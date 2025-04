Eesti ettevõte Net Group ostis Saksamaal IT firma

Pildil (vasakult paremale): Dr. Matthias Kaulke (Cloud Ahoi turbejuht), Priit Kongo (Net Groupi tegevjuht), René Beck (Cloud Ahoi juhtivkonsultant), Indrek Pajumaa (Net Groupi vanemkonsultant), Matthias Voss (Cloud Ahoi tegevjuht)

Eesti järi- ja tarkvaraarenduse ettevõte Net Group laieneb Saksamaale, ostes sealse tehnoloogiaettevõtte, mis pakub terviklikke küberturvalisuse lahendusi era- ja avalikule sektorile.

Tehinguga kinnitab Net Group kanda Saksamaal ning toob ühtlasi oma Eesti teenuste valikusse lisaks äri- ja tarkvaraarendusele ka küberturvalisuse konsultatsiooni.

Täpsemalt omandas Net Group 2021. aastal asutatud küberturbefirma Cloud Ahoi GmbH, mis on välja kasvanud Volkswageni tarkvaraarendustiimist ja on jätkuvalt selle strateegiline koostööpartner.

“Tehing on märgiline, kuna ühtpidi suurendame oma võimekust küberturbe teenuse pakkumise vallas, teiselt on Saksamaa Eesti suurim eksporditurg. See annab meile unikaalse võimaluse eksportida Eestist Saksamaale väärtuslikke teadmisi nii era- kui avalikule sektorile," ütles Net Groupi juht Priit Kongo.

Tehing on Net Groupile oluline mitte ainult laienemise, vaid ka uute kompetentside tõttu. “Tänu küberturbevaldkonna teadmistele, mille omandame Saksamaa turult, saab hakata Net Group aktiivselt pakkuma küberturbealaseid teenuseid ka Eestis ja muudel turgudel lisaks Saksamaale," selgitas Kongo.

Lisaks ärimudeli innovatsioonile ja tarkvaraarendusele viib Net Group Saksamaale ka Eesti avaliku sektori lahenduste kogemused, sealhulgas AI põhised e-valitsemise tipptasemel lahendused, nagu mobiilipõhised teenused kodanikule ja juturoboti Bürokratt.

„Seega pole tehing pelgalt ühe ettevõtte ost, vaid oluline samm kahe riigi vahelise teadmussiirde ja koostöö arendamisel,” rääkis Kongo.

Omandamise tulemusel jääb Cloud Ahoi senistele omanikele 30% osalus ettevõttest ning nad jätkavad aktiivselt ettevõtte juhtimises.

Cloud Ahoi tegevjuht Matthias Voss kommenteeris: "Ühinemine Net Groupiga avab meie meeskonnale uusi ja põnevaid kasvuvõimalusi ning loob suurepärase eelduse pakkuda klientidele veelgi suuremat väärtust."

Äri- ja tarkvaraarenduse ettevõte Net Group tegutseb lisaks Eestile ja nüüd Saksamaale ka Soomes, Rootsis, Luksemburgis, Suurbritannias ning Lätis.