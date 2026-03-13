Google Mapsi kümnendi suurim uuendus muudab nutitelefoni rohkem "selgeltnägijaks"

Google teatas eile, et kaardirakendus Maps on läbinud oma viimase kümnendi suurima uuenduskuuri, kus traditsiooniline kaart kohtub tehisintellekt Geminiga. Lisandub ka "immersiivne vaade", mis on nagu linnulennul või droonivaates navigeerimine kasutaja kohal kolmemõõtmelises ruumis.

Seega pole tegemist vaid pelga värvivärskendusega – see on hetk, mil kaart õpib rääkima, nägema ja mõtlema. Kuid meieni see kõik veel ei jõua. Esimesed, kes uut Google Mapsi kasutada saavad, on USA ja India kasutajad.

Tere tulemast 3D-maailma

Uue põlvkonna Google Mapsi südameks on "immersiivne navigatsioon". Kui varem oli navigeerimine justkui vaade läbi lukuaugu, siis nüüd saab "lennata". Ekraanile kuvatakse detailne 3D-maailm, kus hooned, maastikuvormid ja isegi ülesõidukohad on käegakatsutavalt tõepärased.

See on nagu vaataksid maailma läbi droonikaamera, mis on ühtlasi varustatud ka röntgennägemisega. Google’i asepresident Miriam Daniel selgitab:

„Google Maps muudab põhjalikult seda, mida üks kaart suudab korda saata. Tuues kokku maailma kõige värskemad kaardiandmed ja meie võimekaimad Gemini mudelid, muudame me kaardi kasutamise lihtsaks vestluseks ja juhtimise intuitiivsemaks kui kunagi varem.“

See visuaalne uuendus pole ainult silmailuks. Tehisintellekt analüüsib Street View´ ja aerofotode andmevoogu, et manada ekraanile täpsed sõidurajad, ülekäigurajad ning valgusfoorid. Enam ei pea viimasel sekundil üle kolme rea manööverdama, sest kaart „näeb“ takistusi juba ette.

Ask Maps – sinu isiklik kohalik teadjamees

Üks põnevamaid uuendusi on Ask Maps funktsioon. Enam ei pea märksõnu toksima ja arvustuste vahel ekslema, et näitejks sobivat restorani või kohvikut leida. Nüüd saab kaardiga vestelda. Näiteks kui su telefon on tühjaks saamas ja sa ei taha kohvi eest hiigelsabas seista, siis küsi otse Mapsilt, kus on lähim võimalus avalikuks laadimiseks.

Kas otsid õdusat vegantoiduga restorani, kus oleks täna õhtul kell seitse laud neljale? Gemini teab su eelistusi ja leiab täpselt sobiva koha.

See on justkui digitaalne uksehoidja, kes on läbi lugenud üle 300 miljoni koha kirjelduse ja 500 miljoni kasutaja arvustuse, et serveerida sulle just see üks ja õige vastus.

Sõidukogemus: robotlikud käsklused on minevik

Google on aru saanud, et keegi ei taha kuulda kuiva ja monotoonset häält ütlemas „pööra 200 meetri pärast paremale“. Uus hääljuhtimine on loomulikum ja inimlikum. Kui pead maanteelt maha keerama, võib Maps sulle öelda: „Sõida sellest mahasõidust mööda ja võta järgmine, et jõuda Illinois 43 South suunale.“ See on nagu inimene istuks kõrvalistmel, mitte robot armatuurlaua all.

Lisandunud on nutikas suum ja „läbipaistvad hooned“, mis aitavad keerulistel ristmikel paremini orienteeruda, hoides samal ajal fookust laiemal marsruudil.

Olulised uuendused liikluses: on aga sellised.

Alternatiivide võrdlus: Maps näitab sulle nüüd selgelt, millised on valikute kompromissid – kas soovid kiiremat teed koos tasuliste lõikudega või veidi pikemat, kuid rahulikumat teekonda.

Reaalajas hoiatused: tänu hiiglaslikule autojuhtide kogukonnale jõuavad teated avariidest ja teetöödest sinuni kohe, midagi sarnast Waze´ile.

„Viimase miili" abi: sihtkohta jõudes näitab Maps sulle hoone täpset sissepääsu ja soovitab lähimaid parkimiskohti, et sa ei peaks ümber kvartali tiirutama.

Kas kaart on nüüd valmis?

Google Mapsi uusim uuendus on märgiline tähis, kuid meie peame nagu ikka seda viimaste seas ootama, sest kõigepealt jõuab uuendus USA,sse ja Indiasse, siis järk-järgult teistele turgudele. Kuigi Gemini pakutav täpsus vajab veel reaalsetes oludes proovilepanekut, lubab visuaalne ja funktsionaalne hüpe kaarti mugavamalt ja kiiremini kasutada.