Microsofti uus Surface Laptop Ultra saab Nvidia ulmelise tehisarukiibi

Microsoft avalikustas Computex 2026-l Surface Laptop Ultra, mis on varustatud Nvidia RTX Spark kiibiga.

Microsoft on muidugi ka varem üritanud luua võimsaid mobiilseid tööjaamu, kuid seni kippus disainiosakond vinti üle keerama. Mäletatakse veel vana Surface Booki, mille ekraan käis täielikult küljest ära ja mille kaas ei läinudki kunagi korralikult kinni.

Surface Laptop Ultra puhul on Microsoft võtnud selge suuna Apple MacBook Pro tradistioonilisemas suunas: tegemist on klassikalise, soliidse ja "tavalise" sülearvutiga, mis on lihtsalt varustatud meeletu mootoriga.

Arvutil on kirgas 15-tolline PixelSense´i ekraan, mis suudab saavutada kuni 2000-nitise tippheleduse ning haptiline puuteplaat, mis on Microsofti sõnul "suurim, mida oleme kunagi Surface'ile pannud". Erinevalt paljudest tänapäeva "õhukestest" sülearvutitest ei ole siin koonerdatud ka liidestega: olemas on USB-A, USB-C, HDMI, kõrvaklapipesa ja isegi täissuuruses SD-kaardi lugeja.

Nvidia RTX Spark: tehisaruajastu supermootor

Selle sülearvuti tõeliseks sisemuses on kõmuline Nvidia uus RTX Spark Arm SoC (kiibistik). See koosneb 20-st CPU-tuumast (10 rasketeks töödeks mõeldud jõudlustuuma ja 10 säästlikumat tuuma) ning tervelt 6144 Blackwelli-põhisest graafikatuumast (GPU).

Suurim revolutsioon peitub aga ühismälus (unified memory), mida saab arvutisse valida kuni 128 gigabaidini.

Mälust piltlikult: Tavaliselt on arvutis kaks eraldi "hoidlat" – üks tavalise RAM-mäluna protsessori jaoks ja teine, pisem videokaardi (VRAM) jaoks. Kui videokaart vajab andmeid, tuleb neid ühest "hoidlast" teise tõsta läbi kitsa koridori. RTX Sparki ühismälu on aga nagu üks hiiglaslik, avatud planeeringuga megaköök. Nii peakokk (CPU) kui ka abikokk (GPU) saavad samast kapist sekundi murdosa jooksul tooraine kätte. Isegi 32 GB põhimäluga versioonis saab videokaart tehisarumudelite jooksutamiseks kasutada rohkem mälu kui maailma kalleimad eraldiseisvad lauaarvuti videokaardid.

Arm-arhitektuuri valus minevik ja helge tulevik

Murelikumad tehnoloogiafännid võivad mäletada aastatagust katastroofi nimega Windows RT (kus samuti kasutati Nvidia Arm-kiipe). See kukkus kolinal läbi, sest tavalised programmid seal ei töötanud ja rakenduste pood oli tühi nagu kummituslinn.

Täna on olukord tundmatuseni muutunud. Tänu Microsofti Prism-tõlketehnoloogiale (mis toimib taustal nagu sünkroonõlk, pannes vanad programmid uuel kiibil viivitusteta jooksma) ja kiiresti lisanduvatele kohalikele Arm-äppidele tundub Windowsi kasutamine täiesti tavaline. Nvidia ja Microsoft teevad hetkel koostööd ka suurte mängustuudiotega, et tuua Arm-platvormile populaarsed võrgumängud, mis vajavad spetsiaalset süsteemitaset kaitsvat pettustevastast (anti-cheat) tarkvara.

Kuigi täpseid hindu ja turuletuleku kuupäevi hoitakse veel saladuses, lubab Microsoft, et Surface Laptop Ultra jõuab poelettidele juba käesoleva aasta jooksul.

Microsoft pole siiski ainus. Esimesed RTX Sparki sülearvutid hakkavad kasutama Taiwani kiibitootja MediaTekiga koostöös ehitatud "N1X" protsessorit, mille kiip kasutab TSMC 3-nanomeetrist tootmistehnoloogiat. Esimesed uue protsessoriga masinad saabuvad sel sügisel ka sellistelt brändidelt nagu Asus, Dell, HP, Lenovo, MSI. Hinnatase võib jääda neil tavaliste tippmasinatega võrreldes ligi kaks korda kallim.

PLUSSID

Kuni 128 GB jagatud mälu on tehisaru (AI) arendajatele ja loojatele tõeline unistus.

Ei mingeid veidraid ekraani liigutamise mehhanisme; mugav ja tuttav sülearvuti vorm.

HDMI ja SD-kaardi lugeja olemasolu teeb silmad ette paljudele konkurentidele.

2000-nitine heledus ja ekraanikvaliteet tagab loetavuse igas olukorras.

MIINUSED