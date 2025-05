Hea foto saladus on valgus ja julgus: fotograaf Rauno Liivand jagab parimaid nippe mobiiliga pildistamiseks

Me kõik teeme pilte – lastest, hommikukohvist, aknast paistvast ilust või iseendast –, kuid miks jäävad mõned fotod lihtsalt „klõpsudeks“, kui teised räägivad meiega? Fotograaf Rauno Liivand ütleb, et hea foto tegemiseks pole vaja tingimata profikaamerat. Piisab teadmistest, tähelepanust ja väikestest nippidest.

“Tänapäeva telefonides on kaamerad, mis suudavad palju rohkem, kui inimesed tavaliselt kasutada oskavad,” ütleb Rauno Liivand, “aga tehnika üksinda ei tee veel head pilti. Selleks, et telefonist maksimumi võtta, tasub mõista viit põhiprintsiipi: valgus, subjekt, taust, nurk ja värvid. Kui neist nüüd igaühte teadlikult jälgida, hakkavad ka argised klõpsud elama.”

Loomulik valgus on kuningas, aga mitte alati

Kui Liivand peaks andma ainult ühe soovituse, siis oleks see teadlik valguse kasutamine: “Loomulik valgus on muidugi kuningas, aga mitte alati parim.”

Päikese asukohta kontrollida me ei saa, kuid saame sättida pildistamise asukohta nii, et loomulik valgus ei tekitaks fotole varje. “Ma ise kasutan päikest võimalusel alati ära, vahel isegi nii, et panen selle inimeste selja taha: nii valgustan tausta üle, et inimesed jääksid pildil võimalikult selgelt näha,” rääkis ta. “Kui on varjuline päev, siis on valgus pehmem ja vahest aitab teise inimese suunatud telefoni valgus luua lisaefekti.”

Lisaks saab valgust muuta ja panna pildi kasuks tööle, liigutades inimest valgusrohkemasse nurka või kasutada kodus olevaid lampe, seades need erinevate nurkade alla selleks, et tekitada huvitavat valgust.

Fotograafi sõnul muudab ka üks väike trikk foto kvaliteeti rokem kui enamik inimesi arvab: “Enne pildistamist vajuta sõrmega sellele alale ekraanil, mida soovid fokusseerida. Hoia sõrme peal ja tõmba üles või alla – nii saad reguleerida valguse intensiivsust.”

Lihtne kompositsiooni reegel, mis alati töötab

Hea foto tegemiseks on vaja teada üht kindlat põhimõtet – kolmandikureeglit. “Enamikul telefonidel saab kaamera seadetest sisse lülitada ruudustiku. Selle järgi saab objekti või subjekti paigutada keskpunktist veidi paremale või vasakule, mis muudab foto huvitavamaks,” soovitab fotograaf.

Pigem pakub Liivand välja pildistada otse, mitte külje pealt: “Alati võib jätta pildistatava ümber natukene õhku, sest tänapäevased telefonifotod on piisavalt detailsed, et neid hiljem n-ö sisse või ümber lõigata.“

Taust peab olema puhas

Lisaks valgusele ja pildistatavale endale loevad taust, pildistamisnurk ja värvid. Fotograafi sõnul on väga tähtis, et taust oleks puhas, muidu kaob pildistatav inimene või ese n-ö taustamürasse ära: “Telefonide portreerežiim aitab tausta udustada, et pildistatav rohkem silma paistaks.”

Liivandi sõnul ei tohiks tähelepanuta jätta sedagi, mis nurga alt fotot teha: “Näiteks liiga kõrgelt tehtud pilt võib muuta inimese või eseme rõhutatult väikeseks ning madalalt tehtud pildid tavapärasest pikemaks.”

Samsungi koolitusjuht Alari Pennar lisas, et uuematesse telefonidesse sissehitatud tehisaru funktsioonid aitavad pildilolevaid asju nihutada, suuremaks-väiksemaks teha, kustutada ja asendada: “Näiteks kui fotol on mõni ese või inimene, keda sinna ei soovita, saab selle lihtsasti objektikustutaja funktsiooniga eemaldada ning ei pea muretsema, et foto tuleks uuesti teha.”

Lisaks võimaldavad nüüdisaja telefonid lisada piltidele käskluste ja visandite abil uusi detaile.

Foto võib vajada kerget töötlust

Pärast pildistamist tuleb mängu töötlemine – see on koht, kus telefonifotod saavad oma viimase lihvi.

“Filtrid lubavad testida erinevaid stiile ning mõnikord on just töötlemine see, mis annab pildile emotsiooni, mida pildistamise hetkes tundsid ning teeb heast pildist meeldejääva,” rääkis Liivand.

Pennar lisas, et just viimaste telefonimudelite juures on rõhk läinud kasutajasõbralikkusele ja loovusele. Tehisaru analüüsib tehtud fotosid ning annab nende parandamiseks soovitusi: „Kaamera suudab tuvastada erinevaid stseene ja kohandab seadeid vastavalt. Lisaks on sisse ehitatud automaatsed filtrid, mida saab kohe peale panna või hiljem muuta.“

Julgus pildistada ja lubada endal katsetada

Rauno usub, et hea foto tegemiseks ei pea omama professionaalset kaamerat: “Kõige olulisem on märgata valgust ja hetke – kui see olemas, siis piisab ka telefonist. Ja natuke julgust, sest pildistamine ei ole ainult tehnika, vaid ka emotsioon ja lugu, mida räägid.”

Ja veel üks oluline soovitus: “Ära karda teha kümmet pilti, et saada üks hea. Just see üks võib olla see, mis jääb alles aastateks.”