Lekkisid esimesed Nvidia kiibiga sülearvutid, mille hinnasilt võtab ohkama

Nvidia on aastakümneid valitsenud graafikakaartide turgu, kuid nüüd on nad astumas täiesti uuele territooriumile. Vaid loetud tunnid enne ametlikku esitlust Taipei Computexil on veebi lekkinud esimesed andmed Lenovo uue sülearvuti kohta, mis peidab oma sisemuses Nvidia täiesti uut ARM-arhitektuuril põhinevat N1X protsessorit, kirjutab Winfuture. Kas see on algus uuele arvutiajastule, mida Nvidia on lubanud, või lihtsalt väga kallis nišitoode?

Uue ajastu kuulutajaks on Lenovo Yoga Pro 7, mis saab olema üks esimesi sülearvuteid, kuhu Nvidia uus tehisintellekti muskliga N1X kiip paigaldatakse. Samuti võib peaaegu samal ajal välja tulla uus Delli XPS, millel N1X sees. Eesmärk on pakkuda Windowsi kasutajatele ennenägematut jõudlust just tehisintellekti rakendustes ja seda kõike õhukeses tööjaamas.

Ida-Euroopa jaemüüjate andmebaasidest leitud info näitab aga, et uue tehnoloogia nautimiseks peab rahakott olema puuga seljas – hinnad ei viita just sellele, et Nvidia tahaks alustada Qualcomm Snapdragon X2 Elite kiipidega halastamatut hinnasõda.

Kuidas seda uut tehnoloogiat mõista?

Kujuta ette, et traditsioonilised arvutiprotsessorid (nagu tuttavad Intelid ja AMD-d) on justkui võimsad ja rasked diiselvedurid – nad saavad hakkama igasuguse koormaga, aga nõuavad palju energiat ja kipuvad kuumenema. Uue põlvkonna ARM-kiibid, sealhulgas Nvidia uus N1X, on aga nagu tipptasemel elektriautod: nad on vaiksed, energiasäästlikud, kuid suudavad kohalt minnes kiirendada uskumatu kiirusega. Nvidia on siia lisanud veel "tehisintellekti turbomootori", mis on loodud spetsiaalselt selleks, et uue põlvkonna AI-tööriistad töötaksid lokaalselt ja välkkiirelt.

Kaks tipptasemel kiipi ja üks säästlikum variant

Lekkinud info kohaselt jõuab Lenovo Yoga Pro 7 turule vähemalt kolmes erinevas konfiguratsioonis, mis erinevad peamiselt protsessori taktsageduse ja võimsuse poolest. Tippmudelitest leiame protsessorid tähistega Nvidia N1X 650 ja Nvidia N1X 675. Kelle eelarve päris mitut tuhandet eurot ei kannata, neile plaanib Lenovo pakkuda ka veidi soodsamat varianti, mille südameks on pisut kärbitud versioon lihtsalt nimega Nvidia N1.

Sülearvuti ise tõotab tulla tõeline maiuspala silmadele ja loomeinimestele. Seadmel on 15,3-tolline WQXGA resolutsiooniga OLED-ekraan, mis pakub lausa 165-hertsist pildivärskendussagedust. See tähendab erakordselt sujuvat pilti ja sügavaid kontraste. Uus Nvidia kiip on seotud kas 32 või lausa 64 gigabaidise DDR5-muutmäluga ja andmete salvestamise eest hoolitseb ruumikas 1-terabaidine PCIe SSD.





Sünkroontõlge arvutimaailmas ehk asja varjukülg

Kõik see kõlab suurepäraselt, kuni jõuame hindade ja ühilduvuseni. Kaupmeeste süsteemidesse ilmunud hinnad on pehmelt öeldes soolased: N1X 650 mudeli eest küsitakse laias laastus 3100 eurot ning tipptasemel N1X 675 kergendab ostja rahakotti lausa 4000 euro võrra.

Lisaks krõbedale hinnale tuleb arvestada ARM-arhitektuuri omapäradega. Nii nagu Qualcommi Snapdragoni kiipidega varustatud arvutite puhul, jookseb operatsioonisüsteemina Windows 11 Home, kuid vanemad ja spetsiifilisemad Windowsi programmid, mis pole uuele arhitektuurile ümber kirjutatud, peavad töötama läbi emulaatori.

Seda võib võrrelda sünkroontõlgiga vestluses: sa saad küll välismaalasest aru ja töö saab tehtud, aga see "tõlkimine" võtab alati pisut lisaressurssi ning mõnikord läheb mõni spetsiifiline nali tõlkes kaduma. Seega on mängude ühilduvus sellel masinal ilmselt pigem piiratud ning tegemist on puhtaverelise tööriistaga loomeinimestele ja AI-entusiastidele.

PLUSSID

Nvidia uus kiip tõotab tipptasemel arvutuskiirust eriti tehisintellekti arvutustel.

15,3" OLED-paneel 165 Hz värskendussagedusega pakub erakordset pildikvaliteeti.

Kuni 64 GB DDR5 RAM tagab sujuvuse ka kõige nõudlikumate ülesannete juures.

Lenovo Yoga Pro seeria on tuntud koostekvaliteediga ja õhukese profiiliga, samamoodi ka Delli XPS seera.

MIINUSED