle.

HMD on viimastel aastatel laiendanud tegevust, tuues turule seadmeid ka oma brändi all ning tehes koostööd erinevate partneritega, nagu Mattel, Heineken ja FC Barcelona. Viimasega promotigi uusi seadmeid Mobile world Congressil Barcelonas.

Robinson kinnitas, et HMD on oma brändi arenguga üsna rahul, eriti USA ja Keenia turgudel. Indias ollakse pärast HMD brändi turuletoomist kahekordistanud oma nuputelefonide müüki.

Seega kuigi nutitelefonid on vallutanud meie igapäevaelu, elab Nokia mujal maailmas edasi, pakkudes lihtsust ja vastupidavust nuputelefonidega. HMD kinnitas, et legendaarne bränd ei kao kuhugi, vaid kohandub.