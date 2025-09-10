Apple iPhone 17: jah, suurem välimuse muutus, aga mis sai sisust?

Igal aastal enam-vähem samal ajal, sügise saabudes, tõuseb tehnoloogiamaailmas esile üks ja sama teema, uus iPhone tuleb välja. Kas Apple´i maagia suudab taas üllatada pisiasjadega või on seekord midagi suuremalt muutunud? Uus iPhone 17 seeria, mis just saabus, lubab varasemast enam muudetud disaini, nii et ikka on näha, kui omanik uusimat telefoni kasutab. Kuid sisu osas on viimasel ajal kippunud muutused olema kosmeetilised.

Sel aastal on fookus kolmel asjal: ekraanil, jõudlusel ja kaameratel, mis on saanud veidi suurema uuenduskuuri.

Juba esmapilgul tabab silm midagi uut. Apple on suurendanud ekraani diagonaali 6,3 tollini ning andnud sellele nimeks Super Retina XDR, mis on ProMotion (120 Hz) värskendussagedusega. See tähendab, et iga kerimine, iga animatsioon ja iga mänguhetk on nüüd siidisemalt sujuv, kui uskuda turundusmaterjale, andes elamuse, mis on seni olnud vaid Pro-mudelite eeliseks.

Selle uue sujuvama pildi taga tuksub aga Apple’i kõige uuem tuum – A19 kiip. Uus protsessor on (üllatus-üllatus) eelmise põlvkonnaga võrreldes umbes 20% võimsam nii graafika kui ka arvutusjõudluse osas. Kuuetuumaline CPU ja GPU on koos 16-tuumalise Neural Engine’iga, mis on Apple'i tehisintellekti aju. Pro-mudelite puhul on lisatud aurukambri jahutus.

iPhone 17 standardmudelil on nüüd kahekordne 48 MP Dual Fusion kaamerasüsteem, mis koosneb põhikaamerast ja ülilainurk-kaamerast. See on üsna oluline hüpe edasi. Eesmine kaamera on aga saanud uuenduskuuri, saades endale uue Square Sensor Center Stage esikaamera, mis pakub kuni 18 MP fotosid ja lubab pildistada panoraamselt.

iPhone 17 Pro mudelid pakuvad aga kolmekordset 48 MP kaamerasüsteemi, millel on lisatud 4x optilise suumiga teleobjektiiv. Selle suum on 56% parem kui varem.

iPhone Air on vaid ühe tagakaameraga.

Lisaks on Apple panustanud ka vastupidavusele. Ekraani katab uus Ceramic Shield 2 klaas, mis on kolm korda kriimustuskindlam ja vähendab peegeldusi. Aku on samuti saanud parenduse, lubades „terve päeva“ kestvust, mida toetab A19 kiibi energiasäästlikkus ja parem temperatuurihaldus.

Lõpetuseks on märgiline ka muudatus mudelivalikus: keskmine Plus on asendatud uue ja saledama iPhone Air mudeliga, mis pakub Pro-mudelite jõudlust, kuid on seni kõige õhema korpusega iPhone. Lisaks on kõikide mudelite baasmälu kasvanud 256 GB-le, andes kasutajatele rohkem ruumi, et salvestada pilte, videoid ja rakendusi.

Mis siis välimuses muutus? Tagaküljelt on näha. Kaamerakõrgendik on nüüd laiem ja tagaküljel on ka uus eristuv ala, mida varem polnud.

Plussid ja miinused

PLUSSID

ProMotion ekraan ka standardmudelil: lõpuks ometi saavad kõik kasutajad nautida sujuvat 120Hz värskendussagedust, mis muudab kõik telefoni kasutamise kogemuse märgatavalt paremaks.

Võimas A19 kiip: jõudluse kasv on märgatav, eriti graafika ja tehisintellekti valdkonnas.

Kaamerauuendused: 48 MP Dual Fusion kaamera standardmudelil ja 8x optiline suum Pro-mudelil toovad professionaalse kvaliteedi paremini käeulatusse.

Parem vastupidavus: Ceramic Shield 2 klaas pakub oluliselt paremat kaitset kriimustuste eest.

Suurem baasmälu: 256 GB baasmälu annab rohkem vabadust sisu loomiseks ja salvestamiseks.

MIINUSED

Telefonide hinnad: need jätkuvalt kerkivad, eriti Pro-mudeli puhul.

ESIM-i piirangud: kui tegemist on ainult eSIM-i toega mudelitega, võib see tekitada probleeme teatud turgudel ja operaatoritel. Samuti on ainult eSIM-iga telefonidel keerulisem ja kulukam numbrit vahetada.