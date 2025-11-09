Parim noor küberkaitsja saavutas võidu tehisaru kasutamata

Foto: Andrei Ozdoba

Eesti suurima kübervõistluse Telia Cyber Battle of Estonia ja Kübernaaskel 2025 võistluse 50 finalisti seast selgusid Eesti parimad noored küberkaitsad ja küberkoolid. Võistluse võitis 23-aastane Lyra Rebane, kelle eesmärgiks oli tõestada, et selle võistluse saab võita ka ilma tehisaru kasutamata. 31 kooli seast pälvisid parima küberkooli tiitli 3 Tartu kooli ja kõrgkoolidest Tal Tech.

„Kuuendat aastat toimuva

võistluse missioon on pakkuda noortele uusi põnevaid tegevusi, et

muuta küberturvalisus veelgi huvitavamaks ja mõistetavamaks. Võistlusel

osalejad on Eesti kübertulevik, kelle järele on valdkonnas üha suurem nõudlus,

et kurjadele häkkeritele vastu astuda,“ rääkis ürituse peakorraldaja Mario

Mäeots.

Telia Cyber Battle of

Estonia ja Kübernaaskel eelvoorus osalesid üle Eesti pea kõigist maakondadest

14-25 aastased noored. Edukas esinemine tagas 50-le parimale koha finaalis, kus

pisteti rinda seekord individuaalses arvestuses ja väga erinevates ülesannetes.



"Tegemist oli

maratoniga, kus lahenduseni jõudmiseks tuli läbida mitmeid erineva

raskusastmega väljakutseid, mille seas ka päris keerulisi pähkleid.

Võistlejatel tuli lahendada ulmeline olukord, kus Maale maandus tulnukate laev.

Välja tuli selgitada tulnukate kavatsused ja esmakordselt neid ka vajadusel

rünnata, et maavälised külalised lahkuma sundida. Väljakutset pakkusid noortele

mitmekihilised, strateegilist lähenemist nõudvad ülesanded alates tulnukate

keele dešifreerimisest ja digivõrkudesse tungimisest kuni pahavara tuvastamise

ja analüüsimiseni," selgitas CR14 küberharjutusvälja rahvusvaheliste

suhete juht Martin Hanson.

Pärast kuuetunnist

heitlust pälvis võistluse üldvõidu ja parima eetilise häkkeri tiitli Lyra

Rebane.

Teiseks tuli Marcus Veerbaum. Kolmanda koha saavutas Rico-Andreas Lepp.

Nooremas vanusegrupis, 14–20-aastaste arvestuses, võitis Albert Reinam, teiseks

tuli Andreas Kase ja kolmanda koha võttis Markus Erkmann. Noorema kategooria

võitjad pälvisid kuldse pileti TalTechi IT-teaduskonda õppima asumiseks

järgmise kolme aasta jooksul.

Foto: Andrei Ozdoba

Mäeotsal on hea meel

tõdeda, et võistlusel osalevad noored ja koolid väärtustavad võistlusel saadud

teadmisi ja oskusi, et kasutada neid kübervaldkonna paremaks mõistmiseks

igapäevaelus, enesekindluse, ettevõtlikkuse ja koostöö arendamiseks ning

teadliku õpitee ja tulevikukarjääri planeerimiseks. Koolide aktiivsel

eestvedamisel kasvab noorte huvi iga aastaga ja osalejate seas on üha enam uusi

nägusid. Eriti rõõmustav oli näha, et ka televaatajatele mõeldud

kübermõistatusi proovis lahendada rohkem inimesi kui oli finaalvõistlusel

osalejaid.

Aasta parimad küberkoolid

on Tartus ja Tallinnas





Möödunud aastast alates

tunnustatakse võistluse finaalis ka aasta parimaid küberkoole neljas erinevas

kategoorias: põhikool, gümnaasium, rakenduskõrgkool ning ülikool.

"Küberkool 2025"

põhikooli kategoorias on Tartu Tamme Kool, kus kooli esindanud õpilane

jäi oma vanuserühmas oskuste ja saavutustega enim silma.

Tamme Kooli direktor Ingrid

Koni tunneb kogu koolipere nimel tänulikkust. “Ennekõike oleme uhked oma

õpilase Rudolfi üle, kelle enda motiveeritus, suur tegutsemistahe ja armastus

tehnika vastu on viinud sellise tähelepanuväärse saavutuseni. Tema andekus on

leidnud rakendust näiteks Tartu 2024 projektis ning hetkel on ta aktiivne

noorteprogrammis."

Gümnaasiumitest võitis

tiitli Tartu Tamme Gümnaasium. Rakenduskõrgkoolidest Tartu

Rakenduslik Kolledž ehk Voco ja ülikoolidest Tallinna Tehnikaülikool ehk

TalTech.

Kõik võistluse eelvoorus

osalenud koolid said elektroonsel kujul tunnustuse „Kübersõber 2024“. Nendeks

on Audentese erakool, Eesti Lennuakadeemia, Gustav Adolfi Gümnaasium, Haapsalu

Kutsehariduskeskus, Hugo Treffneri Gümnaasium, Järvamaa Kutsehariduskeskus,

Kood/Jõhvi, Laagri Kool, Paide Gümnaasium, Põltsamaa Ühisgümnaasium, Pärnu

Koidula Gümnaasium, Pärnu Kutsehariduskeskus, Rae Gümnaasium, Rakvere

Riigigümnaasium, Saaremaa Gümnaasium, Tallinna 21. Kool, Tallinna Mustamäe

Riigigümnaasium, Tallinna Pelgulinna Riigigümnaasium, Tallinna Polütehnikum,

Tallinna Reaalkool, Tallinna Tehnikagümnaasium, Tallinna Tööstushariduskeskus,

Tallinna Ülikool, Tartu Jaan Poska Gümnaasium, Tartu Kivilinna Kool, Tartu

Ülikool, Viljandi Kutseõppekeskus.