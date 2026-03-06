Gamescom 2026 valmistub purustama kõiki seniseid rekordeid

Mängumaailmas hakkab taas üks suursündmus vaikselt lähenema. Kui vaadata tehnoloogiakalendrit, siis on seal üks sissekanne, mis ei ole lihtsalt mess, vaid omamoodi palverännak – Gamescom. Kuigi suvi tundub veel mägede taga, on Kölnis asjad juba tulikuumad: piletimüük on avatud ja huvi on nii suur, et serverid huugavad ning rekordid langevad.

Eksponentide arv on kasvanud võrreldes eelmise aastaga koguni 15 protsenti. Seega on mängutööstus sisenemas uude, veelgi reipamasse ajastusse.

Arendajad kui edu mootorid

Sel aastal on korraldajad otsustanud veelgi tihedamalt põimida kokku sündmuse kaks poolust: professionaalse arendustöö ja lõppkasutaja meelelahutuse. Külastajad saavad parema ülevaate sellest, kuidas nende lemmikmaailmad tegelikult sünnivad.

Saksa mängutööstuse liidu tegevdirektor Felix Falk märkis pressiteates:

„On juba selge, et Gamescom on taas kord rahvusvahelise mänguaasta absoluutne tipphetk. Saksa mängutööstuse esindajatena oleme uhked, et saame seda unikaalset üritust korraldada ja tervitada külalisi üle kogu maailma. Sel aastal seome gamescom dev’i ja gamescomi omavahel tihedamalt kui kunagi varem. Arendajate kogukond on tööstuse loovuse tuksuv süda ja on ainuõige, et meie arendajate konverents lükkab gamescomi nädala käima.“

Uus ajastu: piirideta maailm

Huvitava muudatusena loobub Gamescom 2026 senisest "partnerriigi" mudelist. Miks?

Sest mängumaailm on muutunud liiga suureks, et mahtuda ühe lipu alla. See on nagu internet ise – pole pealinna.

Osalejaid on juba praegu kinnitatud rohkem kui 40 riigist, ulatudes Kanadast ja Lõuna-Koreast kuni Maroko ja Taimaani.

Foto: game – Verband der deutschen Games-Branche e.V.

Piletijaht on alanud

Fännidele on uudis selge: kui tahad kohal olla, peab tegutsema kiirelt. Piletimüük toimub eranditult veebis ning kohapealset kassat ei avata. See on turvakaalutlustel ja sujuvuse huvides mõistlik samm – keegi ei soovi veeta poolt päeva järjekorras seistes.

Uuendusena on sisse toodud Business 5 Days pilet, mis on suunatud just valdkonna proffidele. See "kuldne võti" avab uksed nii suletud ärialadele kui ka loomingulistele konverentsidele esmaspäevast reedeni.

Oluline info külastajale

Piletitüübid fännidele on järgmised.

Päevapilet: tavaline pääse seikluste keskele.

Õhtupilet: sissepääs alates kella 16.00-st (ideaalne neile, kes tahavad messimelu nautida kiirelt ja soodsalt).

Peretipilet: mõeldud koos uue põlvkonnaga avastamiseks.

Wildcard: pääse meedia- ja äripäevale (26. augustil), mis annab võimaluse näha asju enne suurt rahvamassi.

Superfan Bundle: sisaldab pääset suurejoonelisele avashow'le Opening Night Live.