Mis imeasi see veel on? Omara - sest mänguritele on ka lõhnu vaja

Oled sa kunagi mõelnud, milline võiks olla karge männimetsa aroom sinu lemmik-RPG-mängus või kuidas lõhnab äsja süüdatud lõke eepilises ellujäämismängus? Sa näed oma mänge, kuuled, tunned puldi vibratsiooni ja liikumist, kuid üks elutähtis pusletükk on seni puudu olnud.

OVR Technology toob turule seadme, mis laseb sul virtuaalset keskkonda sõna otseses mõttes sisse hingata.

Kuidas muuta kood aroomiks?

Inimese haistmismeel on evolutsiooni käigus arenenud unikaalse võimega kutsuda esile elavaid emotsioone ja mälestusi. OVR Technology uusim seade, Omara Scent Display, kasutab just seda bioloogilist eripära ära, muutes mängimise enneolematult elutruuks.

Kuidas see tehnoloogiline maagia täpselt toimib? Mõtle Omarast kui nutikast ja digitaalsest lõhnalaborist, mille sees peitub ülikiire dirigent. Kui mängus juhtub midagi – näiteks seisad ookeani kaldal ja lained loksuvad vastu kaljut –, vabastab Omara spetsiaalsest kassetist vastava soolase merelõhna. See toimub vähem kui 500 millisekundi jooksul. See on justkui välk selgest taevast, olles nii kiire, et sinu aju ei taju seda eraldiseisva vihjena, vaid võtab seda kui loomulikku osa sind ümbritsevast maailmast.

Veelgi olulisem on asjaolu, et lõhnamolekulid puhastatakse õhust peaaegu silmapilkselt. Kujuta ette nähtamatut ventilaatorit, mis tuulutab sinu mängunurga sekundi murdosa jooksul täielikult puhtaks. See takistab erinevate aroomide segunemist, hoides ära olukorra, kus eelmise taseme männimetsa lõhn seguneks uuel tasemel ees ootava suitsuse atmosfääriga.

Valdkonna pioneeride nägemus

OVR Technology tegevjuht ja kaasasutaja on veendunud, et see on alles algus täiesti uuele ajastule meelelahutuses.

„Omara toob videomängudesse puuduoleva meele: lõhna,“ ütles OVRi tegevjuht ja kaasasutaja Dave Stiller. „See kujutab endast hüpet edasi interaktiivses jutuvestmises — lisades emotsionaalset sügavust, füüsilist kohalolekutunnet ja sisseelamiskihti, millele mängijatel pole varem juurdepääsu olnud. Alates seiklustest ja rollimängudest kuni simulaatorite, ellujäämismängude ja hubaste mängudeni — ning täiesti uute, lõhnapõhiste žanriteni, mida me pole veel ettegi kujutanud — aitame me mängijatel tunda mängude maailmu, hetki ja emotsioone täiesti uutel viisidel.“

Seade ise on disainitud sobima igale töölauale, olles kompaktne ja sulandudes sujuvalt olemasoleva PC-mängusüsteemiga. Koostöös neuroteadlaste, keemikute ja parfüümimeistritega on iga kassett laetud 16 erineva baaslõhnaga, mis võimaldavad luua kümneid unikaalseid lõhnakogemusi.

Üks kassett pakub umbes 100 tundi mänguaega ning mänguraamatukogu kasvades on oodata uusi kassette, mis on kohandatud uutele žanritele ja maailmadele.

Kickstarteri kampaania käib

Tänasest on mänguritel võimalus soetada Omara varajases faasis läbi Kickstarteri platvormi. Kampaanias osalejatele pakutakse mitmeid erinevaid toetusastmeid:

VIP-pakett ($249): Sisaldab Omara seadet, spetsiaalset alust ja ühte "Common Scents" kassetti.

Varajase juurdepääsu pakett ($299): Piiratud koguses saadaval kuni 22. maini, sisaldades samu hüvesid, mis VIP-pakett.

Stardipakett ehk "Launch Bundle" ($549): Piiratud vaid 100 ühikuga. Sisaldab Omara seadet, alust, kassetti ning kõiki üheksat turuletoomise hetkel kättesaadavat lõhnatoega mängu.

Lõhnainseneri pakett ($3 000): Tõelistele fanaatikutele suunatud pakett annab toetajale võimaluse lüüa kaasa tulevase mängu lõhnaintegratsiooni disainimisel ning teenida mängus tiitli "Scent Engineer".

Plussid ja miinused

Iga uue tehnoloogia turuletulek toob endaga kaasa nii põnevust kui ka küsimusi. Omara seadet hinnates joonistuvad välja selged tugevused ja potentsiaalsed kitsaskohad.

PLUSSID

Täiesti uus tase immersioonis: seob mängu emotsioonid ja mälestused otse haistmismeelega, pakkudes ennenägematut reaalsustaju.

Hea kiirus ja täpsus: alla 500 ms reageerimisaeg tagab viivitusteta kogemuse; automaatne õhu puhastamine hoiab ära lõhnade ebaloomuliku kuhjumise.

Kauakestev lahendus: üks 16 baaslõhnaga kassett peab vastu tervelt 100 tundi aktiivset mänguaega.

Kompaktne disain: seade on väike ja ei nõua töölaual palju ruumi.

MIINUSED