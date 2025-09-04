Dacia Duster ja Bigster saavad LPG, automaatkasti ja nelikveo kombo

Dacia uuendas valikus olnud jõuallikaid, mis muudavad nii Dusteri kui Bigsteri valikut märgatavalt. Kõige olulisem uuendus on Hybrid-G 150 4x4, mis ühendab endas neli asja, mida senini korraga polnud: hübriidajami, LPG kütuse, automaatkäigukasti ja nelikveo. See ei ole mitte ainult Dacia kompott vaid ka maailma esimene sedasorti kombinatsioon, mida ilmselgelt keegi teine pole julgenud kokku panna.

Hybrid-G 150 4x4 – uus kombinatsioon

Uus jõuallikas koosneb ees asuvast 1,2-liitrisest 140-hobujõulisest bensiinimootorist ja taga asuvast 31-hobujõulisest elektrimootorist. Koos annavad need 154 hobujõudu ja kuni 230 Nm pöördemomenti.

Kütus: bensiin + LPG

bensiin + LPG Sõiduulatus: kuni 1500 km WLTP tsüklis

kuni 1500 km WLTP tsüklis Elektriline sõit linnas: kuni 60% ajast

kuni 60% ajast Käigukast: 6-käiguline automaat, vahetuslabad roolil

6-käiguline automaat, vahetuslabad roolil Nelikvedu: tagasillale paigaldatud elektrimootor

Kahekäiguline tagasilla lahendus on turul esmakordne. Madalatel kiirustel annab see rohkem pöördemomenti, suurematel kiirustel töötab teise ülekandega kuni 140 km/h. Kui tagasillavedu pole vajalik, ühendub see siduriga lahti, et säästa kütust.





Mida see Bigsteri jaoks tähendab?

Kui Bigster varem nelikveoga osteti, oli see saadaval ainult manuaalkastiga, mis jõuetu mootori ja käigukastikombinatsiooniga tegi sõidukogemuse tagasihoidlikult öeldes "kasinaks". Sh varustuses oli võimalik võtta klaasist katuseluuk aga adaptiivne püsikiirushoidja oli saadaval ainult esiveolise automaadiga. Ehk mugavustehnoloogia ja praktiline nelikvedu ei käinud käsikäes. Uue Hybrid-G 150 4x4 jõuallikaga on Dacia astunud sammu õiges suunas. Kuigi pressiteates seda eraldi ei kinnitata, on siiras lootus, et nüüd jõuab adaptiivne püsikiirushoidja ka nelikveolise mudeli juurde.



Uut mootorit ilmselt enne hilissügist testida ei saa, kuid loodame siiralt, et sõidukogemus sarnaneb Hybrid 155 esiveolisele mudelile, mis oma 4sil 1,8L mootori ja automaatkasti kombinatsioonina teevad Bigsterist väga konkurentsivõimelise auto.

Samas kus manuaalkastiga 1.2L mootor, eeldab, et sul on väga väga vaja nelikvedu, et sellist kombinatsiooni põhjendada.

Hybrid-G 150 4x4 on Dacia enda sõnul ka oluliselt ökonoomsem kui senine Mild Hybrid 130 4x4. Tänu LPG kütusele, elektriajami lisale ja automaatkäigukastile on keskmised käituskulud kuni 30% madalamad.





Kui varasema Mild Hybrid 130 4x4 mootori kütusekulu jäi meie testides umbes 8 liitri kanti 100 km kohta, siis uus Hybrid 155 esiveolisena jäi vahemikku 5–6 liitrit. Selle põhjal võib eeldada, et ka uus Hybrid-G 150 4x4 jääb samasse suurusjärku nagu 155 esiveoline. See tähendab, et nelikveoga versioon võiks kulutada umbes 2 liitrit vähem kütust 100 km kohta kui vana 130 mootoriga nelikvedu.





Ka Dusteri valik uueneb

Lisaks uuele Hybrid-G 150 4x4 hübriidile on Dusterile saadaval veel kolm jõuallikat:

Hybrid 155 – täishübriid, mis asendab Hybrid 140.

– täishübriid, mis asendab Hybrid 140. Mild Hybrid 140 – 1,2-liitrine poolhübriid, mis asendab Mild Hybrid 130.

– 1,2-liitrine poolhübriid, mis asendab Mild Hybrid 130. Eco-G 120 – bensiin + LPG, 20 hobujõudu rohkem kui Eco-G 100.

Kõik need variandid vastavad EU6e-bis normile ning pakuvad senisest väiksemat kütusekulu ja CO₂ heidet.

Mõlemad hübriidseadmetega varustustasemed on nüüd saadaval adaptiivse püsikiirushoidikuga, mis on Journey mudelil standardvarustuses ja Extreme mudelil lisavarustuses - Ilmselt käib see ka Bigsteri kohta.





Kokkuvõte

Uued mootorid muudavad nii Dusteri kui Bigsteri oluliselt atraktiivsemaks. Esimest korda saab valida nelikveo koos automaatkäigukasti ja hübriidajamiga. Mis tähendab ka nelikvedu ja adaptiivset püsikiirusehoidjat. Lisaks pikendab LPG kütus tankimisvahet kuni 1500 kilomeetrini. Dusteri kliendid saavad valida veel kolme uue mootori vahel, mis pakuvad rohkem võimsust ja säästlikkust kui senised variandid.

Tellimine avaneb 2025. aasta lõpus.

Hindasid veel ei tea kuid on lootus, et siiski 30 000 ringi see jääb.