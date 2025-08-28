Sügavuse kutse: Läänemere teemaline omapärane mäng kutsub päästma mere hinge

Mis ometi peitub Läänemere lainete all? See on maailm, mis vajab kiiremas korras abi, olles aastatepikkusest saastest ja inimtegevusest väga haavatavaks muutunud. Ent nüüd on loodud uus, interaktiivne viis, kuidas igaüks meist saab mere heaks tegusid teha – kas või oma elutoast. Mäng nimega "Ecosfera Baltica" ei ole vaid meelelahutus, aga rohkem hoopis südametunnistusele koputaja, mis peidab endas sügavat missiooni: muuta teadus põnevaks ja panna tegutsema, et meie meri saaks uuesti vabamalt hingata.

Vastates Läänemere päeva üleskutsele, on HELCOM (Helsingi Komisjon), Julibert Games ja Reaktor ühendanud jõud, et tuua meieni mäng, mis paneb selle mängijad liitma oma mõistuse, et päästa Läänemeri hääbumisest.

See hariv ja ühistööle suunatud mäng (nii laual kui online´is) sukeldab osalejad otse haprasse mere ökosüsteemi, pannes nad silmitsi seisma reaalsete keskkonnaprobleemidega, nagu saaste, elurikkuse kadu ja kliimamuutused. Mängu arendamisel on kasutatud HELCOMi 2023. aasta Läänemere olukorra aruande teaduslikke andmeid, muutes mängukogemuse nii harivaks kui ka sisukaks, mis põhineb päris teadusandmetel.

Video URL

Mäng on saadaval nii klassikalise lauamänguna kui tasuta veebiversioonina, mis on loodud koostöös Reaktoriga. Mängijad saavad teha strateegilisi otsuseid ja astuda vastu keskkonnaohtudele, õppides samal ajal tundma ökoloogilisi põhimõtteid, meres elutsevaid liike ja elupaiku. Kuid mis kõige olulisem, see on hea võimalus harjutada koostööd.

HELCOMi esindaja Jannica Haldin ütles: "On hämmastav, kui hästi saab keerulise Läänemere ökosüsteemi laua- ja veebimänguks tõlkida. Ecosfera Baltica laseb meil uurida oma suhet keskkonnaga. Kuigi me saame kahju tekitada, on meil ka jõudu pakkuda lahendusi või ennetada kahjusid. Mängul on tugev ning hariv väärtus, kuid need aspektid on mängu pehmelt sisse ehitatud, kuna põhirõhk on mitmekesisel ja põneval mängukogemusel."

Reaktori mänguosakonna asepresident Pauliina Luhtanen lisab: “Reaktori jaoks on Ecosfera Baltica veebiversiooni arendamine olnud põnev. Läänemere päästmine on missioon, mida me ettevõttena tugevalt toetame ja meie meeskonnale oli inspireeriv välja mõelda, kuidas lauamängukogemust veebi tuua."

Mäng on disainitud 8-aastastele ja vanematele, olles samal ajal värvipimedatele sobiva kujundusega ning suuresti keeleliselt sõltumatu. Reeglid on praegu saadaval kaheksas keeles, sealhulgas eesti keeles. Keskkonnahariduse toetamiseks jagatakse üle 1500 lauamängu koolidele, raamatukogudele ja avalikele asutustele tasuta. Digiversioon on aga kõigile vabalt veebist kättesaadav.