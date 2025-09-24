Digirelv ÜRO suurüritusel: USA luure kõrvaldas New Yorgis mobiilivõrke halvava seadeldise

Samal ajal, kui maailma liidrid kogunesid New Yorgi pilvelõhkujate vahel Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) tippkohtumisele, et arutada maailmarahu ja julgeoleku üle, seati otse nende nina all üles veider digitaalne relv, mille mõju ulatus ja potentsiaalne laastamistöö oleks olnud tohutu. Föderaalagendid tõid päevavalgele ja tegid kahjutuks vaikse, ent võimsa armee, mis oleks võinud paisata kaosesse mitte ainult suurlinna, vaid suure osa riigi telekommunikatsioonist.

USA salateenistus teatas, et neil õnnestus kahjutuks teha massiivne võrgustik, mis koosnes ligi 300 000 SIM-serverist ja 100 000 SIM-kaardist, vahendab Mobile World. See tehniline arsenal ei olnud mõeldud tavakõnedeks ega internetis surfamiseks. Tegemist oli digitaalse "tuumapommiga" küberkurjategijatele, mis oli võimeline läbi viima laia spektriga telekommunikatsioonirünnakuid. Võrgustik oleks võinud hetkega halvata mobiilimaste, käivitada teenusetõkestamise rünnakuid (DDoS), mis oleksid veebilehed ja -teenused põlvili surunud ning pakkuda krüpteeritud ja pealtkuulamiskindlat sidet kuritegelike sündikaatide vahel sel ajal, kui kogu muu side on maas.

Uurimine on alles algusjärgus ja agendid analüüsivad konfiskeeritud seadmeid, kuid juba esimesed leiud on ärevust tekitavad. Salateenistus on kinnitanud, et "varajane analüüs viitab sidele võõrriikide huvides tegutsevate isikute ja föderaalvõimudele juba teadaolevate kurjategijate vahel".

Meediaväljaanne Bloomberg lisas omalt poolt, et esialgsed andmed on paljastanud seoseid vähemalt ühe välisriigi ja USA õiguskaitseorganitele tuntud kriminaalide, sealhulgas narkokartellide liikmetega.

Juhtumiga tegeleb USA salateenistuse vastloodud kõrgtehnoloogiliste ohtude tõrjumise üksus. Operatsiooni tähtsust ja ajastuse kriitilisust rõhutas USA Salateenistuse direktor Sean Curran, kelle sõnul oli tegemist erakordse ohuga: "Selle seadmevõrgustiku kujutatud potentsiaalset ohtu meie riigi telekommunikatsioonile ei saa ülehinnata."

Salateenistus lisas, et tegutseda tuli välkkiirelt, arvestades ajastust, asukohta ja nende seadmete potentsiaali tekitada New Yorgi telekommunikatsioonis märkimisväärseid häireid. Ainuüksi fakt, et samal ajal viibis linnas üle saja maailma liidri ja nende delegatsiooni ÜRO üritusel, muudab avastuse veelgi kõhedusttekitavamaks.

Loo muudab mitmetahulisemaks asjaolu, et kuritegelikus võrgustikus kasutati muu hulgas ka legaalsete teenusepakkujate SIM-kaarte. Virtuaaloperaator MobileX teatas avalikult, et on teadlik föderaalse juurdluse käigus leitud SIM-kaartidest, mis pärinesid nii neilt kui ka teistelt operaatoritelt.

"Meie platvorm on loodud olema lihtsasti kasutatav ja kulutõhus – omadused, mis kahjuks võivad ligi meelitada ka pahatahtlikke tegijaid," selgitas ettevõte oma avalduses, "MobileX-il on kasutusel tugevad kaitsemeetmed, et tuvastada ja blokeerida automatiseeritud või massilist kasutust, ning me sulgeme oma võrgus kahtlast tegevust iga päev."