Samsungi 900-eurone Tab S11

Samsung esitles kahte uut Galaxy Tab S11 seeria mudelit – Galaxy Tab S11 Ultra ja Galaxy Tab S11. Need on ettevõtte järgmine samm tipptahvlite klassis, kuhu on lisatud uuendatud One UI 8 kasutajaliides, Galaxy AI funktsioonid ja täiustatud S Pen.

Galaxy AI ja One UI 8

Tab S11 seeria on esimene, mis tuleb turule uue One UI 8 keskkonnaga. Sinna on integreeritud ootuspäraselt ka Galaxy AI, mis oskab mõista teksti, kõnet ja ekraanil kuvatut. Näiteks saab õppematerjalidest luua lühikokkuvõtte või selgitada graafikuid.

Kuid lähtudes telefonidest, ilmselt on eesti keele kasutusvõimalused piiratud.

Gemini Live funktsioon võimaldab jagada ekraani või kaamerapilti ja suhelda tehisintellektiga loomulikul viisil. Käsklusi saab anda külgnupu vajutamisega – näiteks paluda artiklist kokkuvõtet ja salvestada see otse Samsung Notes’i.

Video URL

Uus S Pen ja loomingut toetavad tööriistad

Koos tahvlitega jõuab müügile uue disainiga S Pen. Pliiatsil on koonusekujuline ots ja kuuenurkne korpus, mis teeb selle kasutamise täpsemaks ja mugavamaks. Quick Tools toob vajalikud tööriistad kohe ekraanile ning Sticky Memos võimaldab märkmeid teha rakenduste vahel liikumata.

Loovtööks on lisatud abivahendid nagu joonistamisabi, mis suudab visanditest luua pilte või integreerida veebist leitud materjali otse märkmetesse. Kirjutamisabi aitab tekstile anda soovitud stiili enne selle saatmist.





Töö mitmel ekraanil

Samsung DeX pakub võimalust kasutada tahvlit arvutilaadse tööpinnana. Extended Mode lubab ühendada teise ekraani ja kasutada seda eraldiseisvana. Faile saab lohistada ekraanide vahel, rakendusi avada kõrvuti ja luua kuni neli eraldi tööruumi. See on kasulik nii tööks kui ka isiklikuks kasutuseks.

Video URL

Riistvara ja ekraan

Mõlemad mudelid on varustatud 3 nm protsessoriga, mille jõudlus on kasvanud võrreldes eelmise põlvkonnaga: NPU +33%, CPU +24% ja GPU +27%. Dynamic AMOLED 2X ekraan suudab pakkuda kuni 1600 nitti eredust.

Galaxy Tab S11 Ultra paksus on 5,1 mm ning sellel on 5,2 mm ekraaniservad. Mõlemad mudelid on kerged ja varustatud suure akuga, mis koos soojuse juhtimisega peaks tagama stabiilse töö.

Saadavus ja hind

Galaxy Tab S11 seeria tuleb müügile kahes värvitoonis – hall ja hõbedane.

Eestis algab hind 4. sept 2025 seisuga 920€.

Tab 11 Ultra hind algab 1530€

Täpsem info Samsungi kodulehel: https://www.samsung.com/ee/tablets/galaxy-tab-s11/buy/

Lühidalt

Galaxy Tab S11 Ultra ja Tab S11 on tehniliselt sarnased, kuid erinevad suuruse, kaalu, aku ja võrguvõimekuse poolest. Ultra mudelil on suurem 37 cm ekraan, mahukam aku ja Wi-Fi 7 tugi, samas kui tavaversioon on kompaktsem, kergem ja sobib paremini liikvel olles kasutamiseks. Mõlemal on uus One UI 8, Dynamic AMOLED 2X ekraan 120 Hz värskendussagedusega, IP68 vastupidavus ja kaasas olev S Pen.