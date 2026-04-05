Käsitöö tegija lõi platvormi väiketootmise haldamiseks

Uus kodumaine veebitööriist Meistriladu teeb väiketootmise haldamise lihtsamaks, arvestades toodete muutuvaid omahindu, uuendades laoseisu ning koostades arveid.

"Väiketootja suurim valu on numbritega majandamine – omahind, marginaalid, arved ja segane laoseis," ütleb Martin Must, kes lõi lahenduse, kuna valmistab ise käsitöölisena nöörist praktilisi ja dekoratiivseid punutisi, "tegin valmis täpselt sellise tööriista, mis lubab edaspidi tabelite asemel keskenduda põhilisele."

Käsitöömeistrite igapäevane haldus toetub sageli Exceli tabelitele, mis kipuvad muutuma üsna segaseks. Spetsiaalsed ressursside planeerimise süsteemid sobivad pigem suurettevõtetele ning ingliskeelsed nišiplatvormid mõistavad küll käsitööliste loogikat, kuid jäävad hätta kohalike integratsioonide, maksukeskkonna ja eestikeelse toega.

Meistriladu arvutab vastavalt toorainete ostuhinnale automaatselt toodete omahinna, aidates näha, kas müügihind katab tegelikke kulusid, sealhulgas tööjõukulu. Samuti on lahendus käepärane tellimuste haldamiseks, luues klientidele standardseid e-arveid.

Süsteem muudab toodete koostise sisestamise ja haldamise intuitiivseks ka kasutajale, kelle igapäevatöö ei toimu arvutis. Väiketootja saab testida uusi tooteideid ning näha enne tootmisse minekut prognoositavat omahinda ja potentsiaalset kasumit. Samuti uuendab süsteem nii toorme kui valmistoodangu laoseisu.

Mobiilisõbraliku veebiliidese abil on aadressil Meistriladu.ee hea märkida müüke ka otse laadal, kontrollida laoseisu ja hallata uusi tellimusi.