Tallinnas startinud Latitude59 avab maailmale Uus-Põhjala tehnoloogiasaladused

Täna tõmmati Tallinna Kultuurikatlas käima Baltimaade ja Põhjala regiooni üks mõjukaim tehnoloogiakonverents Latitude59.

Sündmuse avapaugu andis Eesti Vabariigi president Alar Karis, kelle fookuses oli tehnoloogiamaailma vaieldamatu superstaar – tehisaru (AI).

Keeruliste tehnoloogiate mõistmiseks on sageli hea tuua paralleele igapäevaelust. Kujuta ette, et tehisaru on justkui hiiglaslik ja ülivõimas ekskavaator. See suudab andmemassiivides kaevata ja analüüsida miljoneid kordi kiiremini kui inimene oma "vaimse labidaga".

Kuid ekskavaator ei tea ise, kas kaevata vundamenti haiglale või ehitada liivakasti. Vaja on tarka operaatorit – inimest, kes masinat juhib ja eesmärgi seab. Just sellele inimsuse ja masina koostööle juhtis tähelepanu ka riigipea, rõhutades, et suured muutused tööturul on alles ees.

“Kui soovime, et ühiskond saaks tehisarust täiel määral kasu, peame rohkem rääkima oskustest, mida inimesed peavad arendama, et tehisaru muudaks meid targemaks, mitte lihtsalt ei asendaks,” ütles president Alar Karis.

Arvutid treivad nüüd koodi, aga unistada oskab vaid inimene

Juba 14. korda toimuv Latitude59 toob tänavu lavadele 140 esinejat ning saalidesse üle 800 iduettevõtja ja enam kui 600 investori. Ent suurejooneliste numbrite taga peitub tõsine reaalsus: majanduslik talv on jätnud oma jälje.

Kogu idusektor meenutab praegu purjekat, mis on sattunud tugevasse vastutuulde. Edasiliikumiseks ei piisa enam lihtsalt purjede heiskamisest; vaja on osavat manööverdamist, tugevat meeskonnatööd ja raudset usku oma sihtkohta. Latitude59 tegevjuht Liisi Org tabas avakõnes naelapea pihta, meenutades, et arvutid suudavad küll koodi kirjutada, kuid hoolimine on puhtalt inimlik omadus.

“Maailm pöörleb täna justkui veidi kiiremini ning võib-olla mitte alati selles suunas, kuhu me tahaksime. Ka majanduslikult on see aasta olnud keeruline nii iduettevõtetele kui ka ökosüsteemile laiemalt. Aga me ei loobu oma julgetest unistustest ega globaalse küla visioonist, sest meil kõigil on vajadus kuhugi kuuluda ning olla osa millestki suuremast. Seetõttu räägime sel aastal Latitude59-l Uus-Põhjala lugu valjemalt kui kunagi varem,” ütles Liisi Org.

Globaalse küla eksperiment ja miljonimäng

Tänavuse festivali peateema "The Global Village Experiment" seab fookusesse sillaehituse. Eesmärgiks on siduda Uus-Põhjala (New Nordics) raskelt teenitud õppetunnid Aafrika, Kanada ja Aasia iduökosüsteemidega. Tulemuseks ei tohi olla lihtsalt õhuline jututuba, vaid reaalsete probleemide lahendamine ja käegakatsutavad tulemused piiriüleses koostöös.

Iga korraliku tehnoloogiaürituse pulss lööb aga kõige kiiremini siis, kui mängu tulevad suured panused. Latitude59 kulminatsiooniks on traditsiooniline iduettevõtete "gladiaatorite võitlus" ehk pitch-konkurss. See on nagu tehnoloogiamaailma olümpiafinaal, kuhu on sõelale jäänud vaid seitse kõige näljasemat ja innovaatilisemat idufirmat Eestist, Soomest, Leedust ja Ukrainast. Finaallahing pealaval rullub lahti 22. mail algusega kell 14.00.

Mäng käib väga suurte summade peale – võitjat ootab ees kuni poole miljoni euro suurune investeeringusüst, mille on seljad kokku pannes välja pannud EstBAN (Eesti), LatBAN (Läti), FiBAN (Soome) ning FIRSTPICK VC (Leedu).