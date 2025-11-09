Parim noor küberkaitsja saavutas võidu tehisaru kasutamata

Foto: Andrei Ozdoba
Eesti suurima kübervõistluse Telia Cyber Battle of Estonia ja Kübernaaskel 2025 võistluse 50 finalisti seast selgusid Eesti parimad noored küberkaitsad ja küberkoolid. Võistluse võitis 23-aastane Lyra Rebane, kelle eesmärgiks oli tõestada, et selle võistluse saab võita ka ilma tehisaru kasutamata. 31 kooli seast pälvisid parima küberkooli tiitli 3 Tartu kooli ja kõrgkoolidest Tal Tech.
„Kuuendat aastat toimuva
võistluse missioon on pakkuda noortele uusi põnevaid tegevusi, et
muuta küberturvalisus veelgi huvitavamaks ja mõistetavamaks. Võistlusel
osalejad on Eesti kübertulevik, kelle järele on valdkonnas üha suurem nõudlus,
et kurjadele häkkeritele vastu astuda,“ rääkis ürituse peakorraldaja Mario
Mäeots.
Telia Cyber Battle of
Estonia ja Kübernaaskel eelvoorus osalesid üle Eesti pea kõigist maakondadest
14-25 aastased noored. Edukas esinemine tagas 50-le parimale koha finaalis, kus
pisteti rinda seekord individuaalses arvestuses ja väga erinevates ülesannetes.
"Tegemist oli
maratoniga, kus lahenduseni jõudmiseks tuli läbida mitmeid erineva
raskusastmega väljakutseid, mille seas ka päris keerulisi pähkleid.
Võistlejatel tuli lahendada ulmeline olukord, kus Maale maandus tulnukate laev.
Välja tuli selgitada tulnukate kavatsused ja esmakordselt neid ka vajadusel
rünnata, et maavälised külalised lahkuma sundida. Väljakutset pakkusid noortele
mitmekihilised, strateegilist lähenemist nõudvad ülesanded alates tulnukate
keele dešifreerimisest ja digivõrkudesse tungimisest kuni pahavara tuvastamise
ja analüüsimiseni," selgitas CR14 küberharjutusvälja rahvusvaheliste
suhete juht Martin Hanson.
Pärast kuuetunnist
heitlust pälvis võistluse üldvõidu ja parima eetilise häkkeri tiitli Lyra
Rebane.
Teiseks tuli Marcus Veerbaum. Kolmanda koha saavutas Rico-Andreas Lepp.
Nooremas vanusegrupis, 14–20-aastaste arvestuses, võitis Albert Reinam, teiseks
tuli Andreas Kase ja kolmanda koha võttis Markus Erkmann. Noorema kategooria
võitjad pälvisid kuldse pileti TalTechi IT-teaduskonda õppima asumiseks
järgmise kolme aasta jooksul.
Mäeotsal on hea meel
tõdeda, et võistlusel osalevad noored ja koolid väärtustavad võistlusel saadud
teadmisi ja oskusi, et kasutada neid kübervaldkonna paremaks mõistmiseks
igapäevaelus, enesekindluse, ettevõtlikkuse ja koostöö arendamiseks ning
teadliku õpitee ja tulevikukarjääri planeerimiseks. Koolide aktiivsel
eestvedamisel kasvab noorte huvi iga aastaga ja osalejate seas on üha enam uusi
nägusid. Eriti rõõmustav oli näha, et ka televaatajatele mõeldud
kübermõistatusi proovis lahendada rohkem inimesi kui oli finaalvõistlusel
osalejaid.
Aasta parimad küberkoolid
on Tartus ja Tallinnas
Möödunud aastast alates
tunnustatakse võistluse finaalis ka aasta parimaid küberkoole neljas erinevas
kategoorias: põhikool, gümnaasium, rakenduskõrgkool ning ülikool.
"Küberkool 2025"
põhikooli kategoorias on Tartu Tamme Kool, kus kooli esindanud õpilane
jäi oma vanuserühmas oskuste ja saavutustega enim silma.
Tamme Kooli direktor Ingrid
Koni tunneb kogu koolipere nimel tänulikkust. “Ennekõike oleme uhked oma
õpilase Rudolfi üle, kelle enda motiveeritus, suur tegutsemistahe ja armastus
tehnika vastu on viinud sellise tähelepanuväärse saavutuseni. Tema andekus on
leidnud rakendust näiteks Tartu 2024 projektis ning hetkel on ta aktiivne
noorteprogrammis."
Gümnaasiumitest võitis
tiitli Tartu Tamme Gümnaasium. Rakenduskõrgkoolidest Tartu
Rakenduslik Kolledž ehk Voco ja ülikoolidest Tallinna Tehnikaülikool ehk
TalTech.
Kõik võistluse eelvoorus
osalenud koolid said elektroonsel kujul tunnustuse „Kübersõber 2024“. Nendeks
on Audentese erakool, Eesti Lennuakadeemia, Gustav Adolfi Gümnaasium, Haapsalu
Kutsehariduskeskus, Hugo Treffneri Gümnaasium, Järvamaa Kutsehariduskeskus,
Kood/Jõhvi, Laagri Kool, Paide Gümnaasium, Põltsamaa Ühisgümnaasium, Pärnu
Koidula Gümnaasium, Pärnu Kutsehariduskeskus, Rae Gümnaasium, Rakvere
Riigigümnaasium, Saaremaa Gümnaasium, Tallinna 21. Kool, Tallinna Mustamäe
Riigigümnaasium, Tallinna Pelgulinna Riigigümnaasium, Tallinna Polütehnikum,
Tallinna Reaalkool, Tallinna Tehnikagümnaasium, Tallinna Tööstushariduskeskus,
Tallinna Ülikool, Tartu Jaan Poska Gümnaasium, Tartu Kivilinna Kool, Tartu
Ülikool, Viljandi Kutseõppekeskus.